 特朗普强调裁军协议应纳入中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2020

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时政风云

特朗普强调裁军协议应纳入中国

美国总统特朗普与俄罗斯总统普京通话，纪念二战欧洲胜利日75周年。眼看美俄之间的削减戰略武器條約即将到期，他再次向俄方表达希望纳入中国的想法。

Berlin Protest gegen Auflösung des INF-Vertrages (Imago Images/epd/C. Ditsch)

特朗普在2018年退出中导条约，图为抗议人士利用两国总统呼吁关注的表演

(德国之声中文网) 5月8日，美国总统特朗普与俄罗斯总统普京通话，纪念二战欧洲胜利日75周年。谈话内容包括近期的新冠疫情、裁减军备以及油价。

在谈话当中，特朗普坚持将中国纳入谈判。

在军备控制的部份，白宫称「特朗普向普京重申，美国不只致力于与俄罗斯协商裁减军备，也同样要求将中国纳入协商，并且期待未来以协商避免昂贵的军备竞赛。」

美俄之间现存的核武协定叫做《新削減戰略武器條約》(New START)，由前美国总统奥巴马和前任俄罗斯总统梅德韦杰夫于2010年签署。该条约限制签约国最多部署1,550枚核弹头和700枚部署的导弹和轰炸机，并预想现场检查双方是否遵守合约。俄罗斯提出将《新削減戰略武器條約》延展到2021年，但是美国希望拟定新的裁军合约，以便纳入中国。俄罗斯认为这个想法不可行，因为中国一向不愿意协商任何可能减低其核武能力的协议。

去年，美国和俄罗斯撤出了《中程导弹条约》。华盛顿指责莫斯科作弊，但在北京势力逐渐壮大的同时，美国也因不被条约束縛而获益。

克里姆林宫表示，特朗普和普京也讨论了当今世界局势，俄方注意到OPEC+协议的正面影响需要归功于美俄双方合力稳定油价。

关于新冠疫情，美国也表示已经准备好协助任何需要帮助的国家，包括俄罗斯。克里姆林宫并无回应是否接受美国的提议，但是俄方过去曾经说过如果美国提议协助，俄方便会十分感激。上个月，俄罗斯寄给美国一批医疗用品。

张慈/杨威廉(德新社、美联社)

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