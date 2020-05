特朗普威胁退出世卫 限30天内改革

(德国之声中文网)美国总统特朗普周一(18日)晚上,在推特公开发给世卫秘书长谭德塞的警告信,声言若在未来30天看不到世卫实质重大改善(substantive improvements within the next 30 days),美国将永久冻结对其拨款,并将重新考虑美国的世卫会员资格。

信函依时序列出世卫处理疫情的缺失,包括无视台湾政府提出人传人的警告、多次赞扬中国防疫工作、直到3月11日全球10万人感染才宣布病毒大流行等。

信中拿谭德塞与前世卫秘书长布伦特兰(图)相比

信上提到2003年SARS爆发时,前世卫秘书长布伦特兰(Gro Harlem Brundtland)果断对中国颁布旅游警示,呼吁民众切勿前往华南地区,布伦特兰当时也大胆批评中国逮捕吹哨人和监控传媒以图隐瞒疫情。特朗普在信中狠批谭德塞:「要是你有效法布伦特兰的榜样,本来可以拯救很多生命。」

他指出,世卫一错再错导致全球付上沉重代价,「对世卫来说,唯一出路是独立于中国」。特朗普又表明,美国政府已跟世卫商讨如何改进,「但需要极速行动,不能浪费时间」,又强调不能把美国纳税人的血汗钱,花在一个完全不符美国利益的组织上。

「世卫是中国傀儡」

特朗普发出此一威胁,正值世卫举行世界卫生大会(WHA)。他18日在视讯会议上出言抨击世卫,形容该组织为中国的「傀儡」,并同时证实美国在考虑削减或取消对世卫的资助。特朗普在白宫的例行记者会上表示:「世卫是中国的傀儡。坦白说,他们认为中国是世界中心。」

他也重申,美国每年资助世卫约4亿5000万美元,贡献的金额比其他会员国都高,却并未受到世卫等值的对待,又称世卫给予美国很多不好的意见,他证实美国正计画削减拨款。

特朗普称,美国考虑将高达4亿5000万美元的世卫赞助金额,降低至与中国同等级的4000万美元。不过他也坦言,有些人认为这个降幅太大。

李澄欣/杨威廉(综合报导)