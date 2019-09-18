特朗普对华顾问: 达成协议要趁早 否则关税还更高

（德国之声中文网）美中两国的高级官员目前正在华盛顿会面，以寻求为持续已久的贸易战找到解决出路。此前美国总统特朗普已经宣布将原定10月1日起生效的惩罚性关税推迟到中国70年国庆结束之后的10月15日，双方也都做出了一些让步以表示善意。外界猜测，两国是否有可能在金秋10月达成初步的贸易协议？
被特朗普称为"权威中国通"的白宫高级顾问白邦瑞（Michael Pillsbury）日前在香港接受英文《南华早报》（SCMP）采访时表示，如果近期不能达成协议，美国将会加大对华施压的力度。他认为，特朗普"在至今对中国在贸易领域施加压力方面已经表现出明显的克制"。
特朗普：别小看我啊，我手里还有牌呢
白邦瑞认为，目前美国对中国产品征收的关税还很低，还可以提高到50%乃至100%。"总统手里其实有很多牌可以打的"，他说。担任哈德逊研究所中国战略中心主任的白邦瑞被外界视为特朗普的首席中国问题顾问，但是他否认自己在总统的对华政策上发挥重要作用。
特朗普的对华政策高参"是他自己"
"我想，特朗普总统使用社交媒体来表达自己的观点，尤其在中国问题上。"白邦瑞认为，特朗普最重要的对华政策顾问"其实是他自己"。
现年74岁的白邦瑞曾在美国情报机构和多届共和党政府内任职，其著作《百年马拉松-中国取代美国称霸全球的秘密战略》（The Hundred-Year Marathon）的主要观点就是，中国从1949年中华人民共和国成立开始，就有一个雄心勃勃的计划，那就是在一百年之内，超越美国成为世界霸主。所以中国一直在卧薪尝胆、韬光养晦，就是为了在2049年全面超越美国，实现中华民族"伟大复兴"。
白邦瑞对《南华早报》强调，特朗普既没有要打"冷战2.0"或者"遏制中国"的意图，也不会"煽动香港的示威者"，他还表示，者些所谓"阴谋论"迟早都会被证明是错误的。
中美副部长级贸易谈判周四在华盛顿举行，主要任务是为下月美国贸易代表莱特希泽和美国财政部长姆努钦与中国首席谈判代表、国务院副总理刘鹤的高级别会谈铺平道路。
美国农业部长珀杜（Sonny Perdue）周四表示，有中方代表团将在下周去美国的农业区访问。这位部长对媒体透露，中方想参观美国的农业生产，并希望借访问"建立良好关系"。但他表示，目前仍不清楚中国代表团具体的访问目的地。此前美国媒体已经报道称，中方代表团由中国农业部副部长屈冬玉带领，预计访问行程中包括和农业生产行业的代表进行交流。
若有协议，将由特习会正式敲定
白宫顾问白邦瑞还透露了今年5月份中美贸易协定"功亏一篑"的内幕："其实神秘的变化就来自（北京的）强硬派。他们一开始显然不知道（双方起草的）这份150页协议文件。到4月份的时候他们了解了一些其中的内容。这时候一些新的人物加入到北京方面的决策讨论中，接下来我们知道的事情就是他们推翻了这份协议。"
白邦瑞认为，如果美中两国能够达成协议，那么应该是通过特朗普和习近平在一场正式峰会上面对面敲定。他还透露两位领导人"已经通了将近30次电话，时间经常长达一个小时"。
与此同时，美中贸易战对于中国经济的负面影响也越来越明显。据瑞银UBS预测，中国2019年经济增长率应该在6%左右，而2020年将降低至5.5%。还有其他经济学界人士也做出了类似的估计。包括中国总理李克强不久前也曾坦言，中国在目前的形势下，"保六"是十分不容易的。
根据中国国家统计局本周公布的最新数据，制造业、零售额和设备投资领域均呈现超预期的弱势。中国政府近期出台了下调银行存款准备金率等刺激政策，但是此举能否有效提振经济，经济学家对此观点不一。
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
我们赢了
特朗普如今的策略是：老子赢定了，你怎么跟老子谈吧。在发出了一系列相关的表态后，他最新发推猜测中国会有怎样的反应：“中国将向他们的系统注入资金，并且可能一如既往降低利率，以弥补他们商界承受的损失。他们一定、肯定将会失败。如果美联储也这样加入‘比赛’，那一切都完了。我们赢了！ 无论如何，中国都想要达成协议！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
被“遗忘”的人
