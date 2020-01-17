 特朗普弹劾案开审  两党争辩议事规则 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2020

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时政风云

特朗普弹劾案开审  两党争辩议事规则

美国参议院开始对特朗普弹劾案进行审理，共和党领袖麦康奈尔提出一份弹劾审判规则草案，民主党人指责共和党人试图用压缩日程安排，使用拖延战术来阻止证人作证，以此为特朗普"护航"。

USA Verhärtete Fronten im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump | Chuck Schumer (Imago-Images/ZUMA Press/S. Reynolds)

参议院民主党领袖舒默见媒体

（德国之声中文网）周二(1月22日)，美国参议院正式开始审议总统特朗普的弹劾案，首先就审理规则草案进行辩论和投票。

DW.COM

美国众议院周三 (12月18日) 投票通过弹劾总统特朗普一案。 他们指控特朗普滥用职权及干预美国国会。 接下来，参议院的相关委员会将针对弹劾案进行投票，决定特朗普是否下台。 (19.12.2019)

在弹劾特朗普总统的调查中，美国军方一名资深军官以及另一位外事工作人员周二在国会出席了听证会。他们的证词均对特朗普总统不利。 (20.11.2019)

参议院多数党领袖、共和党人米奇·麦康奈尔(Mitch McConnell) 提交了一份紧凑的审判日程表和规则，仅给众议院民主党检控代表和特朗普辩方律师兩天的时间，各有24小时陈述论点。

麦康奈尔还表示，将众议院弹劾调查搜集的证据纳入参议院审判记录中，而不再就此进行投票。

众议院议长、民主党人南希·佩洛西(Nancy Pelosi)对麦康奈尔的提议提出批评，认为其压缩时间表，指出任何投票支持该草案的参议员都无意"真正权衡确凿的证据"反对特朗普。

没有证人的审判?

参议院少数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）星期二称麦康奈尔的提议是"国耻"。他指责麦康奈尔仓促审判，并"下决心"阻碍传唤证人和文件的提交。

在双方辩论之后，参议员将最多有16个小时的时间来向控方和辩方提出问题，然后再进行4个小时的辩论。

麦康奈尔的提议仍然包括参议院要投票决定是否在过程中，再传唤新证人或者证据。民主党人要求在辩论开始前就先进行投票，批评共和党使用拖延战术来阻止证人作证。

USA Verhärtete Fronten im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump | Übersicht (picture-alliance/abaca/CNP/US Senate Television)

参议院可能最快会在1月底之前投票判定特朗普是否有罪

民主党希望特朗普政府主要官员能够出庭作证。众议院检方代表认为，白宫代理幕僚长马尔瓦尼(Mick Mulvaney)和前国家安全顾问博尔顿(John Bolton)等证人掌握了特朗普与乌克兰交易的重要信息。

美国参议院有100名参议员。共和党有53名人，民主党有47人。这意味着，民主党要争取到4名共和党参议员"倒戈"，才能以51人的多数否决共和党的草案，并且要求更多证人作证。

美国众议院上月中旬投票通过弹劾总统特朗普一案。 他们指控特朗普滥用职权，暂停对乌克兰的援款，以此向对方施加压力，让其助选。另外，这位美国总统也被指控干预美国国会。

特朗普正在参加一年一度的达沃斯峰会，当被问及特朗普是否计划观看弹劾审理时，白宫发言人格里沙姆(Stephanie Grisham)在达沃斯说:"他在达沃斯有一整天的行程，但是会有工作人员向他做简报。"

参议院可能最快会在1月底之前投票判定特朗普有罪或无罪，最后需要三分之二的票数才能把特朗普定罪并罢免。普遍估计，共和党占多数的参议院预计会宣布弹劾指控不成立。

 

 

文木 / 罗法 (美联社，路透社，法新社)

 

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