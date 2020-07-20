 特朗普寄希望于“沉默的大多数” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

特朗普寄希望于“沉默的大多数”

距美国大选还剩100天，尽管民调支持率糟糕，有意蝉联的美国现任总统特朗普仍相信自己会胜选。他的民主党竞争对手拜登也在这一天向自己的支持者们发出呼吁。

特朗普总统仍然相信自己能够连任

特朗普总统仍然相信自己能够连任

（德国之声中文网）特朗普在推文中称，"根据很多人的看法，特朗普的选战比我们这个伟大国家历史上曾有过的任何一次选战都更有激情，--甚至超过了2016年。"他写道，民主党竞争对手拜登的选战则"毫无"激情，"（现在尚）沉默的大多数会在11月3日那一天发出自己的声音。"特朗普还称，"错误的"民调和"假新闻" "不能拯救极端左派"。

特朗普的选战团队称，现任总统目前民意支持率低下这一结果的一大原因是，共和党选民在民调中的占比低。特朗普的选战团队强调，在2016年总统选举前所作的绝大多数民意调查结果中，特朗普都落后于希拉里·克林顿，却赢得了选举。

拜登与希拉里 (2016资料图)

拜登与希拉里 (2016资料图)

拜登目前领先

根据美国有线电视新闻网CNN公布的一项最新民意调查结果，在佛罗里达、亚利桑那和密歇根这3个争夺尤其激烈的州，特朗普均落后于拜登：在佛罗里达和亚利桑那，拜登各领先4个百分点；在密歇根甚至领先12个百分点。而在2016年大选中，特朗普曾在所有这3个关键州胜出。

数星期来，在全国范围的其它民意调查中，现年77岁的拜登也领先于74岁的特朗普。不过，鉴于美国选举体系复杂，此类民意调查的意义有限，因为，最终，决定胜负的是各州的选举人多数而非选民多数。

2016年，特朗普在宾夕法尼亚、密歇根和威斯康辛这三个"摇摆州"出人意料获胜。所谓的"摇摆州"是指当地选民多数关系频繁变更的州。即使特朗普在今年的大选中失去其中两州，他仍能得到足够的选举人票，前提是，他这次也能在2016年赢的其他州胜出。

7月26日，拜登推文道："伙计们，至投票之日，只剩100天了。现在，我们必须竭尽所能，使特朗普成为单届总统。"

凝炼/乐然（德新社、法新社）

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

拜登：特朗普是首位当上总统的种族主义者

可能成为美国民主党总统候选人的乔·拜登，称特朗普是美国历史上首位当选国家最高职位的种族主义者。  

如何对抗新冠 特朗普话风大变

美国总统特朗普警告美国的新冠疫情可能进一步加剧。他尤其鼓励美国人都戴口罩防护。  

特朗普态度大转弯：戴口罩就是爱国

数月来，美国总统特朗普拒不承认戴口罩是防御新冠病毒的一种手段；而现在，他甚至认为，戴口罩实乃“爱国”。  

民主党忧外国干预大选 拜登：当总统就反制

2020年美国总统大选即将登场，4年前特朗普当选时出现的俄罗斯势力却疑似依然存在于美国社会，试图干预大选。民主党议员提出疑虑，其总统候选人更表示已经对外国政府作出警告。  

特朗普猛烈攻击拜登:“他会哭着找妈妈”

美国总统特朗普于当地时间7月19日接受了FOX周日新闻主持人华莱士采访。采访中，他重又显得信心满满，口若悬河地谈到了11月的美国大选、新冠疫情、侄女的新书，并多次质疑对手拜登的能力。  

相关内容

US Präsident Donald Trump

特朗普猛烈攻击拜登:“他会哭着找妈妈” 20.07.2020

美国总统特朗普于当地时间7月19日接受了FOX周日新闻主持人华莱士采访。采访中，他重又显得信心满满，口若悬河地谈到了11月的美国大选、新冠疫情、侄女的新书，并多次质疑对手拜登的能力。

USA Joe Biden in Dover

拜登：特朗普是首位当上总统的种族主义者 23.07.2020

可能成为美国民主党总统候选人的乔·拜登，称特朗普是美国历史上首位当选国家最高职位的种族主义者。

USA Joe Biden in Dover

民主党忧外国干预大选 拜登：当总统就反制 21.07.2020

2020年美国总统大选即将登场，4年前特朗普当选时出现的俄罗斯势力却疑似依然存在于美国社会，试图干预大选。民主党议员提出疑虑，其总统候选人更表示已经对外国政府作出警告。

广告

评论分析

China Jin Canrong Interview in Beijing (picture-alliance/dpa/Kyodo)

墙外文摘：中共官方乌鸦嘴，还有多少神预言？

有评论指出，中国官方、学者、党媒的战狼外交，一次又一次导致“自我实现的预言”。自领馆关闭之后，金灿荣教授关于中国热战的“神预言”应该让人担忧吗？  