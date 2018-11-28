 特朗普威胁取消对通用汽车补贴 | 经济纵横 | DW | 28.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

特朗普威胁取消对通用汽车补贴

起初是愤怒，然后便对通用大动干戈。对美国总统特朗普而言，通用汽车公司计划在美国本土削减数千员工，不啻一记耳光。

General Motors (Picture alliance/AP Photo/P. Sancya)

通用计划解聘全球共18万名雇员中的15%

DW.COM

美国在G20 会议前持续放话，让美国總統特朗普和中國國家主席習近平贸易和解添上更大的变数。虽然「贸易战中没有赢家」说法不断，但根据欧盟研究，美国将是赢家。 (21.11.2018)

在许多方面，他都会做出改变：特朗普在总统选战期间许下诸多承诺，要改变迄今为止的政策走向。但其中究竟有多少会变成现实呢？德国之声记者Carsten Grün对此进行了一番分析。 (20.01.2017)

在G20峰会期间，美国总统特朗普和中国主席习近平预定将于12月1日进行晚餐会谈。据消息，双方将分别带领最多6人的参谋团队出席，中方代表预计包括副总理刘鹤。在中美贸易战愈演愈烈的背景下，这次美中领导人面对面会谈，是否能给双边关系带来转机？本台记者就此采访布鲁金斯学会中国中心主任李成。 (28.11.2018)

距离特朗普出任美国总统，只有十几天时间了。《法兰克福汇报》周三发文，称特朗普对于中国在贸易上的指责，在经济上是站不住脚的。《商报》的客座评论则指出，特朗普的“美国优先”为中国主导世界提供了机会。 (04.01.2017)

（德国之声中文网）对通用汽车所预告的紧缩路线，特朗普总统以威胁取消国家补贴做出反应。他推文道，通用总裁巴拉（Mary Barra）宣布将关闭马里兰、密歇根和俄亥俄等州而不是在中国和墨西哥的工厂，这让他深为失望。他写道，作为反应，将审议取消对包括电动车在内的给予通用的所有补贴的可能性。他强调，2008年金融危机之后，若非时任总统奥巴马政府实施巨额拯救计划，通用已然不存，而现在"我们却得到这样的回报！"

通用的紧缩路线意味着特朗普个人的严重挫折。在两年前的选战中，特朗普曾许诺，不仅将保住就业机会，而且还会把在海外的就业机会弄回国内来。现在，他再度推文道："我在这里，是为保护美国的劳工"。

作为美国汽车工业翘楚的通用公司的削减计划显示，尽管失业率低、因大幅减税而景气高涨，像汽车工业这样的重要经济门类，前景难料。

关税争议拖累美国汽车制造商

此外，特朗普亦可能对通用裁员同样负有责任。因为，这位美国总统挑起的与欧盟或中国等贸易伙伴的关税争端使美国汽车行业疲于应对。尤其是加高的钢、铝进口壁垒成为重负。

USA | General Motors Flint Assembly Plant (Getty Images/B. Pugliano)

通用打算继续在美国生产皮卡和SUV

迄今，通用公司只间接承认，裁员计划的部分原因是"材料成本增加"。而作为正式原因，该康采恩解释说，是为实施彻底的结构调整和紧缩措施，以适应"改变中的市场条件"。根据调整计划，通用未来将重点生产国内广受欢迎的SUV（运动型多功能车）和皮卡（小型敞篷载重车）。

通用：结构调整确保美国就业机会

除电动车外，自动驾驶车也属于通用的未来优先项目。相反，鉴于国内市场需求减少，通用未来将继续减少传统的中小型乘用车的生产。实施调整后，通用在全球的总共18万个就业岗位将削减18%。据估计，美国国内将有1.2万至1.3万个就业机会受到影响。通过这一计划，通用希望能每年节约60亿美元。

观看视频 01:55
直播
01:55 分钟

关税大战：特朗普选民伤不起

作为特朗普总统批评的反应，通用强调，该企业未来也将继续在国内有强大存在，结构调整旨在确保康采恩的长期成功、保护以致增加国内的就业机会。通用领导层解释说，因生产线关闭而受到影响的雇员将得到转至通用其它工厂就业的机会。

业绩不错仍裁员

除特朗普外，美国汽车工会也已严厉声斥通用的紧缩计划。工会副主席迪特斯（Terry Dittes）称，"通用冷酷无情决定，减少或关闭国内工厂，而在墨西哥和中国为美国市场扩大生产，这对美国劳工极其有害"。所宣布的紧缩计划不只让通用的雇员们吃惊。因为，直到最近，美国汽车业的这个大佬经营状况都不错：今年第三季度，营业额同比增长6.4%、净盈利达到令人惊讶的25亿美元。尽管这样，这个行业大佬仍踩刹车，被认为是整个美国经济的不良预兆。

 

凝炼/苗子（德新社、路透社、法新社）

 

相关音频视频

关税大战：特朗普选民伤不起  

相关内容

Logo G20 Argentina 2018

G20峰会：贸易战成焦点 特朗普唱主角 28.11.2018

特朗普的关税大棒引发全球动荡。在布宜诺斯艾利斯召开的二十国集团峰会上，中国和欧盟会力争让美国改弦易辙，但前景并不乐观。

Produktion vom VW E-Golf in Dresden

投资重点：大众瞄准电动汽车市场 17.11.2018

从现在开始，大众集团将把三分之一的资金用于发展电动汽车。在未来五年内，这一德国汽车业巨头将为电动汽车、自动驾驶、出行服务和数字化领域投资440亿欧元。

Symbolbild Lobbyismus in der EU

说客云集 各国积极笼络布鲁塞尔 17.11.2018

特朗普总统推出"美国优先"的贸易，跨国公司是否更积极争取对欧盟的影响力？德国之声分析欧盟院外集团针对布鲁塞尔的游说工作，美国、瑞士等国皆砸大钱企图左右欧盟决策，中日韩等亚洲国家则较少从事游说活动。

广告
Atomkraftwerk Bugey Nahe Lyon (picture alliance/AP Photo/L. Cipriani)

现实赶不上理想 减碳力度应加强五倍

联合国环境署报告显示，2017年的减碳成果与目标的差距再度扩大。而且，世界上的头20个经济体没有人兑现他们的减碳承诺。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 