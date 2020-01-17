特朗普弹劾案开审  两党争辩议事规则

（德国之声中文网）周二(1月22日)，美国参议院正式开始审议总统特朗普的弹劾案，首先就审理规则草案进行辩论和投票。

参议院多数党领袖、共和党人米奇·麦康奈尔(Mitch McConnell) 提交了一份紧凑的审判日程表和规则，仅给众议院民主党检控代表和特朗普辩方律师兩天的时间，各有24小时陈述论点。

麦康奈尔还表示，将众议院弹劾调查搜集的证据纳入参议院审判记录中，而不再就此进行投票。

众议院议长、民主党人南希·佩洛西(Nancy Pelosi)对麦康奈尔的提议提出批评，认为其压缩时间表，指出任何投票支持该草案的参议员都无意"真正权衡确凿的证据"反对特朗普。

没有证人的审判?

参议院少数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）星期二称麦康奈尔的提议是"国耻"。他指责麦康奈尔仓促审判，并"下决心"阻碍传唤证人和文件的提交。

在双方辩论之后，参议员将最多有16个小时的时间来向控方和辩方提出问题，然后再进行4个小时的辩论。

麦康奈尔的提议仍然包括参议院要投票决定是否在过程中，再传唤新证人或者证据。民主党人要求在辩论开始前就先进行投票，批评共和党使用拖延战术来阻止证人作证。

参议院可能最快会在1月底之前投票判定特朗普是否有罪

民主党希望特朗普政府主要官员能够出庭作证。众议院检方代表认为，白宫代理幕僚长马尔瓦尼(Mick Mulvaney)和前国家安全顾问博尔顿(John Bolton)等证人掌握了特朗普与乌克兰交易的重要信息。

美国参议院有100名参议员。共和党有53名人，民主党有47人。这意味着，民主党要争取到4名共和党参议员"倒戈"，才能以51人的多数否决共和党的草案，并且要求更多证人作证。

美国众议院上月中旬投票通过弹劾总统特朗普一案。 他们指控特朗普滥用职权，暂停对乌克兰的援款，以此向对方施加压力，让其助选。另外，这位美国总统也被指控干预美国国会。

特朗普正在参加一年一度的达沃斯峰会，当被问及特朗普是否计划观看弹劾审理时，白宫发言人格里沙姆(Stephanie Grisham)在达沃斯说:"他在达沃斯有一整天的行程，但是会有工作人员向他做简报。"

参议院可能最快会在1月底之前投票判定特朗普有罪或无罪，最后需要三分之二的票数才能把特朗普定罪并罢免。普遍估计，共和党占多数的参议院预计会宣布弹劾指控不成立。

文木 / 罗法 (美联社，路透社，法新社)