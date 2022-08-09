 特朗普家地下室藏有核武机密文件？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.08.2022

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时政风云

特朗普家地下室藏有核武机密文件？

联邦调查局搜查特朗普的私宅到底要找什么？在这位前美国总统的支持者掀起声讨浪潮之后，美国司法部长表示，自己签署搜查令具有充分的理由。

Florida | FBI-Durchsuchung bei Trump

DW.COM

美國前總統特朗普被指涉嫌離任後帶走白宮機密檔案，於調查進行之際，聯邦調查局在無預警下搜查他的私人別墅海湖莊園，特朗普對此予以批評。

有关美国前总统特朗普如何对待白宫文件的报道听起来越来越离奇。《纽约时报》的一名记者最近透露，特朗普曾将文件扔进白宫的厕所里冲掉。

任期结束时，前美国总统特朗普违反规定，将大量文件从白宫转移至他的豪华海湖庄园，文件中包括他所称的朝鲜领导人金正恩给他的“情书”。

（德国之声中文网）美国司法部长加兰德（Merrick Garland）周四（8月11日）罕见地对这一仍在调查之中的案件发言，称自己亲自批准了搜查行动，并已向法院申请将搜查令公之于众。

FBI特工本周一（8月8日）搜查了特朗普位于弗罗里达棕榈滩的海湖庄园（Mar-a-Lago）。经特朗普本人曝光之后，其支持者愤怒谴责此举是出于政治目的。加兰德表示，公众对此事件赋予极大关注，因此应获知更多信息。司法部和联邦调查局迄今尚未公布搜查的理由。

据媒体报道，FBI意图寻找特朗普2021年1月离任时从白宫带走的涉密文件。按照美国法律，卸任总统必须将所有文件交予国家档案馆保存。

地下室里的核武密件

《华盛顿邮报》援引匿名消息人士报道，联邦调查局人员在海湖庄园寻找的还包括有关核武器的机密文件，但未进一步说明是有关美国还是其他国家的核武器。

New York | Donald Trump kommt im Trump Tower an

海湖庄园被搜查时特朗普并不在场

调查人员从特朗普宅邸取走了12箱政府文件，其中是否包括有关核武器的文件，尚不得而知。早在今年二月，美国国家档案和记录管理局（US National Archives and Records Administration）就通知国会，从海湖庄园收回大约15箱文件，当中一部分是涉密资料。

今年6月初，司法部反谍报部门负责人布拉特（Jay Bratt）和多名FBI特工曾到访海湖庄园，商谈剩余的白宫文件的处置。布拉特称，当时一部分文件箱被放在地下室，同衣物、高尔夫球鞋、躺椅和遮阳伞混在一起。特朗普本人只短暂现身，说"你们需要什么，尽管告诉我们。"

特朗普：政治猎巫

"希望这只是大意疏忽，而不是蓄意为之"，前国家情报总监克拉珀（James Clapper）在接受CNN采访时说，"比如为了跟普京作什么交易"，他警告这些敏感文件有落入错误人士手中的危险。

本周一，FBI特工在海湖庄园搜查了地下室、特朗普的办公室和卧室，并打开了办公室里的一个小型保险箱。特朗普对此大肆抱怨，并称特工们甚至在他妻子梅拉尼娅的衣橱里"到处乱翻"。

USA | Trump-Unterstützer protestieren nach Hausdurchsuchung durch das FBI

海湖庄园外特朗普的支持者

特朗普指责这一行动是出于政治动机，称民主党人滥用司法手段，目的是阻止他参加2024年的总统竞选。多名共和党的领军人物也做出了类似表述。在特朗普的支持者中，搜查行动也引起愤怒的抗议，多地右翼人士举行集会示威活动，令当局担心暴力风险升高。

本周四，一名男子在俄亥俄州的辛辛那提（Cincinnati）持枪冲击一处FBI办公楼，在与他的对话谈判无果后，警方在之后的交火中击毙了该男子。

 

（法新社、德新社、明镜在线）

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