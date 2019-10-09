特朗普弹劾调查延烧 亨特·拜登辞中企董事

（德国之声中文网）民主党总统候选人拜登（Joe Biden）周日(10月1３日)承诺，若当选进入白宫，他的家庭成员不会与外国公司或政府建立任何业务关系，也不会允许家人在白宫设办公室或参加内阁会议。

这项承诺明显是衝着美国总统特朗普而来。特朗普在外国仍有许多生意业务，家人也全面参与白宫事务，像是他的女儿伊万卡和女婿库什纳都是白宫的顾问。

不过拜登没有透露，他的承诺是否意味着其妻子吉尔·拜登（Jill Biden）在他当选后不会获得传统上分配给第一夫人的办公室。

拜登在宣布这个承诺不久前，他的儿子亨特·拜登（Hunter Biden）透过律师发表声明说，他将辞退中国私人股份公司渤海华美(BHR)董事职位。如果他的父亲当选总统，他也不会再为外资企业工作。

尽管如此，共和党还是对亨特·拜登（Hunter Biden）的决定表示强烈质疑。众议院司法委员会首席委员，共和党议员柯林斯(Doug Collins)在福克斯新闻频道上说：「我认为这是挽救竞选活动声势不断下滑的的另一种方式......他知道自己遇到了麻烦，这只是在试图分散注意力。」白宫顾问康威（Kellyanne Conway）也在同一个节目上说，拜登早就该这样做了。

这个最新进展是在美国总统特朗普希望乌克兰和中国调查亨特·拜登在其父亲乔·拜登担任副总统时与两国进行的业务往来。

最新调查进度

美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）周日表示，五角大厦将配合国会对总统特朗普的弹劾调查。他说，国防部将按众议院的传票，寻找美国扣留对乌克兰军事援助的有关记录。

不过埃斯珀的做法与白宫不同调。白宫日前才表示不会配合众议院的弹劾调查，称其非法和违宪。

夏立民/杨威廉 (美联社、法新社)