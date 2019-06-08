 特朗普宣布驱逐数百万非法移民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.06.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

特朗普宣布驱逐数百万非法移民

美国总统特朗普固执己见，坚持驱逐数百万非法移民。这位美国总统表示："他们被清理的速度将和进来的速度一样迅速。"  特朗普宣布将清理数百万非法移民。但是具体的行动计划尚不清楚。

U.S. Präsident Donald Trump (Getty Images/C. Jackson)

（德国之声中文网）美国总统特朗普在推特上表示，将驱逐生活在美国的数百万非法移民。他强调，警方和海关当局下周就将开始清理行动。

特朗普表示："他们被清理的速度将和进来的速度一样迅速。" 同时他赞扬美国的南部邻国墨西哥为阻止移民前往美国"做了很好的工作"。

据估计，目前在美国生活着1100万没有获得居留许可的非法移民，其中大部分来自拉美国家。特朗普政府上台之后，尤其加强了对非法移民的打击力度。

特朗普一再向墨西哥施加压力，要求该国制止来自中美洲国家的移民涌入美国边境地区。成千上万的洪都拉斯、圭地马拉和厄瓜多尔人为逃离贫困和暴力而背井离乡。特朗普以加征惩罚性关税威胁墨西哥，并表示将对非法移民采取更强硬的手段。

观看视频 02:43

退休后做什么？ 边境挡难民！

攻击民主党

特朗普在推特上强调，圭地马拉准备签署一项表示愿意成为"安全第三国"的协议。特朗普表示，唯一无所作为的人是美国国会中的反对党民主党。

特朗普说："他们应该进行投票表决，修改难民法，清除这个法律漏洞。一旦这些问题解决了，边境危机就会很快结束。"

 

李京慧/李鱼(德新社、法新社、美联社)

DW.COM

奥巴马指责特朗普制造恐慌

前美国总统奥巴马批评他的继任和共和党人在竞选活动中故意煽动对移民的恐惧。奥巴马说： “他们要告诉你们的是，一群穷难民对美国构成威胁。” (03.11.2018)  

美国就在眼前！中美洲难民抵达墨美边境

经过了多天艰苦的长途跋涉，超过300名来自中美洲的难民终于抵达墨美边境。墨西哥当地政府称无力安置难民，同时，美国海关和边境保护局表示要加大边境审查力度。 (14.11.2018)  

相关音频视频

退休后做什么？ 边境挡难民！  

相关内容

U.S. Präsident Donald Trump

特朗普结束与墨西哥的关税冲突 08.06.2019

墨西哥可以松口气了：美国总统特朗普曾威胁对该国所有商品加征关税的措施将不予实施。特朗普遏制非法移民潮的手法似乎奏效。

Symbolbild: Handel USA Türkei Indien

特朗普贸易战火力全开 最新目标是印度 01.06.2019

美国总统特朗普进入了全面开打贸易战的模式。在决定向墨西哥增收关税一日后，又向印度“宣战”。

Symbolbild Grenze USA - Mexiko

批墨西哥不管移民 特朗普重申加税决心 03.06.2019

美墨边境的移民问题存在已久，特朗普也把这个当做他的主要政策之一，但是墨西哥的做法显然没有达成他的要求，逼得他就算还没得到其他美国高官的支持，也要宣布提高对墨西哥课征的关税。

广告

媒体看中国

Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/A. Perawongmetha)

德语媒体：香港并不遥远

香港反对《逃犯条例》的抗议浪潮，在一些德国媒体看来，其实是自由民主制度同中国模式的抗争。  