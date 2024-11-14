特朗普已经提名了哪些内阁成员？
一周以来，美国候任总统特朗普已经陆续提名了十多名新内阁成员，其中不乏对中国以及移民问题持强硬态度的鹰派人物，例如两次被中国制裁并限制入境的参议员卢比奥和曾支持拆散移民家庭政策的前移民海关执法局代理局长霍曼。
对华强硬派卢比奥被提名出任国务卿
周三（11月13日），美国候任总统特朗普提名参议员马尔科·卢比奥(Marco Rubio)出任国务卿。《华尔街日报》指出，如果该提名获得确认，卢比奥将成为首位遭到北京方面制裁且被禁止前往中国的在任美国国务卿。卢比奥被认为是美国参议院中坚定的反共派，多次直接点名批评中共总书记习近平。2020年卢比奥先后两次因新疆种族灭绝指控和香港反修例事件被中国制裁限制入境。
特斯拉CEO马斯克将领导“政府效率部”
亿万富翁埃隆·马斯克（Elon Musk）在美国大选举行前至少向特朗普的团队捐赠了1.19亿美元，是特朗普竞选活动的主要资金来源。特朗普在选战期间就发誓，如果当选将为马斯克量身打造一个“效率沙皇”的职位。在此职位上，马斯克将推动经济放松管制。但由于马斯克本人是美国经济中的重要人物，拥有特斯拉、X和SpaceX等公司，且部分直接受益于政府合同，因此马斯克在“政府效率部”担当职务也将面临巨大的利益冲突。与马斯克一起将挑起削减美国政府支出和精简官僚机构重任的还有一位名叫拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）的印度裔美国企业家。
沃尔兹预计将成为特朗普政府的国家安全顾问
50岁的瓦尔兹（Mike Waltz）是美国政坛上对中国持强硬立场的鹰派人物。他曾呼吁美国抵制2022年的北京冬季奥运，理由是中国未说清新冠疫情起源，以及中国对维吾尔人的迫害。瓦尔兹是特朗普的忠实拥护者。2020年美国大选之后，特朗普欲推翻选举结果，瓦尔兹对此表示支持。《华尔街日报》指出，和卢比奥一样，瓦尔兹很可能也是中国领导人习近平所担心的特朗普上台后导致中美紧张关系加剧的关键人物。
福克斯新闻主持人将担任国防部长
特朗普周二宣布，他已经选择了福克斯新闻（Fox News）主持人兼退伍军人赫塞斯（Pete Hegseth）担任国防部长。赫塞斯曾为美国陆军国民兵上尉，并于伊拉克和阿富汗服役，2012年参选明尼苏达州参议员败选后，在2014年加入福克斯新闻，过去曾批评北约盟国软弱、落后，并称中国正在打造一支“专门致力于击败美国”的军队。值得注意的是，特朗普第一个任期内的美军将领及国防部长，最后都成为他最激烈的批评者，其中有些人宣称特朗普“不适任总统”。参谋长联席会议前主席米利（Mark Milley）曾将特朗普形容为“国家最危险的人物”。
新任“边境沙皇”曾支持拆散非法移民家庭政策
11月10日，特朗普在社交平台“真实社交”（Truth Social）上宣布，他提名霍曼（Thomas Homan）将担任“边境沙皇”一职。霍曼曾在2017年至2018年担任美国移民海关执法局代理局长。今年早些时候接受哥伦比亚广播公司(CBS)新闻节目《60分钟》(60 Minutes)采访时，被问到是否有办法在不拆散非法移民家庭的情况下进行大规模驱逐出境时，霍曼说回答：“当然有办法。家人可以一起被驱逐出境。”今年7月在共和党全国代表大会上，他称非法移民应该“现在开始打包行李了”。
美国第一位女性白宫幕僚长
特朗普胜选后宣布的第一位内阁人选就是他的竞选团队经理、67岁的威尔斯（Susie Wiles）。威尔斯从事政治幕僚工作多年，相当低调，甚少接受公开访问。正如同许多政治明星的幕后推手，她故意避开镁光灯，因此特朗普替她取了“冰姑娘”的绰号。但她的名声响亮，很多人认为她有能力控制住以不受约束著称的特朗普，让他严格遵循竞选行程。她将成为美国史上第一个担任白宫幕僚长的女性。
众议员斯特凡尼科将出任美国驻联合国大使
11日，特朗普宣布提名众议员斯特凡尼科（Elise Stefanik）出任美国驻联合国大使。特朗普形容斯特凡尼科“非常聪明”、是“美国优先”政策的捍卫者。斯特凡尼科过去十年来是代表纽约州的众议员。她是特朗普的长期支持者，曾在特朗普遭弹劾时对其表示支持。斯特凡尼科已表态将接受新职位。
前国家情报总监拉特克里夫被提名出任中情局局长
拉特克里夫(John Ratcliffe)曾在特朗普第一届总统的最后一年半担任过美国国家情报总监。特朗普在12日宣布提名拉特克里夫出任中情局局长。他表示，拉特克里夫“将成为捍卫所有美国人宪法权利的无畏斗士，同时确保最高水准的国家安全，以实力带来和平”。拉特克里夫曾在担任国家情报总监的时候将中国称作是“二战以来对全球民主自由的最大威胁”。
特朗普任命“气候怀疑论者”领导环保署
特朗普将任命前纽约州众议员李·泽尔丁（Lee Zeldin）担任美国环境保护署（EPA）署长。泽尔丁是特朗普的长期盟友，在2015年至2023年任职国会期间，他多次反对扩大环保政策。泽尔丁在X发文表示：“我们将恢复美国的能源主导地位，重振汽车产业，把就业机会带回美国，让美国成为人工只能的全球领航者，我们实现这些目标的同时，也会保护干净的空气与水。”
众议员盖茨被提名担任司法部长
13日，特朗普宣布，他将提名佛罗里达州共和党众议员马特·盖茨(Matt Gaetz)出任司法部长。特朗普在声明中称，“马特将终止政府武器化，保护我们的边境，瓦解犯罪组织，并恢复美国人对司法部严重破碎的信心。”盖茨过往涉及性丑闻、财务不当行为的指控，但他强烈否认这些指控。
反疫苗、公卫阴谋论小罗伯特·肯尼迪提名担任卫生部长
特朗普周四（14日）宣布将任命知名“反疫苗”、公共卫生阴谋派人士小罗勃肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）为卫生部长，领导美国卫生与公众服务部（HHS）。 特朗普称，肯尼迪将让美国卫生机构恢复最高标准的科学研究传统，结束慢性病流行，“让美国再次伟大和健康”。小罗勃肯尼迪也在社群平台上发文回应：“我期待与HHS的8万多名员工合作......让美国人再次成为地球上最健康的人”。 小罗勃肯尼迪过去多次宣扬与科学家研究悖离的公卫理论，包括儿童疫苗导致自闭症，该说法已被证实为假资讯。新冠疫情期间，小罗勃肯尼迪声称新冠疫苗会致命，还曾暗示新冠病毒本身“有种族针对性”，旨在伤害非裔和白人，不会伤害德系犹太人和中国人。
北达科他州州长伯格姆为内政部部长人选
特朗普周四在佛罗里达州海湖庄园俱乐部演说时，暗示他将在周五发布有关伯格姆的重大公告，但随后表示：“事实上，他将领导内政部，这将会非常棒” 。伯格姆曾角逐2024年美国大选的共和党党内初选，公开表示支持特朗普。