特朗普威胁摧毁伊朗文化遗址  美防长说不！

美国总统特朗普威胁说，若伊朗以武力报复美国人清除苏莱曼尼，美方有权摧毁该国的文化遗址。他的这一威胁引发愤怒浪潮。
（德国之声中文网）美国总统特朗普威胁说，若德黑兰以武力报复美国人清除伊朗将军苏莱曼尼，美方就将摧毁该国的文化重地。他于上周六在其推特上首次提到这个想法，第二天，特朗普在"空军一号"总统专机上再次对记者表示，"我们让他们杀死我们的人，我们让他们对我们的人施刑。为什么我们不能有权攻击他们的文化设施？"国际法的确有不能攻击文化设施的规定。美国国防部长埃斯帕（Mark Esper）也在周一同总统的轰炸文化设施的主意在公开场合拉开距离，称"美国在军事冲突中将遵守法律"。
1954年出台的《海牙公约》规定了文化财产与武装冲突事宜，其中包括的内容有："采取一切可能的步骤"以保护文化资产，"从一切导致文化财产受损的敌意行动中撤离出来"。该公约还写道，所有国家都不得使用文化财富进行威胁、以造成它们成为军事目标的行为。
特朗普总统确定了52个战略及文化上的重要目标。这一数字正是1979年伊朗大学生在美国大使馆扣作人质的美国公民数。
特朗普总统的这一威胁引发愤怒浪潮。不仅是伊朗外长扎里夫（Mohammed Dschawad Sarif）谴责说，攻击文化遗址是"战争罪行"，而且，在美国国内，法学家、前外交官和在野党阵营也义愤填膺。
在前总统乔治·W·布什担任过驻北约大使的哈佛大学教授伯恩斯（Nicholas Burns）表示，特朗普的威胁"不道德、违背美国的价值观"。他指出，美国曾支持通过一项联合国决议，旨在阻止伊斯兰国圣战者民兵摧毁像叙利亚的巴尔米拉古城（Palmyra）这样的世界文化遗址。
无论是曲径通幽的粘土建筑古城亚兹德（Jasd）、千年古都波斯波利斯（Persepolis）、还是大不里士（Tabris）古老的巨大集市：伊朗有着其悠久历史的众多见证。
伊朗外长扎里夫称，特朗普的威胁与"伊斯兰国"的行为如出一辙。他推文道，"提醒那些梦想效法伊斯兰国战争罪行、瞄准我们的文化遗产的人：在我国数千年历史上，蛮族曾一再倒回我们的城廓和纪念物、焚毁我们的图书馆，……而我们现在何处？我们依然还在这里。"
也有人将特朗普的威胁类比于2001年塔利班之摧毁阿富汗巴米扬（Bamijan）大佛像。美国国会民主党参议员、下届总统候选人竞争者沃伦（Elizabeth Warren）对特朗普说，"您是在以战争犯罪作为威胁，……我们没同伊朗开战。美国人也不愿与伊朗打仗。"
曾任前民主党籍副总统拜登（Joe Biden）安全事务顾问的卡尔（Colin Kahl）不相信，相关威胁会成为现实。他在推特上表示，"特朗普或许会无视法律，但官员们和律师们会遵从法律。……我难以想象，五角大楼会向特朗普提供包括伊朗文化遗产在内的攻击目标。"
联合国教科文组织提醒华盛顿，谨遵有关保护文化遗址的国际协定。总部位于巴黎的该组织指出，美国批准过两份公约，承诺在武装冲突中不攻击文化遗址。
凝炼/达扬（德新社、法新社）