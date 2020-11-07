特朗普开除防长 民主党批「捣乱」

(德国之声中文网) 美国总统特朗普11月9日在推特上发文宣布解雇美国国防部长埃斯珀 (Mark Esper) ，并宣布国家反恐中心的主任米勒 (Christopher Miller) 将暂时出任国防部长一职。

他在推文中写道：「我很高兴宣布米勒将立即成为代理国防部长，我相信他会非常适合这个职位。埃斯珀已被解雇，我感谢他为美国的付出。」

特朗普在大致确定於美国大选中落败後，宣布这项消息。然而，特朗普目前仍持续透过法律途径来挑战选举结果。路透社报导指出，特朗普可能希望在卸任前最後几个月，来整顿他的执政团队。

民主党表示，特朗普的举动向美国的敌人释出一个危险的讯息，并让平稳权力转移的希望变得越来越小。美国众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 向路透社表示：「特朗普总统突然开除埃斯珀的举动显示，他希望运用在职最後一段时间，让美国与全球各地民主陷入混乱状态。」

埃斯珀与特朗普的纷争

不愿具名的美国国防部官员告诉路透社，白宫主任美多斯（Mark Meadows) 在特朗普透过推特宣布消息的几分钟前，致电埃斯珀，警告他特朗普将在推特发文开除他。消息人士表示，埃斯珀在上周的选举结束後，便已准备辞职或是被解雇。

埃斯珀9日晚间在一封给国防部人员的信函中写道，在他离开职位的同时，他明白其实很有很多事是美国国防部能达成的。他也称赞美国军方过去一段时间始终保持政治中立，埃斯珀过往很少公开称赞军队保持政治中立，因为此举往往会被支持特朗普的人视为对特朗普的攻击。

埃斯珀与特朗普过去一段时间不断产生歧见。特朗普在今年夏天的「BLM示威活动」期间，曾威胁要动用军队去镇压示威群众，但埃斯珀却批评特朗普这项建议。此外，埃斯珀也试图改变一个军事基地的名称，因为该基地是以美国南方同盟一位将军命名的。

消息人士向路透社指出，埃斯珀也不认同特朗普经常批评北约的作法。埃斯珀甚至抵抗特朗普希望从阿富汗全面撤军的决定，强调只要该国仍受暴力威胁，美国便不该完全撤军。埃斯珀的接班人米勒今年55岁，他在今年8月成为美国国家反恐中心主任。他曾在美军当中服务长达31年。

特朗普任内第一位国防部长马蒂斯（James Mattis) 2018年因特朗普下令从叙利亚撤军的决定而请辞。

杨威廉/邹宗翰 (路透社丶美联社)

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