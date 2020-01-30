特朗普弹劾案落幕 参议院投无罪票

(德国之声中文网) 持续数月的特朗普弹劾案周三落幕，共和党以52票对48票的差距洗刷特朗普的罪名。大部分参议员都依循政党意志投票，但共和党资深参议员罗姆尼 (Mitt Romney) 却投票支持起诉特朗普，这也使他成为最后一轮投票中，唯一一位与共和党党意背道而驰的参议员。

原先，特朗普被指控要求乌克兰总统泽连斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 对民主党2020总统大选参选人拜登 (Joe Biden) 与他的儿子展开调查，并向乌克兰政府表明，他将等到该案结果出炉后，才释放美国国会批准对乌克兰的援助。

此外，民主党也指控特朗普干预国会，但该罪名也被共和党以53票对47票所挡下。民主党需要参议院三分之二的成员都投下赞同票才能成功弹劾特朗普。

民主党：「毫无价值」的无罪

民主党的参议院领袖舒默 (Chuck Schumer) 形容特朗普的无罪结果「毫无价值」，因为共和党拒绝让更多证人出席国会作证。 舒默向媒体表示：「共和党拒绝进行一场公平的审判，真相会是特朗普无罪判决中的一大污点。 」

舒默说，他称此为污点是因为特朗普在毫无任何事实支持的情况下，获得无罪判决。 此外，他是透过一场不公正的判决被判无罪。 舒默强调，这也代表他的无罪判决毫无价值可言。 此外，众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 在判决结果出炉后表示，特朗普仍会持续对美国民主造成威胁。 她透过声明写道：「今天，美国总统与共和党参议员合理化违法行为，他们同时也放弃了美国宪法所提供的制衡原则。 」

罗姆尼痛批特朗普

共和党议员罗姆尼 (Mitt Romney)周三在参议院痛批特朗普，指控他对美国的投票权、国家安全与基本价值展开前所未有的攻击。罗姆尼是唯一投票赞成起诉特朗普的共和党参议员，他上周也投票支持让更多证人到国会来作证。

共和党议员罗姆尼 (Mitt Romney)周三在参议院痛批特朗普，指控他对美国的投票权、国家安全与基本价值展开前所未有的攻击。罗姆尼是唯一投票赞成起诉特朗普的共和党参议员，他上周也投票支持让更多证人到国会来作证。

此前，特朗普不断将弹劾案形容为一场民主党对他展开的猎巫行动。 他在参议员完成投票后的几分钟发布了一个影片，影片中有他参加2024年总统大选的标志，并以「永远的特朗普」作为结尾 (Trump 4EVA)。 根据美国法律规定，如果特朗普今年11月成功连任的话，他将无法参加2024年的总统大选。

特朗普随后宣布，他将在美国时间周四 (2月6日)中午从白宫发表与弹劾案投票结果相关的言论。 德国之声驻美特派记者赛勒特 (Oliver Sallet) 认为，特朗普极有可能在接下来2020的竞选过程中，不断提起弹劾案的无罪判决结果。

杨威廉/罗法 (路透社、法新社)