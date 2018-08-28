特朗普宣布对价值两千亿中国商品课税

(德国之声中文网) 美国总统特朗普宣布，将在下周一(9/24)开始对中国价值两千亿美元的商品课以10%的税，并在2019年1月1日将税率上调到25%。

「中国曾有很多机会处理我们的担忧，」他在声明中说: 「再一次，我向中国领导人强调，立即采取行动结束不公平贸易的做法。」

特朗普已经针对价值500亿的中国商品施加25%的关税，也遭到中国以同额关税回击，藉由打击美国农民来冲击特朗普票仓。

这一次，北京也威胁华府，一旦特朗普宣布开征新关税，他们就要对价值600亿的美国商品加征关税。

他们也说过，中方在美国以关税威胁相逼的情势下，不可能出面谈判。

特朗普这次特别在征税声明中警告，如果北京采取报复行动，「我们会立即进到第三阶段，也就是对其余价值2670亿的进口商品，开始征税。」这也就是将课税的对象扩大到美国对中国的贸易逆差: 几乎所有从中国出口到美国的商品，都纳入课税的对象。

特朗普团队宣布，为了减小对民生消费品的冲击，特别将几个项目从清单上除去: 儿童安全商品如安全帽等，以及苹果手表等消费性电子商品。

中美贸易战 与我有何干？ 症结在于“中国制造2025” 最令美国耿耿于怀的是，中国强迫在华外国企业（包括美国企业）交出先进技术，作为进入中国市场的前提条件。而北京倾国家之力推动的“中国制造2025”战略则是对美国在多个科技领域霸主地位的“赤裸裸”的挑战。

中美贸易战 与我有何干？ 特朗普出招有顾虑 本来就是凭借“美国优先”的口号当选总统的特朗普，在选择对华贸易战的打击目标时，自然是有所顾虑。他选择征收25%关税的中国产品，主要涉及工业机械、航空航天工业部件和通讯技术等，所以首先会察觉到价格变化的应该是美国企业。

中美贸易战 与我有何干？ 消费品不受影响？ 华盛顿开出的“黑名单”避开了美国老百姓大量购买的产品如智能手机、玩具和服装等。此外电视机和药品也从原来的征税清单中删除。

中美贸易战 与我有何干？ 价格迟早要涨 但是这并不意味着美国的普通消费者不会受到影响。这些关税会导致使用相关机械设备的美国企业成本上升，随着时间的流逝，这些成本都会逐渐转嫁给消费者。只不过它的效果不如直接对消费产品征税来得明显。

中美贸易战 与我有何干？ 美国大豆种植面临打击？ 在北京宣布的反制措施中，就包括对美国诸多农产品征收25%关税。其中大豆产业受到的影响可能最大，因为美国大豆出口的60%都是销往中国。 自从中美双方的征税决定宣布之后，大豆价格已经出现下跌。

中美贸易战 与我有何干？ 威士忌和牛肉一起涨价？ 美国产的威士忌和牛肉以及海鲜水产等也成为北京征收关税的对象。除了食品领域之外，美国产汽车（包括燃油动力、混合动力和纯电动汽车）都是中国征税对象。美国前驻华大使骆家辉反对现政府的关税政策，他认为这给美国企业带来的伤害可能比对中国企业的大。“因为中国并不一定非要买美国的大豆。他们可以从南美购买。他们也不一定非要购买波音飞机。”

中美贸易战 与我有何干？ 鹿死谁手 有待分晓 华盛顿和北京为这一轮关税措施设定的实施时间都是7月6日，在那之前中美贸易战是否还有可能“悬崖勒马”？也有专家认为，中国采取以牙还牙的方式回击是一个错误，因为这会迫使特朗普采取进一步的报复。究竟狭路相逢，谁能取胜，还需拭目以待。 作者: 雨涵



特朗普给自己点赞

尽管特朗普的贸易政策对加拿大、墨西哥、亚洲盟国与欧盟形成伤害，週一稍早，特朗普对自己主动出击的贸易政策表示满意。

「关税的议题让美国在谈判中站到非常有利的位置。成千上亿的美金与工作机会源源不绝的涌进我们的国家－因此，关税造成的成本上升就变得可以忽略不计。」

美国企业大部份都反对关税政策，认为关税会让价格上升，可能伤害到美国消费者。

中美双方派出的谈判代表已经进行多次磋商但是都没有取得实质进展。

罗法/夏立民 (美联社、路透社)