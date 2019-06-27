特朗普式美国独立日庆典引争议

（德国之声中文网）啊，独立日！--多数美国人会和亲友一起共度这个日子：烧烤、观赏焰火晚会。即使再小的美国城市都会在这一天施放烟花。也就是说，这是一个非政治化的活动。然而， 今年，华盛顿特区的官方庆典计划与此大相径庭。

作为他大张旗鼓预告的"向美国致敬"（Salute to America）庆典活动的一部分，7月4日晚间，特朗普总统将在美国首都的心脏--林肯纪念堂台阶上发表演讲。今年2月， 他即以最典型的特朗普方式预告了这一演说计划。他称，"在国庆日，将有一个你们亲爱的总统--我--的演说！"

一位美国总统7月4日参加在华盛顿特区的主要庆典活动，这殊不寻常。奥巴马和小布什等前任总统通常会在这一天参加新公民入籍仪式。2000年7月4日，克林顿在纽约视察了数艘海军舰只。即使是在1976年建国200周年纪念日当晚，时任总统福特也只是从白宫观看了庆典焰火，此前， 他是在费城独立厅作的演讲。

据《华盛顿邮报》报道，迄今唯一一位在华盛顿参加独立日官方庆典的总统是杜鲁门。1951年7月1日，《美国独立宣言》问世175周年之际，杜鲁门在华盛顿纪念碑前发表了有关美军在朝鲜战争中所获进展的演说。

"把美国生日庆典据为己有"

在华盛顿特区及美国各地，很多人颇感不满，他们指责特朗普把7月4日庆典滥用为自己出场的机会。在为《纽约时报》撰写的一篇评论中，科特尔（Michelle Cottle）写道："特朗普先生将美国的生日庆典攫为己有，……是在践踏一个悠久传统：以非党派的、甚至非政治的方式庆祝，作为一种促进国家团结的事件。"

华盛顿此次独立日庆典活动开销不会小

然而， 与此前的国庆相比，总统演讲并非计划中唯一的不同。除上午的游行和当地时间20点起的年年都有的"国会山庄音乐会"（A Capitol Fourth）外，还将有取名为"向美国致敬"的庆祝活动，其内容不仅包括特朗普的演说，而且还有对美国军队表达敬意的阅兵式。特朗普总统曾不厌其烦一再强调，它将是"世界上最了不起的"阅兵式。

特朗普总统早就希望举行某种阅兵式。现在，他如愿以偿。军乐团将演奏；海军战机和能用作"空军一号"的一架飞机将飞越人们头顶；多辆坦克已用列车运往华盛顿。不过，它们不会行进在阅兵式上，否则，华盛顿的街道将会受损。

开销大、警察多、空域关闭

按特朗普所称，焰火也将是"史上最大规模的"。通常，烟花只环绕林肯纪念堂升空。但因那里将举行"向美国致敬"庆典，烟花施放场地移至附近的一个公园。此次焰火晚会将持续整整35分钟，史无前例。两家烟花企业慷慨捐献了价值75万美元的烟花。

美国海军的战斗机也将参加阅兵式

其它开支项目尚未明了。来自马里兰州的民主党参议员范霍伦（Chris Van Hollen）指出，"整个活动会非常昂贵，纳税人将必须为此买单"。本周二，庆典举行前两天，国会专管委员会仍未得到具体开销数字。

有一点是清楚的：仅特朗普在林肯纪念堂前出场的安全费用就会非常高。而庆典本身还将带来更多麻烦。由于战机将执行飞越任务，再加上安全考虑，华盛顿空域将辟为禁区，持续两小时。华盛顿市长担心，为特朗普的出场而必须增调警员，其它地方本就因假日而亟需的警力就会短缺。

然而， 总统想在独立日庆祝，因此，所有这些都无足轻重。本周一，特朗普在白宫预告："我们将在华盛顿特区有一个伟大的7月4日"，"它将是从未有过的一天。我希望，会有很多人前来"。