为了反驳许多人对美国农产品出口中国的担忧，特朗普发推文称：“现在正在发生的事情，会让我们伟大爱国的农民成为最大受益者之一。希望中国能尊重我们，继续购买我们最优质的农产品。但如果不是，你们的国家将在中国大量购买的基础上补偿你们的损失...这笔钱将会来自美国允许中国和其他人与我们做生意而产生的巨额关税。农民们多年来一直被‘遗忘’。现在是轮到他们的时候了！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
萝卜加大棒
……是特朗普发推的一贯风格。他也一直不忘强调和习近平的“交情”。表示：“如果时机成熟，我们将与中国达成协议。 我对习主席的尊重和友谊是无限的，但正如我之前多次告诉过他的那样，这份协议对于美国来说必须是非常好的，不然它就没有任何意义。 自从世贸组织荒谬的单方面形成以来，我们必须被允许夺回我们在贸易中失去的大片阵地......... 一切都会发生，而且比人们想象的要快得多！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
并不是每个人都能完全看懂
……特朗普的每条推文。比如这条：“我们明天就可以和中国达成协议，在它们的公司开始离开、丢掉美国业务之前。但是上一次我们马上就要达成协议的时候，他们想要重新谈。这可没门！我们现在的处境比任何能达成的协议都要好。我们会拿到数十亿美元的收入，让工作岗位重回它们原本就属于的地方——美国。其它国家已经在和我们谈，因为它们不想落入如此境地。它们必须是美国行动的一部分。这原本是我们的领导人多年间前就该做的事情。请慢慢享用！”—— 明天就可以达成协议？特朗普你是认真的吗？
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
特朗普做了家庭作业
……至少一部分作业。谈及美国在谈判中的优势，他发推表示：“中国从我们这里购买产品比我们从他们那里购买的产品少了近5000亿美元，因此我们处于一个很好的位置。如果您在美国本土生产，就没有关税。您也可以从非关税国家，而不是中国那里购买产品。许多公司正在离开中国...这样它们对于美国买家来说会更有竞争力。 我们现在是一个比中国更大的经济体，并且自2016年大选以来经济规模大幅增加。我们是每个人都想拿一把，占便宜的‘存钱罐’。不会再这样了！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
“中国不应该报复！”
特朗普说中国需要为全部关税买单，美国主流媒体纷纷表示怀疑。5月10日对华新一轮关税生效当天他发推文称：“美国消费者没有理由支付今天对中国生效的关税。 最近有证据表明，美国只支付了4%，而中国支付了21%，因为中共对产品的补贴程度如此之高。 此外，关税可以完全被避免，如果你从未征关税的国家购买，或者你在美国境内购买产品（这是最好的方法）。 这是零关税。 许多受关税影响的公司将离开中国前往越南和其他亚洲国家。 这就是为什么中国如此想要达成交易的原因！将不会有任何人留在中国与他们做生意。 对中国非常不利，对美国非常好！ 但是中国多年来一直肆无忌惮地利用美国以至他们领先太多（我们以前的总统没有做好本质工作）。 因此，中国不应该报复- 否则情况只会变得更糟！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
“瞌睡虫拜登”
特朗普觉得受挫的中国如今可能在采取拖延战术，发推表示：“我觉得，中国意识到他们在最近的谈判中遭到如此严重的打击，以至于他们可能会等待2020年的选举，看看他们是否能够幸运的等来民主党人的胜利。如果真是这样，他们会继续敲诈美国每年5000亿美元...唯一的问题是，他们知道我会赢（美国历史上最好的经济和就业数字，还有更多），如果必须在我的第二个任期谈判，这笔交易对于他们来说远会更糟。对他们来说现在采取行动是明智的，但我确实喜欢收下巨额的关税！”在特朗普眼中，民主党人的候选人——美国前副总统，只是“瞌睡虫拜登”（Sleepy Joe Biden）。
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
特朗普坚信
……他与中国打交道的方式是正确的。他推文道：“记住，是他们打破了与我们的交易，并试图重新谈判。 我们将从中国获得数百亿美元的关税。 产品买家可以在美国自行制造（理想状况），也可以从非关税国家进口...然后，中国可能不再消费我们伟大爱国农民（农业）的产品，但我们将花费（同等或更多）的款项来购买他们的农产品——这只是收到的总关税的一小部分，然后再将食物分发给全世界其他国家的饥民！ 非常棒！”
作者: 任琛