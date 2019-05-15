 特朗普威胁“正式终结”伊朗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.05.2019

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时政风云

特朗普威胁“正式终结”伊朗

华盛顿同德黑兰之间的对立令海湾局势异常紧张。而在此背景下，美国总统特朗普又向伊朗发出前所未有的强硬警告。

US-Präsident Donald Trump (AFP/B. Smialowski)

（德国之声中文网）美国总统特朗普发推称："如果伊朗想打仗，那么伊朗将迎来正式的终结。永远不要再威胁美国。"

特朗普向伊朗发出这一简单明了的警告之际，正值华盛顿同德黑兰关系日趋紧张化的当口。五月初，美国政府称因为伊朗已对美国构成"直接威胁"，向海湾地区派出了一个航母战斗群。此外，美方还加强了针对伊朗的制裁。特朗普宣布退出伊朗核协议一周年之际，德黑兰当局宣布他们将不再遵守协议中规定的部分义务。

怕死与不怕死的军队

而在特朗普总统发布推文之前，伊朗革命卫队司令萨拉米（Hussein Salami）也曾发表充满火药味的讲话。他表示，伊朗以及他领导下的伊朗革命卫队并不希望发生战争，但他们也绝不惧怕战争。他说，同革命卫队不同的是，美国军队都很怕死，而这样的敌人是"不堪一击"的。

Hossein Salami, Vizechef der iranischen Revolutionsgarde (Tasnim)

伊朗革命卫队司令萨拉米（Hussein Salami）也曾发表充满火药味的讲话

特里普指责伊朗继续研发核武器、破坏中东及海湾地区的稳定，并对恐怖主义提供支持。沙特阿拉伯则怀疑伊朗是该国油田遭无人机袭击事件的幕后黑手。

德国、法国、英国、俄罗斯和中国都表示将继续履行伊朗核协议。但上述各国政府并不能阻止本国公司停止伊朗业务，因为这些公司担心因此受到美国方面的制裁。德国外交部长马斯在德国电视台接受采访时表示："必须承认，没有美国人的参与，核协议承诺带给伊朗的经济好处是无法得到兑现的。"

达扬 / 乐然（法新社，德新社，路透社）

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