特朗普：巴拿马运河若不降费则应归还美国

美国当选总统特朗普在社交媒体上批评巴拿马运河的高昂通行费为“彻底的敲诈”，并警告巴拿马运河可能“错入中国手中”。

（德国之声中文网）美国候任总统特朗普周六晚在社交媒体上抨击巴拿马运河的高昂通行费，并要求巴拿马降低费用，否则应将运河归还美国。他在其社交媒体平台Truth Social上发文称：“我们的海军和商业船只被不公平且不合理的方式对待，巴拿马收取的费用简直荒谬。”

巴拿马运河是全球重要的航运通道，允许船只避开绕经南美洲的长途航线。运河由美国主导修建，于1914年正式启用，并在2016年完成扩建，以适应更大型船只的通行。每天有30至40艘船只通过，每年约有14,000艘船只利用这条重要的水路。特朗普的言论发表后，巴拿马方面尚未对此做出正式回应。

特朗普提到中国影响力

特朗普警告称，巴拿马运河不应落入“错误的手中”，他特别提到对中国接管的担忧。他在帖子中写道：“运河的存在不是为了让其他人受益，而是作为我们与巴拿马合作的象征。如果这种宽宏大度的行为所依据的道德和法律原则未能被遵守，那么我们将要求巴拿马无条件地、完整地归还运河。”

目前，巴拿马运河由巴拿马运河管理局负责，该机构是巴拿马政府的独立机构。同时，香港的一家公司管理着巴拿马运河两端的港口，而中国国有企业正在投资运河周边的基础设施。然而，没有任何中国政府或企业直接参与运河通航业务的管理。

巴拿马运河连接大西洋和太平洋 图像来源: Arnulfo Franco/AP Photo/picture alliance

美国是运河最大客户

巴拿马运河的修建主要由美国完成，美国也在运河区域进行了长达数十年的管理。直到1999年，运河的所有权才完全移交给巴拿马。巴拿马政府对使用运河的船只收取通行费，费用根据船只的大小和用途而定。

巴拿马运河连接着大西洋和太平洋，约占全球5%的总海运量。美国是巴拿马运河的最大客户，其次是中国和日本。今年10月，巴拿马运河管理局宣布，在刚刚结束的财政年度中创下近50亿美元的收入新纪录。

（路透社，法新社）

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