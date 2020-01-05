 特朗普威胁摧毁伊朗文化遗址  美防长说不！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.01.2020

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时政风云

特朗普威胁摧毁伊朗文化遗址  美防长说不！

美国总统特朗普威胁说，若伊朗以武力报复美国人清除苏莱曼尼，美方有权摧毁该国的文化遗址。他的这一威胁引发愤怒浪潮。

Karikatur Donald Trump ohne Worte

联合国教科文组织迄今确认的伊朗境内人类文化遗产达22个

（德国之声中文网）美国总统特朗普威胁说，若德黑兰以武力报复美国人清除伊朗将军苏莱曼尼，美方就将摧毁该国的文化重地。他于上周六在其推特上首次提到这个想法，第二天，特朗普在"空军一号"总统专机上再次对记者表示，"我们让他们杀死我们的人，我们让他们对我们的人施刑。为什么我们不能有权攻击他们的文化设施？"国际法的确有不能攻击文化设施的规定。美国国防部长埃斯帕（Mark Esper）也在周一同总统的轰炸文化设施的主意在公开场合拉开距离，称"美国在军事冲突中将遵守法律"。

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美国近日空袭击毙伊朗头号军事指挥官苏莱曼尼，使得美伊紧张局势骤然升级。双方剑拔弩张。更有人担心，恶化局势会演变为第三次世界大战。 (07.01.2020)

美国以“定点清除”方式击毙伊朗高级将领后，美伊之间的冲突似乎箭在弦上。有媒体报道称，计划赴联合国安理会参加会议的伊朗外长或无法成行，原因是美国拒绝发给他签证。 (07.01.2020)

1954年出台的《海牙公约》规定了文化财产与武装冲突事宜，其中包括的内容有："采取一切可能的步骤"以保护文化资产，"从一切导致文化财产受损的敌意行动中撤离出来"。该公约还写道，所有国家都不得使用文化财富进行威胁、以造成它们成为军事目标的行为。

特朗普总统确定了52个战略及文化上的重要目标。这一数字正是1979年伊朗大学生在美国大使馆扣作人质的美国公民数。

特朗普总统的这一威胁引发愤怒浪潮。不仅是伊朗外长扎里夫（Mohammed Dschawad Sarif）谴责说，攻击文化遗址是"战争罪行"，而且，在美国国内，法学家、前外交官和在野党阵营也义愤填膺。

在前总统乔治·W·布什担任过驻北约大使的哈佛大学教授伯恩斯（Nicholas Burns）表示，特朗普的威胁"不道德、违背美国的价值观"。他指出，美国曾支持通过一项联合国决议，旨在阻止伊斯兰国圣战者民兵摧毁像叙利亚的巴尔米拉古城（Palmyra）这样的世界文化遗址。

 无论是曲径通幽的粘土建筑古城亚兹德（Jasd）、千年古都波斯波利斯（Persepolis）、还是大不里士（Tabris）古老的巨大集市：伊朗有着其悠久历史的众多见证。

  • Ein Mensch hält eine Fotoaufnahme von vor der Zerstörung vor die aktuelle Sicht auf den Baal-Tempel (Foto: Getty Images)

    恐怖主义摧毁文化何其多

    叙利亚巴尔米拉古城

    2015年5月，“伊斯兰国”占领了叙利亚巴尔米拉（Palmyra）这座古城，有着大约2000年历史的巴尔寺庙和凯旋柱都被炸毁。这是摄影师拿着2014年时的巴尔寺庙的照片，对比仅剩下的断壁残垣。

  • Deckenfresko des Klosters Mar Elian (Foto: Unesco)

    恐怖主义摧毁文化何其多

    玛·埃丽昂（Mar Elian）修道院

    对叙利亚基督徒而言，玛·埃丽昂修道院是非常重要朝圣之地，建造于5世纪。2015年“伊斯兰国”的炸弹将它变成了一片焦土，一个空壳。

  • Verbrannter Innenraum des Klosters Mar Elian (Foto: AP)

