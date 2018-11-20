 特朗普幕僚长走人 新人选拒绝上任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.12.2018

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时政风云

特朗普幕僚长走人 新人选拒绝上任

这是特朗普上台后第二次更换"守门人"：白宫幕僚长约翰·凯利（John Kelly）将会在今年年底离任。这个位子被认为是总统之外美国政府中最重要的职位。最有希望的继任人已拒绝担任该职。

USA Präsident Trump spricht über sein Treffen mit Putin | John Kelly (Reuters/L. Millis)

（德国之声中文网）美国总统特朗普本周六证实了这个消息：白宫幕僚长约翰·凯利会在年底离任。他说："约翰·凯利将会离开，我不知道我是否可以说'退休'。……我非常感激他的付出。"

之后不久，白宫一名官员表示，副总统彭斯（Mike Pence）的幕僚长艾尔斯（Nick Ayers）是特朗普下一人白宫幕僚长的首选。但CNN周日援引白宫消息报道称，艾尔斯不会接替凯利担任特朗普的幕僚长。报道称，艾尔斯家住乔治亚州，有两个年幼的孩子，因此，他希望只短期担任华盛顿职务。但白宫坚持合同的最短期限为两年。这样，艾尔斯没有接受白宫的邀约。由此，谁来担任特拉普身边的这一要职，又成为未知数。

前海军陆战队上将约翰·凯利会去年7月接替仅干了几个月的普里巴斯（Reince Priebus）担任白宫幕僚长。这个职位不仅安排总统日程，也有权利决定谁能够与总统预约，因为负责总统日常运作，白宫幕僚长也被视为美国第二重要的人物。

约翰·凯利曾是美国国土安全部门负责人，担任白宫幕僚长后，他很快解雇了白宫通讯联络办公室主管卡拉姆齐（Anthony Scaramucci），还有白宫首席战略师史蒂夫·班农（Steve Bannon），班农在特朗普竞选总统期间曾出过一臂之力，是特朗普选战负责人。

凯利也坚决主张"第一女儿"伊万卡和其丈夫库什纳也得经过他找特朗普。他的整肃虽然给特朗普政府带来了一些秩序，但由于持续的政治阴谋和俄罗斯干预大选的指控，他的任期并不顺利。总统和他一些有影响力的外部盟友也对凯利的治管感到不满，这些人已经习惯于畅通无阻地与特朗普进行交流。随着时间的推移，他与美国总统的关系似乎变得非常糟糕。美国媒体上周报道，他与特朗普关系恶化到相互不再讲话。

凯利否认向《华盛顿邮报记者》资深记者鲍勃·伍德沃德（Bob Woodward)）说过美国总统是"白痴"。伍德沃德出版的新书《恐惧：特朗普在白宫》中援引凯利说："试图说服他（特朗普）是没有意义的"。

凯利的"下课"是特朗普自11月6日中期选举以来的第二次高层人事变动，上个月，司法部长杰夫·塞申斯在这位美国总统的要求下辞职。

特朗普还宣布了美国参谋长联席会议主席的新人选，邓福德(Joseph Dunford)将退休，现美国陆军参谋长马克·米莱（Gen Mark Milley）将接任。

 

文木 / 王凡（美联社，德新社，路透社）

 

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“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表”

白宫人事变动波澜起伏。在关税问题上和特朗普闹翻的首席经济顾问科恩上周主动请辞，现在国务卿蒂勒森更是直接被炒鱿鱼。而FBI副局长麦卡比，则疑因调查“通俄门”遭打击报复，在达到全额退休金年限之前两天被解职。 (13.03.2018)  

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