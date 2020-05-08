特朗普宣称研发“一级棒 超级牛”超高音速导弹

（德国之声中文网）据美国总统特朗普称，美国武装部队正在研发一种世界上速度最快的高超音速导弹。特朗普在白宫介绍新成立的美国太空军的旗帜时说，这种导弹的飞行速度将比美国军火库中现有的导弹快17倍，是俄罗斯或中国等其它国家超高音速导弹飞行速度的三倍。他将该导弹称为"超级牛 一级棒"（Super-Duper）"。

去年12月特朗普宣布正式成立旨在应对太空冲突的美国太空军，这是自1947年以来的美国首个新设军种。除了陆军、海军、空军、海军陆战队和海岸警卫队之外，太空军是美国的第六支独立部队。

特朗普的新太空部队

特朗普总统在白宫表示："无论就防御还是进攻而言，太空都将是未来。据我所知以及根据报道，我们已经是太空的领军者。"

印在其军旗上的新太空部队标志引起人们的嘲笑。标志的中心是一个火箭状的三角形，让人联想到科幻影视系列"星际迷航"的徽标。

特朗普总统对太空军徽标似乎很中意

美国太空部队则表示，中央的三角标记是参照美国空军太空部门的徽标设计的。自1961年以来美国空军太空部门就一直使用这个徽标，比"星际迷航"的上映要早好几年。

俄罗斯军队于去年12月底装备了"前卫"（Avangard）新型超高音速导弹。据俄罗斯方面称，其飞行速度是音速的20倍。当时俄罗斯总统普京表示，它可以突破任何导弹防御系统的拦截。普京于2018年3月公布了这一新型武器，作为对美国导弹防御系统的回应。

李京慧/任琛（德新社、美联社）