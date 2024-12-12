特朗普宣布前新闻主播莱克出任美国之音台长

莱克曾担任电视新闻主播，是一名强硬的保守派。莱克多次表示拒绝接受她的州长及参议员竞选失败，并否认特朗普在2020年总统大选中输给拜登的事实。

（德国之声中文网）美国当选总统特朗普周三（12月1日）宣布前新闻主播卡里·莱克（Kari Lake）将接任美国之音（VOA）台长。

美国之音新闻节目覆盖全球，使用包括索马里语、达里语和法语在内的多种非洲、亚洲和欧洲语言播出。

尽管美国之音由美国政府资助，但通常被认为是一家独立可信的媒体机构，为国际受众报道全球和美国新闻。然而，在特朗普第一任期内，其领导层被批评将该机构政治化。

莱克曾担任电视新闻主播，是一名强硬的保守派。她于2022年以共和党候选人身份竞选亚利桑那州州长，并于2024年竞选参议员，但两次均以失败告终。

莱克多次表示拒绝接受她的选举失败，并否认特朗普在2020年总统大选中输给拜登的事实。

特朗普将于明年1月上任，他提名和任命的班子成员以亲密盟友为主。

莱克是特朗普的坚定支持者。 图像来源: Christopher Brown/ZUMA Wire/IMAGO

"我很高兴宣布卡里·莱克将担任我们下一任美国之音台长，"特朗普在其社交平台"真相社交"上发帖说，"她将由美国全球媒体署下一任负责人任命，并与其密切合作，确保美国的自由和民主价值观被公正、准确地传播到世界各地，而不是像假新闻媒体散布的谎言那样。"

在特朗普的第一任期内，美国全球媒体署的负责人迈克尔·帕克（Michael Pack）于2020年试图取消旨在保护编辑独立性的内部机制，这一举动曾引发人们的担忧。

美国之音的一名驻白宫记者在特朗普第一任期内还因所谓反特朗普偏见而受到调查。

（法新社）

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