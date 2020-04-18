特朗普威胁秋后算账 武汉病毒所有话要说

（德国之声中文网）在对中国修订后的新冠病亡数字表示质疑后，美国总统特朗普又警告称，中国可能要对疫情爆发承担后果。特朗普周六（4月18日）在白宫例行记者会上指出，错误归错误，但是如果中国对新冠病毒疫情的爆发负有明知故犯的责任，就应该为此承担后果。

特朗普表示："在他们这样做之前"，美中关系良好。现在的问题是，特朗普补充道，新冠病毒爆发究竟"是一个失控的错误还是故意而为？"，"两者有天壤之别"。 特朗普曾多次指责中国在武汉出现疫情后欠缺透明度，批评世界卫生组织偏袒中国、抗疫不力，并于本周宣布暂停美国拨给世卫组织的年度预算。同时，美国多名国会议员也已提出法案，计划就疫情损失向中国政府追偿。

美国拟逐步解禁

针对目前美国国内的抗疫措施，特朗普在记者会上表示，"德克萨斯州与佛蒙特州将在下周一局部解除禁令，重启商业活动，但会继续执行抗疫相关的预防措施。" 特朗普此前表示，就数据来看，美国新冠肺炎疫情已经"越过峰值"， 将尽快重启"遭受重创的经济。

然而，作为受疫情影响最严重的国家，美国疫情依旧严峻。最新数据显示，美国累计确诊病例超过73万，累计死亡人数达到3.8万人。

武汉病毒所回应质疑

在周六当天的记者会上，特朗普还对武汉病毒研究所提出了质疑。他称，美国当局正在调查新冠病毒是否是来自一家中国的病毒研究所。

新冠疫情爆发以来，武汉病毒研究所反复被推上舆论的风口浪尖。现在，又有多家西方媒体报道称，该研究所的"病毒泄漏"可能是此次疫情的罪魁祸首。

中国科学院武汉分院院长、武汉国家生物安全实验室主任袁志明在官媒中国环球电视网（CGTN）周六发布的采访中强调，病毒"绝对不可能是从我们这边出来的"。

隶属中国科学院武汉病毒研究所的武汉国家生物安全实验室又被称作武汉P4实验室。国际上通常把生物安全实验室分为四个等级，其中四级防护水平最高。袁志明在采访中介绍，病毒所拥有严格的管理制度，整个研究所没有人受感染，封城期间也没有人撤走，目前整个研究所都为新冠病毒进行研究，研发药物。

疫情不完怀疑不止？

袁志明分析"谣言"出现的原因指出，因为武汉病毒所和P4实验室身处武汉，不免让人有联想，"这种联想我觉得不可怕。但是你要想到可怕的事情是有人有意要把大家的事情往这引。" 他同时提到美国参议员和《华盛顿邮报》及另外两名记者的相关指责，并驳斥这些认为武汉病毒所是源头的说法毫无证据和逻辑。

在袁志明看来，这些指责的目的是"混淆视线"，"干扰我们的抗击疫情活动"，"甚至是干扰我们的科技活动"，这些指责者也有可能达到他们的目的。他补充道："我觉得我们自己作为一个科学家，我作为一个科技管理者，我长期从事实验室生物安全管理和科研项目管理，我知道，这是不可能发生的一件事情。我也相信只要是疫情不完，特别是海外的疫情不完，这种怀疑或者这种不和谐的声音，它永远不会消失。"

至于"新冠病毒是人工合成制造的产物"的说法，袁志明肯定地表示："我从来不相信我们人类现在有智慧合成这样一个病毒。"