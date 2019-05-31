特朗普：希望我进监狱？佩罗西太神经！

（德国之声中文网）特朗普在美国东部时间本周四（6月6日）表示，佩罗西"让人难以忍受"，他本人曾试图友善地对待后者，但佩罗西实在是个"令人厌恶、复仇心极重的可怕的人"。

特朗普特别对据称是佩罗西的一句表述十分不满，按照这个说法，佩罗西曾说过希望特朗普进监狱。"在我出国访问期间说这样的话，是一种刻薄、恶毒、令人憎恶的做法"，特朗普在接受福克斯新闻台采访时这样说。他正在法国参加纪念诺曼底登陆75周年的的庆典活动。

佩罗西的言论是由美国新闻网站Politico最先报道的。报道称，佩罗西在本周二与民主党高层人士会晤时曾说："我并不希望他（特朗普）被弹劾。我希望他进监狱。"佩罗西的发言人艾提纳 （Ashley Etienne）对CNN表示，她不能证实佩罗西说过这样的话。

作为众议院议长，佩罗西在美国是仅次于总统和副总统的第三号政治人物。现年79岁的佩罗西在国会众议院供职已超过30年。特朗普在采访中批评佩罗西天赋不足，并指责她缺乏谈判达成交易的能力。他还给佩罗西起了个绰号"神经质的南希"，因为她已接近"神经崩溃"。

美国第三号政治人物

特朗普和佩罗西之间的关系一直紧张。目前矛盾的焦点是特别调查官穆勒对特朗普"通俄门"调查报告的可能后果。穆勒自2017年5月起，调查特朗普竞选团队是否曾与俄罗斯方面进行了秘密协商，以及总统是否阻碍司法调查。

今年5月底穆勒在一次公开发布上介绍了调查报告的结果，据此特朗普仍不能摆脱妨碍司法调查的嫌疑。此后，在民主党内部，再度爆发了关于是否应推动弹劾总统程序的讨论。

叶宣/苗子（德新社）