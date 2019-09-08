特朗普开除博尔顿 外交政策意见不合

(德国之声中文网) 美国总统特朗普开除国家安全顾问博尔顿(John Bolton)，说他和博尔顿「意见不合」。

特朗普在推特中说: 「我昨晚已经通知博尔顿和他的团队，他们不需要再待在白宫。我对他的很多建议都非常不认同，其他幕僚也有同样感觉。」

特朗普说他将在下个礼拜指派继任人选。

博尔顿稍晚也在推特上发文，但是诠释角度却和特朗普大不相同。他在帖文中说自己前一天晚上提出辞职，但是特朗普回答「我们明天再谈谈这件事」。

背后原因众说纷纭

现年70岁的博尔顿以鹰派作风著称，是特朗普的第3个国安顾问。他对许多国家都抱持强硬立场，例如对朝鲜、伊朗、阿富汗、俄罗斯等。

对于大部份人来说，博尔顿离开白宫的消息十分突然。因为在消息传出之前的两个小时，博尔顿本来应该和国务卿蓬佩奥和财务长姆努钦主持白宫记者会。

诸多媒体纷纷猜测背后原因。华尔街日报认为，是因为特朗普想要和阿富汗达成和平协议，但是博尔顿却不赞成，特朗普才会感到忍无可忍。

美国媒体CBS News采访到的三名受访者则认为，虽说特朗普和博尔顿之间因为对伊朗的态度不同而逐渐产生嫌隙，但是真正触怒特朗普的却是，特朗普认为博尔顿或是他身边亲近的人把特朗普问「核子武器能不能减轻飓风的影响」说出去。

美国媒体NBC News报导，特朗普累积了对博尔顿的诸多不满之后，打电话给博尔顿前面一任国安顾问McMaster，说自己「很想念他」。

英国媒体BBC则称在博尔顿的带领下，国安团队完全超然于其他部门之外独立运行，博尔顿自己也主见很强，因此招来许多人的不满。

国务卿蓬佩奥表示，他和博尔顿对事物常常有不同的意见，但是他也提醒道: 「我不认为其他国家的领导人应该仅仅因为我们之中的任何人离开，就假设特朗普的外交政策会有任何根本上的改变。」

白宫发言人只说，博尔顿被辞退是「很多、很多事情」所造成的结果，她不会一一赘述。

目前，接任国安顾问的热门人选分别为美国国务院对朝问题特别代表比根(Stephen Biegun)和副国务卿沙利文(John Sullivan)。白宫消息人士说，比根和蓬佩奥相似，尊重特朗普作为总统的身份，会把事情交给特朗普决定。John Sullivan则原本计划被指派为美国驻俄罗斯大使。

罗法/楊威廉(路透社等)