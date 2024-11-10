特朗普宣布将蓬佩奥和黑利排除在新内阁之外

美国候任总统特朗普已经排除了前国务卿迈克·蓬佩奥和前驻联合国大使妮基·黑利在他即将到来的第二个任期内，担任内阁职务的可能性。

（德国之声中文网）刚刚赢得美国大选的共和党竞选人特朗普周末在他创办的“真相社交”（Truth Social）网络平台上表示，他不会“邀请”蓬佩奥（Mike Pompeo）或黑利（Nikki Haley）加入内阁。但他“非常感谢曾与他们合作”，并感谢他们曾服务于国家。

蓬佩奥和黑利是特朗普2017年至2021年第一个任期内的政府关键成员。黑利在共和党初选阶段曾被看作是最有希望击败特朗普的对手，但在退出初选后，黑利表示支持特朗普。

今年8月，黑利在台北举行的《凯达格兰论坛：2024印太安全对话》论坛上呼吁，全球应扩大对台湾的支持和援助。她说，假如各国迈出正确的一步，中国就会对是否在台海开战三思而行，而抗中的同盟国家首要之务是实现各国军队的现代化和强化经济建设。

此前曾有猜测认为，蓬佩奥有可能在特朗普第二任期内担任国防部长一职。去年夏天，这位前中央情报局局长提出了一项为乌克兰提供军事支持以对抗俄罗斯侵略战争的计划。其中包括向乌克兰提供更多的武器出口以及针对俄罗斯能源部门采取更严厉制裁措施。蓬佩奥的想法与特朗普在竞选期间的言论形成鲜明对比，后者曾多次对向乌克兰运送武器表达批评意见。

蓬佩奥曾在2022年3月访问台湾并与时任台湾总统的蔡英文举行会面。蔡英文向蓬佩奥颁赠特种大绶景星勋章，感谢他对提升台美关系的贡献。

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到目前为止，特朗普只宣布了一项新内阁的人事决定：他的竞选经理苏西·威尔斯（Susie Wiles）将成为历史上第一位担任白宫幕僚长的女性。

特朗普将于明年1月20日就职。他曾在第一任期内解雇了不少与他意见不符的高级官员。

（法新社）

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