特朗普嫌"修墙费"太少：还有别的办法

（德国之声中文网）在有关政府预算的争议中，美国总统特朗普认为，共和党和民主党通过谈判达成的临时协议并不是他计划修建美墨边境墙的唯一资金来源。特朗普在推特上发文称，共和党谈判代表谢尔比（Richard Shelby）刚刚向他介绍了临时协议的细节内容。

特朗普说，他要仔细研究一下各个方面，但同时表示，肯定还能"从其他渠道获得大量资金"。他还在推文中说，将有230亿美元用于加强边境安全，但没有说明这个数目是如何得出的。特朗普还补充说，不管资金有没有落实，建墙工程正在进行。

美国时间周一晚间，国会一个跨党派的谈判小组宣布，为结束修墙资金的争议，各方达成了一个妥协方案。具体内容将暂时不公布。据美国媒体报道，协议内容包括：拨款13.75亿美元用于加固边界。这比特朗普要求的57亿美元的修墙费用低得多。

美国政府停摆：从头说起 日落就关门？ 每年的9月30日是美国政府财政年度的最后一天。每到夜幕降临，关键的时刻就逼近了：根据美国宪法第一条的第九款，国会必须要在这一天结束之前，对政府下一年度的预算案进行表决。1870年，美国通过了《反预算过度法》，来禁止政府机构超支花费。拖到最后期限才通过预算，这是经常出现的问题。直到1980年，新情况出现了。

美国政府停摆：从头说起 没钱就关门吧 1980年，在时任总统吉米·卡特的要求下，美国司法部长希维勒提重新审视了《反预算过度法》，并提出一个问题：“如果没有预算，政府雇员还应该工作吗？”根据希维勒提对法律的解读，没有薪水就意味着没有工作。虽然在卡特任内，美国政府仅仅经历了很小规模的停摆，但是这种新的释法却使得政府停摆成为一种谈判策略。

美国政府停摆：从头说起 里根：八次停摆 美国历史上第一次真正意义的政府停摆发生在1981年11月——当时有24万政府雇员被迫休假，造成经济损失8000万美元。当时刚刚上任的里根总统拒绝签署一份没有包含巨额减税措施的预算案。在参议院占主导地位的共和党和在众议院占多数的民主党在政府关门一天之后就达成了妥协方案。不过里根任内一共发生过八次政府停摆，为迄今历任总统的最高纪录。

美国政府停摆：从头说起 克林顿任内 政府停摆成为政党博弈利器 在风平浪静的几年之后，1995年底到1996年初美国经历了长达27天的政府歇业。这次关门源于共和党的众议院议长金里奇（图左）和总统克林顿在政府预算上的对峙。它所造成的代价是至少10亿美元的经济损失。这也是在特朗普政府停摆之前，美国历史上政府关门持续时间最长的“纪录保持者”。

美国政府停摆：从头说起 国会的筹码 政府机构的苦药 像军队、国家安全等关系重大的部门即使在政府停摆期间也不会“擅离职守”。但是像税务部门、食品药品监管部门以及疾病控制和预防中心这样的机构却不得不停止运行。这就会导致有关税务、食品监管和疾病研究的工作出现延误。

美国政府停摆：从头说起 “奥巴马医疗”引起的停摆 2013年，美国政府在奥巴马任内经历了又一次大规模的停摆。这次主要是因为所谓的“奥巴马医疗”方案遭到共和党的强烈反对。在参议员泰德·克鲁兹主导之下，共和党以加强限制医改方案来作为提高国家负债上限的交换条件。这次为期18天的政府歇业导致85万名员工被强迫休假，造成的经济损失高达240亿美元。

美国政府停摆：从头说起 政府可以一直停摆下去？ 2018年底一直持续到2019年初的这次政府停摆，一共持续了35天，刷新了历史最高纪录。大批联邦雇员被放无薪假。但是特朗普总统坚持将在美墨边境修墙的拨款写进预算案，否则就拒绝签字。他甚至威胁道，自己可以让政府一直停摆下去，持续几年也再所不惜。不过最后他还是选择了妥协。

美国政府停摆：从头说起 政治博弈的代价——烧钱！ 尽管政府停摆的成本越来越高，但利用这一筹码来玩弄政治游戏的趋势却有增无减。华盛顿损失的时间成本、工作成本和资金成本加在一起，都是天文数字。根据标准普尔评级机构的计算，按照目前的费率，美国政府平均每停摆一个星期，就会造成大约60亿美元的经济损失。

美国政府停摆：从头说起 政府停摆：建设性还是破坏性？ 然而最大的输家还不是国家经济，也不是在争斗之中作出最大让步的政党。事实上，损失最惨重的还是政府本身。根据盖洛普（Gallup）的调查，在2013年的政府停摆之后，公众对于政府总体上的不满意程度上升到33%。而在那之前的历史最差成绩，还是在1972年水门事件之后的尼克松政府，那时的民众不满率有26%。 作者: Kathleen Schuster



特朗普在周二表示，他对谈判达成的结果并不满意。同时他暗示，可以从其他政府部门的预算中为边界墙搜集资金，在不得已的情况下，还可以宣布实施"紧急状态"，以推动修墙工程。

有关美墨边境墙的争议，在年末年初之际导致了美国历史上时间最长的一次政府"停摆"，部分政府部门关门持续35天之久。最迟到本周五，国会必须就预算达成一致，否则将再次面临政府"停摆"。

叶宣/苗子（德新社、法新社等）