特朗普对华顾问: 达成协议要趁早 否则关税还更高

（德国之声中文网）美中两国的高级官员目前正在华盛顿会面，以寻求为持续已久的贸易战找到解决出路。此前美国总统特朗普已经宣布将原定10月1日起生效的惩罚性关税推迟到中国70年国庆结束之后的10月15日，双方也都做出了一些让步以表示善意。外界猜测，两国是否有可能在金秋10月达成初步的贸易协议？

被特朗普称为"权威中国通"的白宫高级顾问白邦瑞（Michael Pillsbury）日前在香港接受英文《南华早报》（SCMP）采访时表示，如果近期不能达成协议，美国将会加大对华施压的力度。他认为，特朗普"在至今对中国在贸易领域施加压力方面已经表现出明显的克制"。

白邦瑞认为，目前美国对中国产品征收的关税还很低，还可以提高到50%乃至100%。"总统手里其实有很多牌可以打的"，他说。担任哈德逊研究所中国战略中心主任的白邦瑞被外界视为特朗普的首席中国问题顾问，但是他否认自己在总统的对华政策上发挥重要作用。

特朗普的对华政策高参"是他自己"

"我想，特朗普总统使用社交媒体来表达自己的观点，尤其在中国问题上。"白邦瑞认为，特朗普最重要的对华政策顾问"其实是他自己"。

现年74岁的白邦瑞曾在美国情报机构和多届共和党政府内任职，其著作《百年马拉松-中国取代美国称霸全球的秘密战略》（The Hundred-Year Marathon）的主要观点就是，中国从1949年中华人民共和国成立开始，就有一个雄心勃勃的计划，那就是在一百年之内，超越美国成为世界霸主。所以中国一直在卧薪尝胆、韬光养晦，就是为了在2049年全面超越美国，实现中华民族"伟大复兴"。

白邦瑞对《南华早报》强调，特朗普既没有要打"冷战2.0"或者"遏制中国"的意图，也不会"煽动香港的示威者"，他还表示，者些所谓"阴谋论"迟早都会被证明是错误的。

中美副部长级贸易谈判周四在华盛顿举行，主要任务是为下月美国贸易代表莱特希泽和美国财政部长姆努钦与中国首席谈判代表、国务院副总理刘鹤的高级别会谈铺平道路。

美国农业部长珀杜（Sonny Perdue）周四表示，有中方代表团将在下周去美国的农业区访问。这位部长对媒体透露，中方想参观美国的农业生产，并希望借访问"建立良好关系"。但他表示，目前仍不清楚中国代表团具体的访问目的地。此前美国媒体已经报道称，中方代表团由中国农业部副部长屈冬玉带领，预计访问行程中包括和农业生产行业的代表进行交流。

若有协议，将由特习会正式敲定

白宫顾问白邦瑞还透露了今年5月份中美贸易协定"功亏一篑"的内幕："其实神秘的变化就来自（北京的）强硬派。他们一开始显然不知道（双方起草的）这份150页协议文件。到4月份的时候他们了解了一些其中的内容。这时候一些新的人物加入到北京方面的决策讨论中，接下来我们知道的事情就是他们推翻了这份协议。"

白邦瑞认为，如果美中两国能够达成协议，那么应该是通过特朗普和习近平在一场正式峰会上面对面敲定。他还透露两位领导人"已经通了将近30次电话，时间经常长达一个小时"。

与此同时，美中贸易战对于中国经济的负面影响也越来越明显。据瑞银UBS预测，中国2019年经济增长率应该在6%左右，而2020年将降低至5.5%。还有其他经济学界人士也做出了类似的估计。包括中国总理李克强不久前也曾坦言，中国在目前的形势下，"保六"是十分不容易的。

根据中国国家统计局本周公布的最新数据，制造业、零售额和设备投资领域均呈现超预期的弱势。中国政府近期出台了下调银行存款准备金率等刺激政策，但是此举能否有效提振经济，经济学家对此观点不一。