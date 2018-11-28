特朗普威胁取消对通用汽车补贴

（德国之声中文网）对通用汽车所预告的紧缩路线，特朗普总统以威胁取消国家补贴做出反应。他推文道，通用总裁巴拉（Mary Barra）宣布将关闭马里兰、密歇根和俄亥俄等州而不是在中国和墨西哥的工厂，这让他深为失望。他写道，作为反应，将审议取消对包括电动车在内的给予通用的所有补贴的可能性。他强调，2008年金融危机之后，若非时任总统奥巴马政府实施巨额拯救计划，通用已然不存，而现在"我们却得到这样的回报！"

通用的紧缩路线意味着特朗普个人的严重挫折。在两年前的选战中，特朗普曾许诺，不仅将保住就业机会，而且还会把在海外的就业机会弄回国内来。现在，他再度推文道："我在这里，是为保护美国的劳工"。

作为美国汽车工业翘楚的通用公司的削减计划显示，尽管失业率低、因大幅减税而景气高涨，像汽车工业这样的重要经济门类，前景难料。

关税争议拖累美国汽车制造商

此外，特朗普亦可能对通用裁员同样负有责任。因为，这位美国总统挑起的与欧盟或中国等贸易伙伴的关税争端使美国汽车行业疲于应对。尤其是加高的钢、铝进口壁垒成为重负。

通用打算继续在美国生产皮卡和SUV

迄今，通用公司只间接承认，裁员计划的部分原因是"材料成本增加"。而作为正式原因，该康采恩解释说，是为实施彻底的结构调整和紧缩措施，以适应"改变中的市场条件"。根据调整计划，通用未来将重点生产国内广受欢迎的SUV（运动型多功能车）和皮卡（小型敞篷载重车）。

通用：结构调整确保美国就业机会

除电动车外，自动驾驶车也属于通用的未来优先项目。相反，鉴于国内市场需求减少，通用未来将继续减少传统的中小型乘用车的生产。实施调整后，通用在全球的总共18万个就业岗位将削减18%。据估计，美国国内将有1.2万至1.3万个就业机会受到影响。通过这一计划，通用希望能每年节约60亿美元。

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作为特朗普总统批评的反应，通用强调，该企业未来也将继续在国内有强大存在，结构调整旨在确保康采恩的长期成功、保护以致增加国内的就业机会。通用领导层解释说，因生产线关闭而受到影响的雇员将得到转至通用其它工厂就业的机会。

业绩不错仍裁员

除特朗普外，美国汽车工会也已严厉声斥通用的紧缩计划。工会副主席迪特斯（Terry Dittes）称，"通用冷酷无情决定，减少或关闭国内工厂，而在墨西哥和中国为美国市场扩大生产，这对美国劳工极其有害"。所宣布的紧缩计划不只让通用的雇员们吃惊。因为，直到最近，美国汽车业的这个大佬经营状况都不错：今年第三季度，营业额同比增长6.4%、净盈利达到令人惊讶的25亿美元。尽管这样，这个行业大佬仍踩刹车，被认为是整个美国经济的不良预兆。

凝炼/苗子（德新社、路透社、法新社）