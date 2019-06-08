特朗普宣布驱逐数百万非法移民

（德国之声中文网）美国总统特朗普在推特上表示，将驱逐生活在美国的数百万非法移民。他强调，警方和海关当局下周就将开始清理行动。

特朗普表示："他们被清理的速度将和进来的速度一样迅速。" 同时他赞扬美国的南部邻国墨西哥为阻止移民前往美国"做了很好的工作"。

据估计，目前在美国生活着1100万没有获得居留许可的非法移民，其中大部分来自拉美国家。特朗普政府上台之后，尤其加强了对非法移民的打击力度。

特朗普一再向墨西哥施加压力，要求该国制止来自中美洲国家的移民涌入美国边境地区。成千上万的洪都拉斯、圭地马拉和厄瓜多尔人为逃离贫困和暴力而背井离乡。特朗普以加征惩罚性关税威胁墨西哥，并表示将对非法移民采取更强硬的手段。

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攻击民主党

特朗普在推特上强调，圭地马拉准备签署一项表示愿意成为"安全第三国"的协议。特朗普表示，唯一无所作为的人是美国国会中的反对党民主党。

特朗普说："他们应该进行投票表决，修改难民法，清除这个法律漏洞。一旦这些问题解决了，边境危机就会很快结束。"

李京慧/李鱼(德新社、法新社、美联社)