特朗普—对抗病毒的军事强人

（德国之声中文网）美国总统特朗普不希望新冠疫情给他的国家以及自己带来巨大打击。为此他签署了两份重要的文件。

国防生产法

首先特朗普签署了美国有史以来规模最大的一揽子救助计划。根据该计划，美国政府将提供约2万亿美元的紧急援助，帮助美国走出疫情危机。此外，特朗普还将启动所谓的"国防生产法"，以此强迫汽车制造商通用汽车（GM）公司生产呼吸机。

该法律原本是一条战时法规。但是现在它却为总统提供了干预经济活动的巨大可能性。特朗普在谈到他采取这一步骤的理由时表示，通用汽车公司已经浪费了时间，而且没有兑现为国家生产40万台呼吸机的承诺。

位于底特律的美国通用汽车公司总部

相当于美国年产量三倍的呼吸机

特朗普说，在接下来的100天内，将通过购买或美国公司的加倍生产为美国额外增加10万台呼吸机。特朗普在白宫表示，这是美国正常年份产量的三倍。特朗普还表示，美国并不需要所有这些设备，可以转让给英国和意大利一部分。

呼吸机目前在医院中被大量用于治疗新冠肺炎患者。特别是在疫情尤其严重的纽约州，医生都在抱怨医院的医疗能力不足。

召集预备队员！

很长时间一直低估新冠病毒危害的特朗普早已意识到现在的局势是多么严重，因此他授权国防部长埃斯珀（Mark Esper）召集预备役人员服役。他在致国会两院议长的信中说，此举是为了支持现役部队应对新冠危机。国土安全部代理部长沃尔夫（Chad Wolf）也被授权召集海岸警卫队预备役人员服役。海岸警卫队隶属于国土安全部，而不是国防部。

特朗普表示，例如可以从预备役队伍中调集医务人员。2014年爆发埃博拉危机期间，美国前总统·奥巴马（Barack Obama）也曾授权国防部和国土安全部部长召集后备役人员服役。

目前，美国新冠病毒感染者人数已经超过十万人。据约翰·霍普金斯大学公布的消息称，星期五（3月27日）晚上死亡人数已达1544人。

昔日不夜城曼哈顿 现在行人稀少

尽快让经济活动"恢复正常"

这场危机威胁着特朗普11月再次当选的机会。特朗普还宣布，他将在下周初与专家对话，讨论在抵制疫情的斗争中放松限制性政策的可能性。美国经济应"尽快"重新恢复正常。特朗普补充说，但必须是以"有把握"作为前提。

然而批评人士担心，一旦对部分地区的公民和公司的限制再次放松，病毒可能会再次迅速传播。

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李京慧 / 任琛（德新社、路透社）