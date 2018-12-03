 特朗普宣称中国同意降低汽车关税 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.12.2018

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时政风云

特朗普宣称中国同意降低汽车关税

降低汽车关税一直是美国总统的核心诉求，而中国此前也在中美贸易战当中，把汽车关税从15%一步步提高到40%，当做报复手段。

Argentinien G20 Gipfel in Buenos Aires - Xi Jinping und Donald Trump (Reuters/K. Lamarque)

特朗普在峰会隔天宣称中国愿意降低汽车关税，中国方面还未发表回应

(德国之声中文网) 美国总统特朗普在和习近平见面的隔天，对外宣称，中国已经同意要降低从美国进口汽车的关税。

目前，中国虽然已降低许多国家的汽车进口关税，却唯独将美国的汽车关税维持在40%。特朗普在推特上宣称: 「中国已经同意降低及取消美国汽车的关税。现在的关税是40%。」

美国总统特朗普和中国国家主席习近平周六（12月1日）同意，阻止两国之间的贸易战继续激化。

在各自随行官员的陪同下，特朗普与习近平在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行晚餐会，就美中两国之间的贸易议题展开讨论。金融市场普遍对此会晤高度关注，因为世界两大经济体之间的贸易战可能对全球经济增长造成负面影响。

「我与习近平主席的关系非常特别，我认为这会是我们可能最终取得成果的一个非常重要的原因。这些成果对中国和美国都有好处，」特朗普在晚宴开始时如此表示。

习近平则对特朗普表示，「中美作为两个大国，都有重要影响，在促进世界和平和繁荣方面共同肩负著重要责任，合作是双方最好的选择」。

罗法/杨威廉(综合报导)

 

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