特朗普家的中国生意知多少？

(德国之声中文网)《纽约时报》报道总结称,特朗普曾花了十年时间在中国搞项目,旗下公司在上海设有办事处,并曾与中国国企有过合作。但大部分项目没有取得成果。

该报对不久前获得的一份特朗普过去十多年的税务记录的分析显示,中国是特朗普拥有海外银行账户的三个国家之一,另外两个是英国和爱尔兰。这些外国账户没有出现在特朗普必须列出个人资产的公开财务披露中,因为它们是以公司名称持有的。

在中国的账户由特朗普国际酒店管理有限公司(Trump International Hotels Management L.L.C.)持有,相关金融机构的名字尚不明确。税务记录显示,2013年至2015年,该公司共缴纳了18.8561万美元的税款。该公司报告的来自中国的收入只有几千美元。

特朗普集团的律师阿兰·加腾(Alan Garten) 在回应纽约时报询问时表示,特朗普国际酒店管理公司“于一家在美国设有分行的中国银行开设了账户,以便支付同在中国开展业务相关的当地税收”。他说该公司在中国设立办事处,为的是“探索亚洲酒店生意的潜力”。 加腾说,“没有任何具体的交易、买卖或其他商业活动,而且自2015年以来,办事处就一直处于闲置状态”。

特朗普在中国的生意并不顺利

法新社2018年曾报道,公开的商业合作记录显示,特朗普最晚从2006年起在中国香港和内陆几个城市有生意。2008年,特朗普协议与中国地产巨头恒大以及香港东方地产集团合作共同在广州建设一个写字楼项目,不过最终并无下文。

2012年特朗普家族再度进军中国市场。特朗普酒店集合集团THC在上海成立了该集团在亚洲的唯一一家分部。

2016年,中国最大的国有企业之一国家电网也成了THC的合作伙伴。有关计划涉及北京国贸一个开发项目的许可和管理。特朗普在开始第一次总统竞选后的几个月时间里仍在谈这笔生意,但在国家电网陷入中国当局的一起腐败调查后,该项目就被放弃了。

曾任特朗普大中华区首席执行官的Robby Qiu对法新社表示,除了这宗业务,特朗普宣布竞选总统后的几个月里,其旗下公司还和几家中国国企以及至少一个城市市政府进行过生意洽谈。

纽约时报获得的税务记录显示,多年来,特朗普已经给五家专门为在中国开展项目而创建的小公司投资了至少19.2万美元。自2010年以来,这些公司申报了至少9.74万美元的业务开支。

在中国经销自己品牌的伊万卡还是总统顾问

特朗普入主白宫后,2018年,中国有关部门向特朗普及其女儿伊万卡(Ivanka Trump) 的18个商标专利申请发出临时许可。其中16项涉及伊万卡经营的时尚品牌,另外两项则是归设于纽约特朗普大厦内的公司DTTM Operations LLC。

伊万卡不单是特朗普的女儿,也担任白宫顾问,外界关注总统一家利用在位时的种种权力和优势铺垫后续利益。首先公布专利消息的华盛顿公民责任及道德组织 (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) 批评﹕「伊万卡取得中国专利许可的同时,她的爸爸继续与中国打贸易战。 她保留外国商标专利的举动,令人质疑她会否要求总统制定有利家族生意的外交政策。 」

与特朗普在中国成果寥寥的经营相比,他的房地产帝国在其他国家倒是吸引了众多的中国客户。不少中国富豪成为特朗普在北美房产项目的买家,其中一些交易甚至因背景复杂受到安全部门调查。

纽约时报称,在赢得2016年大选后不久,特朗普以1580万美元的价格,将自己在曼哈顿一栋大楼、伊万卡夫妇曾经居住的一套顶层公寓卖给了一位据称与北京政界关系密切的美籍华裔女商人。特朗普的税务记录显示,2017年,也就是他担任总统的第一年,他从这笔房产交易中获得了至少560万美元的资本收益。



