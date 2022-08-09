特朗普家地下室藏有核武机密文件？

（德国之声中文网）美国司法部长加兰德（Merrick Garland）周四（8月11日）罕见地对这一仍在调查之中的案件发言，称自己亲自批准了搜查行动，并已向法院申请将搜查令公之于众。

FBI特工本周一（8月8日）搜查了特朗普位于弗罗里达棕榈滩的海湖庄园（Mar-a-Lago）。经特朗普本人曝光之后，其支持者愤怒谴责此举是出于政治目的。加兰德表示，公众对此事件赋予极大关注，因此应获知更多信息。司法部和联邦调查局迄今尚未公布搜查的理由。

据媒体报道，FBI意图寻找特朗普2021年1月离任时从白宫带走的涉密文件。按照美国法律，卸任总统必须将所有文件交予国家档案馆保存。

地下室里的核武密件

《华盛顿邮报》援引匿名消息人士报道，联邦调查局人员在海湖庄园寻找的还包括有关核武器的机密文件，但未进一步说明是有关美国还是其他国家的核武器。

海湖庄园被搜查时特朗普并不在场

调查人员从特朗普宅邸取走了12箱政府文件，其中是否包括有关核武器的文件，尚不得而知。早在今年二月，美国国家档案和记录管理局（US National Archives and Records Administration）就通知国会，从海湖庄园收回大约15箱文件，当中一部分是涉密资料。

今年6月初，司法部反谍报部门负责人布拉特（Jay Bratt）和多名FBI特工曾到访海湖庄园，商谈剩余的白宫文件的处置。布拉特称，当时一部分文件箱被放在地下室，同衣物、高尔夫球鞋、躺椅和遮阳伞混在一起。特朗普本人只短暂现身，说"你们需要什么，尽管告诉我们。"

特朗普：政治猎巫

"希望这只是大意疏忽，而不是蓄意为之"，前国家情报总监克拉珀（James Clapper）在接受CNN采访时说，"比如为了跟普京作什么交易"，他警告这些敏感文件有落入错误人士手中的危险。

本周一，FBI特工在海湖庄园搜查了地下室、特朗普的办公室和卧室，并打开了办公室里的一个小型保险箱。特朗普对此大肆抱怨，并称特工们甚至在他妻子梅拉尼娅的衣橱里"到处乱翻"。

海湖庄园外特朗普的支持者

特朗普指责这一行动是出于政治动机，称民主党人滥用司法手段，目的是阻止他参加2024年的总统竞选。多名共和党的领军人物也做出了类似表述。在特朗普的支持者中，搜查行动也引起愤怒的抗议，多地右翼人士举行集会示威活动，令当局担心暴力风险升高。

本周四，一名男子在俄亥俄州的辛辛那提（Cincinnati）持枪冲击一处FBI办公楼，在与他的对话谈判无果后，警方在之后的交火中击毙了该男子。

（法新社、德新社、明镜在线）

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