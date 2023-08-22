特朗普将向佐治亚州自首

（德国之声中文网）官司缠身的美国前总统特朗普周一（8月21日）在自己创办的社交平台Truth Social上发文表示，本周他将向佐治亚州当局自首。

「我会前往佐治亚州亚特兰大，周四将被逮捕。」他声称，佐治亚州对他的起诉是出于政治动机，旨在破坏他竞选连任。

特朗普和另外18名被告被要求在周五中午前投案自首。本案的共同被告、特朗普私人律师伊士曼（John Eastman）表示，他计划周三向富尔顿郡当局自首。

特朗普面临哪些指控？

在上周披露的一份长达 98 页的佐治亚州起诉书中，检察官指控特朗普及其同案被告密谋推翻选举结果，让在他 2020 年总统大选落败后继续留在白宫。

特朗普和其他被告因试图推翻2020年在该州的选举结果，被控41 项刑事罪名。特朗普的保证金被定为20万美元，同时被要求不得在社群媒体上发布威胁性信息。

富尔顿郡高等法院法官迈克菲（Scott McAfee）在法庭文件中表示：「被告不得采取任何行为恐吓任何已知为本案共同被告或证人者，或以其他方式妨碍司法公正。」

「上述行为包括但不限于在社交媒体上发文，或转发他人在社交媒体上发布的帖子。」

官司缠身的前总统

特朗普在佐治亚州被起诉，标志着他面临的第四起诉讼案。

他在纽约被指控伪造商业记录，以竞选资金向情色女星炫风丹尼尔斯支付封口费。

他还面临两起联邦刑事案件：一起与他在海湖庄园涉嫌不当处理机密文件有关，另一起指控他非法谋求推翻2020年总统大选结果。但特朗普对所有指控均不认罪。

特朗普将参加共和党总统初选，目前他占据领先地位。不过，2024 年的大部分时间他可能都会在法庭上度过。

他已计划跳过周三举行的共和党初选首场辩论。

特朗普遭到起诉意味着什么？

（美联社、法新社、路透社）

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