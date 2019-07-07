特朗普巨型木像惊现斯洛文尼亚 引起当地争议

（德国之声中文网）继梅拉尼娅的木雕之后，在这位美国第一夫人的故乡斯洛文尼亚又出现了一座八米高的木制特朗普雕像，任何看到它的人都能够从标志性的金发、蓝色西装搭配白衬衫红领带的造型辨认出，这座雕像的原型是谁。雕像塑造的特朗普将右手臂高高举起，与纽约自由女神像的姿态略有相似。

这座雕像装置还"暗藏机关"，只要扳动一个开关，"特朗普"的"血盆大口"就会缓缓张开，露出里面的"獠牙"。

"和所有的民粹主义者一样，这座雕像也有两幅截然不同的面孔"，雕像创作者施雷格尔（Tomaz Schlegl）解释道，"一副面孔是和善而富有人情味儿的，而另一副面孔则与吸血鬼无异。"

这座雕像位于一座名叫Sela pri Kamniku的僻静小镇，距离斯洛文尼亚的首都卢布尔雅那大约有30公里的距离。不过这座雕像的许可是有期限的。到今年的万圣节也就是10月31日，它必须被撤走。由于这座颇具讽刺意味的雕像已经引起了当地不少居民的反感，所以有些人建议在最后那天放一把火把它烧掉。

"我还以为这会是一座雕塑，真正的塑像"，苏帕尔（Stane Supar）说，这座雕像所树立的地方是他的私人地产，"结果这玩意儿越建越大，每个人都对我说，这根本就是一种挑衅。"

而创作这做雕像的建筑师施雷格尔则为自己的作品辩护，称这是"针对充斥整个世界的民粹主义的一种挑衅"。

"这是模仿自由女神像，但如今已经没有谁还知道她代表什么含义"，施雷格尔说，"同时这个手势也是超人的标志姿势。他可以想做什么就做什么，想说什么就说什么，不考虑后果。"

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两位美国游客周五慕名来到这座斯洛文尼亚偏远小镇，也对雕像发表了一番看法。来自加州圣塔罗莎（Santa Rosa）的弗洛尔（Eddie Flawer）说："对于这样的一件艺术作品，这个地点实在是有些不寻常。"

"我也不怎么喜欢特朗普，我只是不太理解他右手举起来的姿势还有头顶上伸出来像尖刺一样的东西是什么意思"，弗洛尔解释道，"不过也许这是在影射自由女神像，这就有点意思了，因为他（特朗普）看起来的确是在利用自己的权力，来做一切违背自由女神的美丽及其精神的事情。"

作为美国第一夫人的出生地，斯洛文尼亚已经不是第一次出现特朗普家族成员的木雕了。今年6月，美国装置艺术家布莱德·道尼（Brad Downey）在梅拉尼娅的家乡塞夫尼察（Sevnica），用电锯在一棵椴树上塑造出了这位第一夫人的雕像。只不过这件作品的艺术风格也颇为"清奇"，引起了不少网民的讨论。

背景阅读 梅拉尼娅木雕：形似不如神似

雨涵/乐然（美联社）