 特朗普威胁取消印度和土耳其的最惠国待遇 | 经济纵横 | DW | 05.03.2019

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经济纵横

特朗普威胁取消印度和土耳其的最惠国待遇

土耳其和印度还属于发展中国家吗？美国总统特朗普认为不是。这意味着，华盛顿将取消对土耳其和印度最惠国待遇。

Symbolbild: Handel USA Türkei Indien (picture-alliance/AA/M. Yildirim)

阿姆巴利港口是土耳其重要的海运港口

（德国之声中文网）美国首席贸易谈判代表莱特希泽（Robert Lighthizer）在华盛顿宣布，特朗普总统将不再准许印度和土耳其以优惠关税向美国出口商品。按规定，取消最惠国待遇需在通知美国国会和相关国家政府至少60天后方可生效，并通过美国总统公告予以颁布。

DW.COM

美国商务部向总统特朗普提交了进口汽车对美国国家安全利益造成威胁的评估报告。而这份报告将成为华盛顿政府是否对欧盟进口汽车加征25%关税的依据。 (18.02.2019)

美国官员正在北京与中方代表进行中层级别的贸易谈判。德国维尔茨堡大学中国经济专家费多丽认为，在表面的贸易不平衡、关税上达成一致相对容易，因中方会愿意作出让步。但贸易战的背后还隐藏着更多。 (08.01.2019)

特朗普向国会陈述的理由是，虽然经过密切接触，印度并未能确保在多个行业向美国提供公平、合理的市场准入条件。正相反，印度反而制造一系列贸易壁垒。所以印度不再有资格被列为美国普惠制(GSP)下的受惠发展中国家，这也就意味着未来印度每年无法继续向美国出口价值56亿美元的关税优惠商品。

新德里面临最严厉惩罚

面对高额贸易逆差，特朗普一再批评新德里政府实施过高进口关税。取消最惠国待遇是特朗普2017年上任以来对印度祭出的最严厉惩罚措施。

美国普惠制产生于70年代，根据该制度，发展中国家的经济发展可以得到扶持和推动。印度是全球范围内美国普惠制的最大获益国。

土耳其"经济已足够发达"

莱特希泽表示，土耳其"经济已经足够发达"，人均收入持续增长，不再需要最惠国地位。

同时，美国政府认为，土耳其人均国民收入增加、贫困率下降、以及出口多样化，证明该国经济发展水平已较高，不应再继续享受适用于发展中国家的普惠制待遇。

观看视频 01:55

关税大战：特朗普选民伤不起

去年，作为北约盟国的土耳其宣布向美国进口商品征收惩罚性关税。8月，美国宣布重新审查土耳其最惠国地位。在普惠制下，土向美国出口的享受普惠制待遇的商品总额接近17亿美元，其中包括汽车、汽车配件、首饰和贵重金属，占美国从土耳其进口总额的18%。

特朗普认为，美国在同很多国家的贸易关系中利益都遭到忽视。也正因此，他对中国发动了贸易战。他还威胁欧盟，将对欧洲汽车征收特别关税。在特朗普的压力下，加拿大、墨西哥和美国重新谈判并签署了新的《美墨加协定》以取代此前已运行25年的《北美自由贸易协定》。

 

洪沙/凝炼 （德新社、路透社、法新社）

 

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