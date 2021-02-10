特朗普弹劾案： “煽动暴乱”vs.“政治报复”

（德国之声中文网）2021年1月13日美国众议院通过弹劾议案，正式以在"冲击国会山"事件中煽动暴乱的指控，弹劾第45任美国总统特朗普。

1月13日，时任美国参议院多数党（共和党）领袖麦康奈尔拒绝召集参议院审判特朗普，因此特朗普没有在其任期内被弹劾。2月9日，参议院以56票支持44票反对，认为对特朗普的弹劾审判程序符合宪法。 2月10日，民主党"弹劾经理"和特朗普律师团队在两天内开始各自陈述，双方的辩论重点在于特朗普是否煽动了1月6日的国会山暴力事件。

民主党人：特朗普是"煽动总司令"

如果参议院以三分之二的多数判定特朗普有罪，那么之后可以用简单多数来禁止特朗普再次担任公职。而三分之二的多数意味着，参议院需要有至少17名共和党人"倒戈"，支持民主党人一方。

在弹劾案审理开始后，民主党人首先控诉特朗普是在"煽动暴乱"，是他"邀请"暴民们破坏国会大厦，并表示如果特朗普再次回到白宫，他会继续"煽动暴力"。他们也展示了一些特朗普支持者喊着"美国总统邀请我们来这里"等视频材料作为证据。

科罗拉多州参议院代表德吉特（Diana DeGette）表示，暴民们相信他们是在遵循特朗普的命令。

负责弹劾起诉的民主党众议员拉斯金（图）称特朗普是“煽动总司令”（Inciter in Chief）

负责弹劾起诉的民主党众议员拉斯金（Jamie Raskin）说，"这场支持特朗普的暴乱并非凭空而来"，"这并非特朗普第一次煽动暴民"。他还问参议员们，他们是否相信，一旦特朗普再次当选，他不会为了达到目的而停止"煽动暴力"？"你们会为此赌上民主的未来吗？"

特朗普辩护律师：民主党人"政治猎巫"

特朗普的律师则反驳称，民主党人的所作所为是"虚伪的"，是出于对特朗普的仇恨，并指责他们在政治猎巫。

像之前的民主党人一样，由斯科恩（David Schoen）和范德维恩(Michael Van Der Veen)所主导的特朗普辩护律师团队也展示了数十个视频片段，里面一些知名民主党人也用了类似于特朗普所使用的字眼。律师表示特朗普的发言受言论自由保护，他们还指责民主党人无视特朗普在1月6日要求国会大厦示威者保持和平的做法。

他们声称，民主党人曾试图煽动其追随者对特朗普采取攻击性行为，煽动针对特朗普的骚乱、起义。他们也表示，一些1月6日暴力事件的参与者是与左派相关联的极端主义团体成员。

范德维恩说："显然，众议院的民主党人痛恨特朗普"，特朗普使用的"战斗"一词受到言论自由保护，没有煽动暴乱。考虑当时的语境，他的话与其他政客所言并无不同。

另一位特朗普的辩护律师卡斯特（Bruce Castor）说，在特朗普讲话前暴力就已经开始了。他表示，这场骚乱是有预谋的，证据是提前一晚布置好的炸弹。卡斯特称，民主党人的真正目的是让其强大的政治对手（特朗普）消失并永远被禁。

未来会如何发展

观察家们表示，特朗普辩护团队的目标明确：不要失去任何共和党人的票。目前看来，大部分共和党参议员还是决定为特朗普煽动罪名投反对票的。

许多共和党人还表示，由于特朗普现在已经离职，审判本身就违宪。

预计，美国参议院可能在这个周末就对特朗普弹劾案作出裁决。最后结果将取决于参议院共和党人的态度。至少要有17名共和党人加入民主党人的行列，才能达到将特朗普定罪所需的三分之二多数。

这样的投票结果似乎可能性不大。不过，民主党方面仍在试图争取更多共和党参议员的支持，特别是那些对特朗普持批评意见的参议员。

如果特朗普被定有罪，那么参议院可能会针对是否禁止他未来再次竞选总统再做表决。

王凡/任琛（美联社，路透社，法新社等）

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