 特朗普宣布美国将退出联合国《武器贸易条约》 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.04.2019

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时政风云

特朗普宣布美国将退出联合国《武器贸易条约》

特朗普表示，将撤销美国在联合国《武器贸易条约》上的签字。 据白宫的消息说，特朗普做出这一决定的主要原因是中、俄等其他武器出口大国也不是该条约的签约国。

USA Präsident Donald Trump, Rede vor der NRA in Indianapolis (Reuters/L. Millis)

特朗普说："美国人是在按照美国的法律，而不是按照其他国家的法律生活"

（德国之声中文网）特朗普在全国步枪协会的武器游说活动上宣布："我们将撤回签字"。 他说将要求参议院停止批准该协议。 他在印第安纳波利斯举行的会议上示威性地签署了一封信，呼吁国会终止对该协议的批准程序。

特朗普的前任奥巴马（Barack Obama）于2013年签署了《武器贸易条约》（ATT）。联合国大会以明确多数通过了该条约。 该协议旨在规范年贸易额可达700亿美元的国际军火贸易。美国全国步枪协会担心该协议可能导致在美国实施更严格的法律。

但是，该条约从未获得过美国参议院的批准。 据柏林外交部公布的数据， 2013年缔结的该协议在全球有100个签约国。

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联大近日通过《武器贸易条约》，为监管武器贸易制定了国际性的标准。多国政府和人权组织把这称作是一项历史性协定，不过也有观点指出，这项条约存有缺憾。 (04.04.2013)

特朗普表示："美国人按照美国的法律生活，而不是其他国家的法律"。 他向枪支游说者承诺，不会破坏被保守党人纳入宪法的拥有武器的权利。

俄罗斯和中国不受条约约束

据来自白宫的消息说，特朗普做出这一决定的主要原因是其他武器出口大国，其中包括俄罗斯和中国，也不是该条约的签约国。全球 25个最大的武器供应国中，有17个国家不受该协议的约束。 此外，根据当下提出的建议，明年有可能进一步收紧"条约"的规定。 而且英国也因向沙特阿拉伯出售武器受到谴责。

武器贸易协议负责监管从小型和轻型武器到作战坦克、重型火炮、战斗机和战斗直升机、战舰和导弹等各种武器。在武器出口之前，签约国必须审查这些武器是否会导致或者有助于"严重违反国际人权法"。

李京慧/王凡 (德新社、路透社)

 

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