特朗普弹劾案证人：电话的意图再清楚不过

(德国之声中文网)美国国家安全领域的两名高级顾问周二（11月19日）在有关弹劾总统特朗普的听证会上发言。他们分别是美国国家安全委员会军方成员陆军中校芬德曼（Alexander Vindman）以及服务于副总统彭斯的外事人员威廉姆斯（Jennifer Williams）。他们二人在今年7月25日特朗普总统同乌克兰总统泽伦斯基通电话时均在场收听。

人们指责特朗普利用特权，在这次通话中要求对方调查拜登之子在乌克兰的行为，以达到损害政治对手的目的。不论芬德曼，还是威廉姆斯，都认为电话里含有不妥的内容。

已在美国军方服役20多年的芬德曼证实，特朗普在通话中使用了美国的军事援助以及泽伦斯基访问华府的愿望作为政治筹码。美国民主党人坚持认为，总统利用国家资源调查民主党总统候选人拜登家属的做法是腐败行为。拜登的幼子洪特是乌克兰石油公司布尔斯马(Burisma)董事会成员。

「再清楚不过」

听证期间，芬德曼说，"我不认为可以要求外国政府调查美国公民"他说，特朗普希望泽伦斯基协助，"这一点毫不存疑。"

"这样一来，乌克兰方面必须调查拜登家族。"他说，"这一点再清楚不过。"

据美国媒体报道，美国陆军加强了对芬德曼以及他家庭的保护手段，并正在考虑，是否将他们安置到一个陆军基地，因为此前特朗普以及共和党领导层对芬德曼等证人发出口头指责。

在外事领域任职的威廉姆斯听证时说，7月的通话有些"怪异"，因为总统同一个外国领导人商讨"本国政坛事件"。

特朗普极其同盟不断批评该弹劾案，认为这是民主党别有用心，意在剥夺特朗普的总统宝座。

本次调查不仅要澄清特朗普与泽伦斯基的电话以及后果，同时，总统调离美国驻基辅大使的原因也是询问的内容。据信，前美国驻乌克兰大使尤万诺维奇（Marie Yovanovitch）曾质疑特朗普希望调查拜登家族的旨意，和总统的时任律师朱利安尼（Rudy Giuliani）也存在意见分歧。

尤万诺维奇上周正在作证时，特朗普总统发推特对她出言不逊。特朗普的行为是否有威吓证人之嫌，从而违法，曾引发人们的忧虑。

李鱼/罗法（美联社、路透社）