    恐怖主义摧毁文化何其多

    劫后残垣

    “圣战者”向互联网上传视频和图像，得意地告诉世人怎样摧毁古老建筑。玛·埃丽昂修道院所在的城市已被政府军夺回，该修道院也列入修复计划。

  • Detailaufnahme eines Frauenkopfes an einer Mauer in Al-Hadra (Foto: AP)

    恐怖主义摧毁文化何其多

    伊拉克的哈德拉古迹

    哈德拉（Al-Hadra）是第一个阿拉伯王国建起的首都，公园116年和198年，阿德拉依赖城门坚实的厚墙两次成功地低档住罗马人的进攻。

  • Zerstörung in der antiken Stadt Al-Hadra (Foto: AP)

    恐怖主义摧毁文化何其多

    被毁的哈德拉

    2015年年初，“伊斯兰国”炸毁了部分哈德拉城（Al-Hadra），这片图片来自“伊斯兰国”放到网上的视频。他们还摧毁了存放在摩苏尔博物馆里有数千年历史的雕像以及尼尼微市（Ninive）古老墓地。“伊斯兰国”还用推土机夷平了13世纪诞生的历史名城尼姆鲁德（Nimrud）。

  • Die zu dem Zeitpunkt höchste Buddha-Statue der Welt in Afghanistan (Foto: Mildres Dearborn)

    恐怖主义摧毁文化何其多

    巴米扬佛像

    阿富汗巴米扬省（Bamiyan）原先有两座大佛像，1500年前由僧侣依山凿成。这是一幅拍摄于1973年的作品，当时53米高的大佛堪称全球最高。

  • Zwei Frauen laufen vor der leeren Nische des Buddhas im Bamian-Tal entlang (Foto: DDP)

    恐怖主义摧毁文化何其多

    巴米扬佛像不见了

    2001年塔利班开始摧毁两座大佛，他们使用坦克、火箭炮和炸药向大佛开火，整整花去两周时间。自2003年起，这个原先的文化景区、考古重镇、世界文化遗产，成了这幅模样。

  • Eine undatierte Aufnahme eines Lehmminaretts in einer Moschee in Timbuktu, Mali (Foto: DPA)

    恐怖主义摧毁文化何其多

    廷巴克图

    廷巴克图市(Timbuktu)位于非洲马里的绿洲地带，历史上曾是伊斯兰文化的中心。2012年，廷巴克图被伊斯兰叛军占领后，多座有着数百年历史的穆斯林墓地被摧毁。一些清真寺的塔尖也被炸毁。

  • Ein Mann steht vor dem wiederaufgebauten Mausoleum des heiligen Alpha Moya (Foto: Getty Images)

    恐怖主义摧毁文化何其多

    重建廷巴克图

    墓地里原先放有伊斯兰大师的遗骨，叛军认为，这是在搞崇拜主义，违法教规，因而炸掉它们。目前，许多被摧毁的穆斯林墓地，正在使用联合国的资金又陆续被重建起来。

    作者: Uta Steinwehr


   

伊朗外长扎里夫称，特朗普的威胁与"伊斯兰国"的行为如出一辙。他推文道，"提醒那些梦想效法伊斯兰国战争罪行、瞄准我们的文化遗产的人：在我国数千年历史上，蛮族曾一再倒回我们的城廓和纪念物、焚毁我们的图书馆，……而我们现在何处？我们依然还在这里。"

也有人将特朗普的威胁类比于2001年塔利班之摧毁阿富汗巴米扬（Bamijan）大佛像。美国国会民主党参议员、下届总统候选人竞争者沃伦（Elizabeth Warren）对特朗普说，"您是在以战争犯罪作为威胁，……我们没同伊朗开战。美国人也不愿与伊朗打仗。"

曾任前民主党籍副总统拜登（Joe Biden）安全事务顾问的卡尔（Colin Kahl）不相信，相关威胁会成为现实。他在推特上表示，"特朗普或许会无视法律，但官员们和律师们会遵从法律。……我难以想象，五角大楼会向特朗普提供包括伊朗文化遗产在内的攻击目标。"

联合国教科文组织提醒华盛顿，谨遵有关保护文化遗址的国际协定。总部位于巴黎的该组织指出，美国批准过两份公约，承诺在武装冲突中不攻击文化遗址。

 

凝炼/达扬（德新社、法新社）

     

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