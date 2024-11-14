特朗普周四（14日）宣布将任命知名“反疫苗”、公共卫生阴谋派人士小罗勃肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）为卫生部长，领导美国卫生与公众服务部（HHS）。 特朗普称，肯尼迪将让美国卫生机构恢复最高标准的科学研究传统，结束慢性病流行，“让美国再次伟大和健康”。小罗勃肯尼迪也在社群平台上发文回应：“我期待与HHS的8万多名员工合作......让美国人再次成为地球上最健康的人”。 小罗勃肯尼迪过去多次宣扬与科学家研究悖离的公卫理论，包括儿童疫苗导致自闭症，该说法已被证实为假资讯。新冠疫情期间，小罗勃肯尼迪声称新冠疫苗会致命，还曾暗示新冠病毒本身“有种族针对性”，旨在伤害非裔和白人，不会伤害德系犹太人和中国人。