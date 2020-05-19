特朗普威胁退出世卫 限30天内改革

（德国之声中文网）美国总统特朗普周一（18日）晚上，在推特公开发给世卫秘书长谭德塞的警告信，声言若在未来30天看不到世卫实质重大改善（substantive improvements within the next 30 days），美国将永久冻结对其拨款，并将重新考虑美国的世卫会员资格。

信函依时序列出世卫处理疫情的缺失，包括无视台湾政府提出人传人的警告、多次赞扬中国防疫工作、直到3月11日全球10万人感染才宣布病毒大流行等。

信中拿谭德塞与前世卫秘书长布伦特兰（图）相比

信上提到2003年SARS爆发时，前世卫秘书长布伦特兰（Gro Harlem Brundtland）果断对中国颁布旅游警示，呼吁民众切勿前往华南地区，布伦特兰当时也大胆批评中国逮捕吹哨人和监控传媒以图隐瞒疫情。特朗普在信中狠批谭德塞：「要是你有效法布伦特兰的榜样，本来可以拯救很多生命。」

他指出，世卫一错再错导致全球付上沉重代价，「对世卫来说，唯一出路是独立于中国」。特朗普又表明，美国政府已跟世卫商讨如何改进，「但需要极速行动，不能浪费时间」，又强调不能把美国纳税人的血汗钱，花在一个完全不符美国利益的组织上。

「世卫是中国傀儡」

特朗普发出此一威胁，正值世卫举行世界卫生大会（WHA）。他18日在视讯会议上出言抨击世卫，形容该组织为中国的「傀儡」，并同时证实美国在考虑削减或取消对世卫的资助。特朗普在白宫的例行记者会上表示：「世卫是中国的傀儡。坦白说，他们认为中国是世界中心。」

他也重申，美国每年资助世卫约4亿5000万美元，贡献的金额比其他会员国都高，却并未受到世卫等值的对待，又称世卫给予美国很多不好的意见，他证实美国正计画削减拨款。

特朗普称，美国考虑将高达4亿5000万美元的世卫赞助金额，降低至与中国同等级的4000万美元。不过他也坦言，有些人认为这个降幅太大。

李澄欣/杨威廉（综合报导）