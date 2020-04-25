 特朗普将取消疫情简报会？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2020

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时政风云

特朗普将取消疫情简报会？

几天前美国总统特朗普在白宫召开的疫情简报会上建议专家不妨研究是否能直接向人体内注射消毒剂，或者将紫外线“直接送入体内”。这一言论立刻引发广泛的愤怒情绪。现在特朗普可能考虑取消简报会。

Washington Weißes Haus Coronavirus PK Trump (picture-alliance/CNP/M. Reynolds)

（德国之声中文网）昨天（4月25日），美国总统特朗普在他的推特上写道："如果歪曲事实的媒体只会问一些充满敌意的问题，然后拒绝报道真相与准确的事实，那么召开白宫新闻发布会的目的又是什么呢？他们拥有了创纪录的收视率，但是美国人民除了假新闻什么也没得到。这份时间和力气花得都不值！"

特朗普在推特上做出这番表态是不是意味着未来不再召开疫情简报会了，目前还不得而知。不过这个周六白宫的确没有召开简报会，而特朗普周日的安排里也没有这一项。

特朗普式的"嘲讽"

过去几周，特朗普每天都在白宫召开疫情简报会，有时候会议长达两个多小时。几天前德国《时代周报》上发表的一篇文章中曾分析说，"在美国，政府行为和选战动作早已变得很难区分。不能再向聚集的人群发表演说，也许令特朗普很失落。但他早已找到了新的舞台。他几乎每天参加的例行疫情简报会，早已变成了他自我表扬和攻击对手的平台，有关本国疫情的严肃信息则变成了次要内容"。

在简报会上记者们可以充分提问。特朗普则对一些记者展开了言语攻击，而且他所做出的一些有争议乃至完全错误的表述，在加上不断的自我表扬，都给他的招来了越来越多的批评。

前几天，特朗普在简报会上声言给人们注射消毒液或许有助于抵御新冠病毒。这一表述引起了舆论的愤怒。第二天，特朗普改口说，他之前的表述只是一种"讽刺"。

"无端的猜测"

美国《华尔街日报》和"Politico"两个媒体引述内部消息称，特朗普正在考虑撤换卫生部长阿扎尔（Alex Azar）。52岁的阿扎尔被指责在领导抗疫的行动中犯了诸多错误 。白宫发言人则称，这一报道是"无端的猜测，只是为了转移注意力"。

洪沙/文木 (德新社、法新社)

 

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