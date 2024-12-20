特朗普威胁欧盟：若不多买美国油气，加关税

美国候任总统特朗普周五(12月20日）在其创办的社交平台Truth Social上威胁说，如果欧盟不通过大规模购买美国的石油和天然气来削减与美国之间不断增长的贸易顺差，欧盟将面临关税。

（德国之声中文网）特朗普在Truth Social上写道：“我告诉欧盟，他们必须通过大规模购买我们的石油和天然气来弥补给美国造成的巨大贸易逆差。否则，就全面征收关税！！！”

根据美方数据，2022年美国从欧盟进口的商品为5533亿美元，对欧盟的出口为3508亿美元。这意味着当年美国对欧盟的商品贸易逆差为2025亿美元。

2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，欧盟决定实施制裁并减少对俄罗斯能源的依赖，此后欧盟大幅增加了对美国石油和天然气的购买量。欧盟委员会主席冯德莱恩今年11月曾向特朗普建议，美国可以向欧盟供应更多液化天然气，以取代俄罗斯能源。

据路透社报道，2023年，美国对欧盟的商品贸易逆差为1558亿欧元（1619 亿美元）。欧盟统计局的数据也显示，美国在服务贸易方面对欧盟实现了1040 亿欧元的顺差。

本周五，欧盟发言人吉尔 (Olof Gill) 在回答有关特朗普威胁的问题时表示，欧盟27国愿意进行谈判，并指出美国也享有“对欧盟的大量服务贸易顺差”。他说，欧盟已准备与当选总统特朗普讨论如何进一步加强本已牢固的关系，包括讨论在能源领域的共同利益。

根据欧盟统计局的数据，今年第一季度，欧盟47%的进口液化天然气和 17%的进口石油都来自美国。

欧洲大多数炼油厂和天然气公司都是私营的，除非当局实施制裁或加征关税，否则政府无法决定采购来源。企业通常根据价格和效率做出购买决定。

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近年来，美国已发展成为最大的石油生产国，石油日产量超过2000万桶，占全球需求的五分之一。

美国对欧洲的原油出口量超过200万桶/日，占美国总出口量的一半以上，其余则流向亚洲。根据美国政府的数据，荷兰、西班牙、法国、德国、意大利、丹麦和瑞典是最大的进口国。

美国也是世界上最大的天然气生产国和消费国，日产量超过1030亿立方英尺。2023年美国66%的液化天然气出口到欧洲，主要销往英国、法国、西班牙和德国。

欧盟对美国的出口以德国为主，主要商品为汽车、机械和化学品。

明年1月20日将宣誓就任总统的特朗普近期也发出对美国贸易伙伴征收关税的广泛威胁——包括加拿大、墨西哥和中国——这可能会对全球经济产生影响。

特朗普一直坚称，“正确使用”关税将对美国经济有利。

本周早些时候，他在佛罗里达州的住所告诉记者：“我们的国家现在输给了所有人。关税将使我们的国家富裕起来。”

（法新社、路透社）

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