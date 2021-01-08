 特朗普宣布华府进入紧急状态 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.01.2021

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时政风云

特朗普宣布华府进入紧急状态

即将离任的美国总统特朗普和副总统彭斯已经承诺在任期的最后几天继续合作。在两人会后，特朗普宣布华府进入紧急状态。

USA Corona-Pandemie PK Trump

在国会大厦遭围攻后，特朗普和彭斯在11日首次会面

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在国会大厦发生骚乱后，陆续有大公司发布终止政治献金计划，用实际行动停止金援他们不认同的政治人物。

不论是闯入众议长办公室的老大爷，还是将国会演讲桌劫走并上网拍卖的大叔，许多参与冲击国会山的暴力示威者如今都遭到了美国联邦调查局的追捕。美国警方还开出了5万美元悬赏，寻找埋设炸弹的嫌疑人。

在很长时间里，推特（Twitter）都是败选总统特朗普最重要的沟通渠道。然而，在发生了特朗普支持者冲击国会大厦事件后，推特采取了行动。

德国总理默克尔强调，言论自由是一项基本权利，因此，推特封闭特朗普账号“是有问题的。”欧盟及其他欧盟成员国的政治家也纷纷就美国总统特朗普推特账号被封发表了看法。

(德国之声中文网) 白宫11日的新闻稿公告，美国总统特朗普宣布华盛顿特区从1月11日到1月24日进入紧急状态，时间跨越到拜登1月20日就职典礼之后四天。紧急状态授权国土安全部和联邦紧急事务管理局在国家首都协调救灾工作。

这个消息是在特朗普和副总统彭斯会面后传出的消息。特朗普支持者入侵国会大厦后，两人已经好几天没有交谈了。

根据一位白宫高级政府官员所说，这次是两人在白宫的会议是两人首次碰头。尽管有报道称，他们的关系在过去几天里一直处于紧张状态，但消息指出，两位领导人「聊得很开心」，谈及未来一周的计划，以及回顾政府4年任期内的成就。

这名官员还表示，两人一致认为「上周那些触犯法律、衝击国会大厦的人并不代表『美国优先』的运动」。

极右翼的特朗普支持者1月6日衝进国会大厦时，彭斯还在大厦里面。特朗普曾把彭斯作为他推翻11月大选结果的最后希望，但据报道，彭斯以违宪为由拒绝配合这项计划让特朗普震怒。

特朗普的一些支持者在1月6日时甚至将绞刑架带到了华盛顿特区，在人群中高喊：「绞死迈克·彭斯！」

在传出两人关系生变后，民主党人也呼吁彭斯援引第25条修正案，宣布特朗普不适合担任总统职务，施压让他下台。但是消息指出，彭斯已多次拒绝。

邹宗翰/张慈 (法新社、美联社、路透社)

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不滿川普煽動支持者 眾議院有意彈劾總統

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