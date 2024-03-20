特朗普对谁警告“血流成河”？

（德国之声中文网）特朗普周一（3月18日）在社交平台上发文说，他上周六（3月16日）在俄亥俄州一场造势活动上讲话时说的"血流成河"，是指拜登政府的错误政策，正在扼杀美国的汽车工业。

特朗普当时提到中国在墨西哥建造了一些大型的工厂，并想将那里生产的汽车销售到美国。就此他说："我们将对每一辆进口汽车征收100%关税，如果我当选，你就卖不出去这些东西了。现在来看，如果我没有当选，将会有一场血洗（bloodbath），这是至少的，……整个国家将会血流成河。"

此言触目惊心，很快在社交媒体上被热传，很多新闻报道也以此为标题。拜登竞选团队发言人辛格抨击特朗普是在进行政治暴力威胁，指他"希望国会山暴乱事件重演"。

拜登团队还引用特朗普的这番话发布了一条45秒的视频宣传片，将这一表述与特朗普以前就国会冲击案以及弗吉尼亚州种族冲突发表的言论联系起来。

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

特朗普竞选团队发言人卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）之后出面澄清说，特朗普所言是指现任总统拜登的政策将为汽车业和员工带来一场"经济大屠杀"。

拜登17日则在社交平台上表示，不管特朗普如何辩解，"很明显，这个人想要另一个1月6日"。

特朗普被冤枉了吗？

特朗普指责政治对手 "恶意"错误地引用了他的话。他在自己的社交平台Truth上表示，"制造假新闻的媒体，以及他们摧毁我们国家的民主党伙伴，假装对我使用'血流成河'一词感到震惊。""我只是指歪嘴乔·拜登所允许的进口，正在杀死（我们的）汽车工业。"

包括马斯克在内的一些知名公众人物也参与进讨论。马斯克在X平台发帖称："传统媒体在撒谎。"

特朗普任内担任副总统、但国会山事件后与之决裂并称不支持特朗普再度竞选的彭斯也在周日接受电视采访时表示，特朗普 "显然是在谈论进口对美国汽车业的破坏性影响"。

但也有人对特朗普的解释不以为然。经常批评特朗普的MSNBC一档晨间新闻脱口秀节目的主持人乔·斯卡保罗（Joe Scarborough）坚持认为，"特朗普很清楚他在作什么"。 "我们都不笨，美国人并不笨，"他说，"他说的是血流成河。有时候血流成河的意思就是血流成河。"

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 灯火通明——黑暗的一天 特朗普的成千上万支持者聚集在华盛顿国会大厦周围。他们挥舞旗帜并要求将据称被窃取的选举成果还给他们。其中有 800 人强行闯入国会大厦，追击政界人士，殴打警察，并留下毁灭的痕迹。暴力事件中有5人丧生，十几人受伤。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普：“空气中充满了爱” 在很多人看来，这是一场暴动，甚至是特朗普煽动、策划的未遂政变。目前，美国国会一特别委员会正调查这位前总统在冲击国会事件中所扮演的角色。特朗普本人新近称，那天，“空气中充满了爱”，以自己的方式做出回应。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 一切都只是合法抗议？ 国会大厦风暴震惊了全世界。但是，很多共和党人却坚称，它是对涉嫌选举操控的合法抗议行为。他们甚至在关押嫌疑人的监狱外组织活动。澄清事实或颠倒黑白——谁对国会山风暴的解释占上风，谁就最有可能赢得2022年11月8日的中期选举。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 700多名被告 袭击国会大厦者将受到法律制裁。迄今，已有50 多人被定罪。最有力的证据常来自被告本人：他们在社交媒体上炫耀自己的所作所为。同意“认罪协议”者可望获假释：若被告承认自己有罪，可获较轻量刑。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 调查人员聚焦“骄傲男孩” 首都华盛顿已起诉这个右翼激进组织，要求赔偿。该组织被认为是特朗普最忠实的支持团体之一。根据一项民事诉讼，该组织负责人图谋经由“国内恐怖主义协调行动”打击华盛顿。针对数名“骄傲男孩”成员已展开刑事调查。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 鞭手琼斯 电台主持人和阴谋论者亚历克斯·琼斯（ Alex Jones ）是这场骚乱的推动者之一。在华盛顿举行的亲特朗普抗议游行过程中击鼓打气，并极力主张百万人上街声援特朗普，抗议腐败的民主党人。国会特别调查委员会称，琼斯还为这次活动的融资提供了帮助。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 “QAnon（匿名者）萨满”系狱 他的脸、纹身、戴水牛角毛帽的形象传遍全球，使他成了国会大厦冲击风暴的象征性角色：雅各布·钱斯利（ Jacob Chensley ）。这个来自亚利桑那州凤凰城的自诩为“匿名者”萨满的阴谋论支持者已认罪，获刑三年半。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 警官梦魇 在审看 2021年1月6日事件视频时，联邦警察戈内尔 (Aquilino Gonell) 再也无法忍住泪水。他在众议院调查委员会作证时说， “若保卫这个入口，我就会死亡。”一警官在暴力事件中丧生，另有4名警官后来自杀身亡。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 更多安全措施 特朗普支持者们之所以能进入国会大厦，也在于安全部门工作不力。国会参议院调查结果：尽管有迹象显示，袭击事件发生在即，但警方领导层未发出任何指示；国民警卫队的介入被一再推延；联邦调查局和国土安全部对网上威胁未加重视。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普重返华盛顿？ 对特朗普的反对者来说，那绝对是一场噩梦；在他的支持者眼里，那却将是一次凯旋。许多政治事务专家确信，2024 年，这位前总统将再度竞选总统。到目前为止，丑闻尚未真正使特朗普受伤。他在 1月6日事件上所起的作用似乎未能阻碍他卷土重来。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 拜登：我们想要成为什么样的国家？ 在冲击国会大厦事件一周年之际，美国总统拜登呼吁人们维护民主。他在2022年1月6日说，美国人必须决定“我们想成为什么样的国家”。“我们要成为一个接受政治暴力为常态的国家吗？”拜登警告说，“我们不能成为这样一个国家”。



《华尔街日报》的有关报道指出，特朗普的言论经常具有煽动性，两党内都存在的批评者都认为他的某些行为可能导致暴力。例如这位前总统攻击法官和检察官是 "暴徒"和"心理变态"，称移民"毒害我们国家的血液"。特朗普的顾问们则表示，他是在行使言论自由权，并不是在纵容暴力。

美国执法官员警告说，2021年1月6日袭击国会事件之后，政治暴力威胁日益严重；今年大选之前，小团体或个人在政治不满情绪的驱使下发动的袭击也有发生。

特朗普在俄亥俄州出场时，"流血"之说也不是对于11月举行的美国总统选举所做的唯一一次挑衅性评论。他在该州的选战活动上还表示"如果这次选举没有赢，我不确定这个国家是否会再有选举。"

（综合报道）

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