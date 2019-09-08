 特朗普开除博尔顿 外交政策意见不合 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.09.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

特朗普开除博尔顿 外交政策意见不合

消息传出后，各家媒体纷纷揣测背后原因，却没有办法确认哪一个原因才是「压死特朗普的最后一根稻草」。有人说是伊朗，有人说是阿富汗，还有人认为是特朗普是因为糗事外泄才恼羞成怒。

Donald Trump und John Bolton (picture-alliance/abaca/O. Douliery)

(德国之声中文网) 美国总统特朗普开除国家安全顾问博尔顿(John Bolton)，说他和博尔顿「意见不合」。

特朗普在推特中说: 「我昨晚已经通知博尔顿和他的团队，他们不需要再待在白宫。我对他的很多建议都非常不认同，其他幕僚也有同样感觉。」

特朗普说他将在下个礼拜指派继任人选。

博尔顿稍晚也在推特上发文，但是诠释角度却和特朗普大不相同。他在帖文中说自己前一天晚上提出辞职，但是特朗普回答「我们明天再谈谈这件事」。

背后原因众说纷纭

现年70岁的博尔顿以鹰派作风著称，是特朗普的第3个国安顾问。他对许多国家都抱持强硬立场，例如对朝鲜、伊朗、阿富汗、俄罗斯等。

对于大部份人来说，博尔顿离开白宫的消息十分突然。因为在消息传出之前的两个小时，博尔顿本来应该和国务卿蓬佩奥和财务长姆努钦主持白宫记者会。

诸多媒体纷纷猜测背后原因。华尔街日报认为，是因为特朗普想要和阿富汗达成和平协议，但是博尔顿却不赞成，特朗普才会感到忍无可忍。

美国媒体CBS News采访到的三名受访者则认为，虽说特朗普和博尔顿之间因为对伊朗的态度不同而逐渐产生嫌隙，但是真正触怒特朗普的却是，特朗普认为博尔顿或是他身边亲近的人把特朗普问「核子武器能不能减轻飓风的影响」说出去。

美国媒体NBC News报导，特朗普累积了对博尔顿的诸多不满之后，打电话给博尔顿前面一任国安顾问McMaster，说自己「很想念他」。

英国媒体BBC则称在博尔顿的带领下，国安团队完全超然于其他部门之外独立运行，博尔顿自己也主见很强，因此招来许多人的不满。

US-Präsident Trump mit Sicherheitsberater John Bolton (Reuters/L. Millis)

博尔顿对许多国家的立场都十分强硬，而外界对他与特朗普之间究竟是因为何事而意见不合众说纷纭。

国务卿蓬佩奥表示，他和博尔顿对事物常常有不同的意见，但是他也提醒道: 「我不认为其他国家的领导人应该仅仅因为我们之中的任何人离开，就假设特朗普的外交政策会有任何根本上的改变。」

白宫发言人只说，博尔顿被辞退是「很多、很多事情」所造成的结果，她不会一一赘述。

目前，接任国安顾问的热门人选分别为美国国务院对朝问题特别代表比根(Stephen Biegun)和副国务卿沙利文(John Sullivan)。白宫消息人士说，比根和蓬佩奥相似，尊重特朗普作为总统的身份，会把事情交给特朗普决定。John Sullivan则原本计划被指派为美国驻俄罗斯大使。

罗法/楊威廉(路透社等)

 

相关内容

USA | Hurrikan Dorian | Donald Trump

特朗普中断与塔利班和谈 08.09.2019

作为对喀布尔最新爆炸袭击事件的反应，美国总统特朗普宣布取消周日与塔利班计划在戴维营举行的和平谈判。在这一次袭击中，有一名美国军人丧生。

Bildergalerie EU Kommissare Phil Hogan

欧盟新专员欲说服特朗普勿“鲁莽”行事 10.09.2019

即将上任的欧盟委员会贸易专员霍根（Phil Hogan）说，欧盟将竭尽全力让特朗普放弃鲁莽的贸易政策，一些英国人对“硬脱欧”的想法是一厢情愿。

Hongkong Proteste mit US-Flagge

香港示威遍地开花 游行者请求特朗普“解放”香港 08.09.2019

香港示威者周六发起「机场交通压力测试」行动，但因香港警察严阵以待、防堵拦截，示威者未能在机场大规模集结。从周六下午到入夜后，香港示威者在多处地铁站与警方爆发冲突，数人被逮捕。周日，示威者游行至在美国驻港领馆前，有人持美国国旗，唱美国国歌，并要求美国总统特朗普“解放”香港。

广告

评论分析

Hongkong Proteste mit US-Flaggen (Reuters/Tyrone Siu)

专访：人权民主法改写美中港关係？

美国国会刚刚復会，新会期的焦点之一是《香港人权与民主法案》。这个获得参众议员跨党派支持的法案，对香港局势会有何深远影响？如何左右中美和两岸关係互动？德国之声专访香港大学政治与公共行政学系荣誉讲师袁弥昌，分析箇中关联和意义。  