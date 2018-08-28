特朗普宣布对价值两千亿中国商品课税

特朗普宣布将在下周一9月24日，也就是中秋节那天，对中国价值两千亿美元的商品课税。中国是否真会如先前所说，因此拒绝谈判，加税报复?
(德国之声中文网) 美国总统特朗普宣布，将在下周一(9/24)开始对中国价值两千亿美元的商品课以10%的税，并在2019年1月1日将税率上调到25%。
「中国曾有很多机会处理我们的担忧，」他在声明中说: 「再一次，我向中国领导人强调，立即采取行动结束不公平贸易的做法。」
特朗普已经针对价值500亿的中国商品施加25%的关税，也遭到中国以同额关税回击，藉由打击美国农民来冲击特朗普票仓。
这一次，北京也威胁华府，一旦特朗普宣布开征新关税，他们就要对价值600亿的美国商品加征关税。
他们也说过，中方在美国以关税威胁相逼的情势下，不可能出面谈判。
特朗普这次特别在征税声明中警告，如果北京采取报复行动，「我们会立即进到第三阶段，也就是对其余价值2670亿的进口商品，开始征税。」这也就是将课税的对象扩大到美国对中国的贸易逆差: 几乎所有从中国出口到美国的商品，都纳入课税的对象。
特朗普团队宣布，为了减小对民生消费品的冲击，特别将几个项目从清单上除去: 儿童安全商品如安全帽等，以及苹果手表等消费性电子商品。
特朗普给自己点赞
尽管特朗普的贸易政策对加拿大、墨西哥、亚洲盟国与欧盟形成伤害，週一稍早，特朗普对自己主动出击的贸易政策表示满意。
「关税的议题让美国在谈判中站到非常有利的位置。成千上亿的美金与工作机会源源不绝的涌进我们的国家－因此，关税造成的成本上升就变得可以忽略不计。」
美国企业大部份都反对关税政策，认为关税会让价格上升，可能伤害到美国消费者。
中美双方派出的谈判代表已经进行多次磋商但是都没有取得实质进展。
罗法/夏立民 (美联社、路透社)
路透社周六从一名美国高级官员处获悉，特朗普总统最早可能在9月17日正式宣布对2000亿美元中国商品加征关税。而《华尔街日报》则援引内部人士消息指出，税率很可能是10%左右。 (16.09.2018)