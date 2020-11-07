特朗普开除防长 民主党批「捣乱」

美国总统特朗普透过他最喜欢的发声管道推特宣布他解雇了美国防长埃斯珀，美国国家反恐中心主任米勒将暂代职位。他为什么这样做?
(德国之声中文网) 美国总统特朗普11月9日在推特上发文宣布解雇美国国防部长埃斯珀 (Mark Esper) ，并宣布国家反恐中心的主任米勒 (Christopher Miller) 将暂时出任国防部长一职。
他在推文中写道：「我很高兴宣布米勒将立即成为代理国防部长，我相信他会非常适合这个职位。埃斯珀已被解雇，我感谢他为美国的付出。」
特朗普在大致确定於美国大选中落败後，宣布这项消息。然而，特朗普目前仍持续透过法律途径来挑战选举结果。路透社报导指出，特朗普可能希望在卸任前最後几个月，来整顿他的执政团队。
民主党表示，特朗普的举动向美国的敌人释出一个危险的讯息，并让平稳权力转移的希望变得越来越小。美国众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 向路透社表示：「特朗普总统突然开除埃斯珀的举动显示，他希望运用在职最後一段时间，让美国与全球各地民主陷入混乱状态。」
不愿具名的美国国防部官员告诉路透社，白宫主任美多斯（Mark Meadows) 在特朗普透过推特宣布消息的几分钟前，致电埃斯珀，警告他特朗普将在推特发文开除他。消息人士表示，埃斯珀在上周的选举结束後，便已准备辞职或是被解雇。
埃斯珀9日晚间在一封给国防部人员的信函中写道，在他离开职位的同时，他明白其实很有很多事是美国国防部能达成的。他也称赞美国军方过去一段时间始终保持政治中立，埃斯珀过往很少公开称赞军队保持政治中立，因为此举往往会被支持特朗普的人视为对特朗普的攻击。
埃斯珀与特朗普过去一段时间不断产生歧见。特朗普在今年夏天的「BLM示威活动」期间，曾威胁要动用军队去镇压示威群众，但埃斯珀却批评特朗普这项建议。此外，埃斯珀也试图改变一个军事基地的名称，因为该基地是以美国南方同盟一位将军命名的。
消息人士向路透社指出，埃斯珀也不认同特朗普经常批评北约的作法。埃斯珀甚至抵抗特朗普希望从阿富汗全面撤军的决定，强调只要该国仍受暴力威胁，美国便不该完全撤军。埃斯珀的接班人米勒今年55岁，他在今年8月成为美国国家反恐中心主任。他曾在美军当中服务长达31年。
特朗普任内第一位国防部长马蒂斯（James Mattis) 2018年因特朗普下令从叙利亚撤军的决定而请辞。
杨威廉/邹宗翰 (路透社丶美联社)
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