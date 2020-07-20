特朗普寄希望于“沉默的大多数”

（德国之声中文网）特朗普在推文中称，"根据很多人的看法，特朗普的选战比我们这个伟大国家历史上曾有过的任何一次选战都更有激情，--甚至超过了2016年。"他写道，民主党竞争对手拜登的选战则"毫无"激情，"（现在尚）沉默的大多数会在11月3日那一天发出自己的声音。"特朗普还称，"错误的"民调和"假新闻" "不能拯救极端左派"。

特朗普的选战团队称，现任总统目前民意支持率低下这一结果的一大原因是，共和党选民在民调中的占比低。特朗普的选战团队强调，在2016年总统选举前所作的绝大多数民意调查结果中，特朗普都落后于希拉里·克林顿，却赢得了选举。

拜登与希拉里 (2016资料图)

拜登目前领先

根据美国有线电视新闻网CNN公布的一项最新民意调查结果，在佛罗里达、亚利桑那和密歇根这3个争夺尤其激烈的州，特朗普均落后于拜登：在佛罗里达和亚利桑那，拜登各领先4个百分点；在密歇根甚至领先12个百分点。而在2016年大选中，特朗普曾在所有这3个关键州胜出。

数星期来，在全国范围的其它民意调查中，现年77岁的拜登也领先于74岁的特朗普。不过，鉴于美国选举体系复杂，此类民意调查的意义有限，因为，最终，决定胜负的是各州的选举人多数而非选民多数。

2016年，特朗普在宾夕法尼亚、密歇根和威斯康辛这三个"摇摆州"出人意料获胜。所谓的"摇摆州"是指当地选民多数关系频繁变更的州。即使特朗普在今年的大选中失去其中两州，他仍能得到足够的选举人票，前提是，他这次也能在2016年赢的其他州胜出。

7月26日，拜登推文道："伙计们，至投票之日，只剩100天了。现在，我们必须竭尽所能，使特朗普成为单届总统。"

凝炼/乐然（德新社、法新社）

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