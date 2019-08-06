特朗普强「推」降息 专家:恐爆货币战

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周四(8月9日)持续呼吁要美联储「实质」降息，让美元汇率下跌。他在推文中说:「作为总统，你们可能会认为我对我们非常强势的美元感到很兴奋。但我并没有！」

特朗普说，尽管美国拥有世界上最伟大的公司，「不幸的是，我们的联邦储备委员会并不像他们一樣。美联储的每一步都错了，而我们还是在赢面。你能想象，如果他们做的是对的，会发生什么事?」

特朗普表示，与其他国家相比，美联储的高利率水平使美元过于强势，让美国制造商难以与外国公司竞争。

但经济学家强烈反驳。他们认为与欧元区经济放缓相比，美国经济的强势推高了美元的价值。目前，美国经济虽然也面临放缓，但仍比大多数其他主要经济体表现得更好。

他们批评，是特朗普自己的贸易战让市场的不确定性增加，导致企业不敢贸然投资。这也促使投资者寻求避险措施，例如购买美元。

经济学家认为，自特朗普威胁9月1日要对中国产品征收更多关税以来，未来降息的可能性大幅上升。这也扩大了全球两大金融市场间的贸易战。

4位前美联储领导人--沃尔克 (Paul Volcker)、格林斯潘 (Alan Greenspan)，伯南克 (Ben Bernanke)和耶伦 (janet Yellen) 周二在《华尔街日报》发表评论文章表示，美联储必须保持政治独立。

针对日前特朗普威胁要撤换美联储主席一事，他们也认为美联储主席不该屈服于政治压力，尤其不该因总统施压离职。

货币战云密布

谈到特朗普一系列的经济政策，彼得森国际经济研究所创始人伯格斯滕(C. Fred Bergsten)说：「将中国列为汇率操纵国真的是无比荒谬。他们并没有操纵。」他还用特朗普爱用的「假新闻」比喻之。

伯格斯滕表示，目前全面货币战还不至于开打，但风险已经提高。他提到，如果美国政府试图出售美元以降低汇率，北京方面将采取自己的干预措施，那就可能引发货币战。

他说:「诉诸货币战是非常冒险的，特别是对于这个不被信任的(美国)政府来说。」

贸易专家，前国会顾问雷恩施（William Reinsch）警告，货币武器化的风险在20世纪30年代早期发生过，当时让大萧条雪上加霜。他说:「可能会发生最糟糕的事情就是我们进入竞争性贬值的恶性循环。」

几十年来，美国各党派都坚定地主张保持美元走强，因为这样可以稳定市场，也可以透过降低进口价格来抑制通货膨胀的效果。但强势货币也会使美国出口产品更加昂贵，而伤害到在出口的竞争力。以建筑和农业机械制造商卡特彼勒来说，关税战便使它在中国的销售额下滑，因而在最近下调了今年的盈利目标。

夏立民/罗法 (法新社、美联社)