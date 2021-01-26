 特朗普弹劾案在美国参议院遇阻 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.01.2021

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时政风云

特朗普弹劾案在美国参议院遇阻

美国民主党推动的对前总统特朗普的追加弹劾程序恐怕难以成功。45名共和党参议员投票认为弹劾前总统属于违宪行为。

USA Ex-Präsident Donald Trump

特朗普考虑2024年再度竞选；若遭弹劾则希望破灭

DW.COM

美国众议院表决通过弹劾特朗普，让他成为美国历史上第一位在任内二度遭到弹劾的总统。该案送交参议院审理，但预计在拜登上任前不会有最终结果。

无论弹劾特朗普的结果如何，至少在接下来的4年，他肯定与白宫的椭圆形办公室无缘了。离开了白宫，等待特朗普的会是什么呢？

众院除在11日提出弹劾条文，12日则将表决施压副总统罢免总统的议案。特朗普有可能成为美国历史上唯一一位被弹劾两次的总统。

周一，美国众议院将一份针对前总统特朗普的诉状送抵参议院，指控其1月6日发表演说煽动支持者冲击国会。就此，针对特朗普的第二次弹劾审理正式启动。

（德国之声中文网）在美国国会参议院本周二（1月26日）的一次表决中，50名共和党议员中有45人对同僚保罗（Rand Paul）提交的议案投了赞成票。根据该议案，弹劾前总统属违宪行为。基于这一表决结果，使参院最终达到弹劾特朗普所需的三分之二多数的设想越来越不现实。因为，为获得这一多数，现有的50名共和党议员中至少必须有17人赞同弹劾。

当天，全部100名参议员宣誓担任罪名为"煽动骚乱"的弹劾程序陪审员。现任参院临时议长莱希（Patrick Leahy）接受了议员们的宣誓：在弹劾审判程序中，"保持符合宪法和法律的非党派公正性"。保罗参议员在宣誓仪式结束后立即发表讲话，解释了众多共和党议员的立场：他们认为，参院只能弹劾在职总统，而上周三已离开白宫的特朗普已是一"普通公民"。民主党人以及多数宪法学者不同意这一观点。

“完全错误”

参院民主党多数党领袖舒莫（Chuck Schumer）称保罗的说法"完全错误"，否则，只消在任期即将结束前从事反对国家的犯罪行为，或在参议院启动审判前辞职，任何一位美国总统便可规避弹劾程序并免于被禁任公职。

USA Amtsenthebungsverfahren gegen Trump

在弹劾程序中扮演陪审员角色：参议员们宣誓

虽然他的提案最终以45 票对55票被否，但保罗议员仍至为满意。这位来自肯塔基州的共和党人推文道：有45名议员赞同说，这一骗人的"程序"违宪，人数超过了认定特朗普无罪、结束这一出于党派私利的弹劾程序所需的数量，"这一'程序'在抵达参院时已然死亡"。

在共和党基层，特朗普仍拥有强大支持力量，在竞选连任失败后仍对本党施加影响。虽然特朗普的极端支持者1月6日的冲击国会行为引起众多共和党议员的不满，但他们仍害怕会激怒这位74岁老人，因而避免公开同他叫板。

 

凝炼／洪沙（德新社、路透社）

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