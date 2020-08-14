特朗普对TikTok和字节跳动续下狠手

（德国之声中文网）特朗普继续加大对中国短视频平台TikTok（抖音国际版）的压力。本周五（8月14日），他签署了一份行政令，责成TikTok的中国母公司字节跳动(ByeDance)在90天内消除所有美国用户的数据，并退出其在美国的生意，字节跳动对音乐应用Musical.ly的收购也因此被追加取消。特朗普称，有可靠证据显示，字节跳动威胁美国国家安全。

这位美国总统由此再度在经济上对字节跳动加大了限制。微软目前正同字节跳动谈判收购TikTok在美国和其它国家的生意。

特朗普早就对字节跳动施压。他此前下令要求这家中国公司在9月15日之前出售TikTok。上周这位美国总统还签署一份政令，45天后，禁止美国企业和个人与TikTok\字节跳动做任何生意。若字节跳动届时未能出售TikTok，就将完全被禁。

TikTok已宣布，将采用司法手段避免遭禁。这个视频应用尤其受年轻人喜爱，在美国已被下载约1.75亿次。

字节跳动否认会将用户数据提交给中国政府，并已同微软谈判由其收购TikTok的事宜。

凝炼/王凡（德新社，法新社）

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