特朗普威胁取消印度和土耳其的最惠国待遇

（德国之声中文网）美国首席贸易谈判代表莱特希泽（Robert Lighthizer）在华盛顿宣布，特朗普总统将不再准许印度和土耳其以优惠关税向美国出口商品。按规定，取消最惠国待遇需在通知美国国会和相关国家政府至少60天后方可生效，并通过美国总统公告予以颁布。

特朗普向国会陈述的理由是，虽然经过密切接触，印度并未能确保在多个行业向美国提供公平、合理的市场准入条件。正相反，印度反而制造一系列贸易壁垒。所以印度不再有资格被列为美国普惠制(GSP)下的受惠发展中国家，这也就意味着未来印度每年无法继续向美国出口价值56亿美元的关税优惠商品。

新德里面临最严厉惩罚

面对高额贸易逆差，特朗普一再批评新德里政府实施过高进口关税。取消最惠国待遇是特朗普2017年上任以来对印度祭出的最严厉惩罚措施。

美国普惠制产生于70年代，根据该制度，发展中国家的经济发展可以得到扶持和推动。印度是全球范围内美国普惠制的最大获益国。

土耳其"经济已足够发达"

莱特希泽表示，土耳其"经济已经足够发达"，人均收入持续增长，不再需要最惠国地位。

同时，美国政府认为，土耳其人均国民收入增加、贫困率下降、以及出口多样化，证明该国经济发展水平已较高，不应再继续享受适用于发展中国家的普惠制待遇。

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去年，作为北约盟国的土耳其宣布向美国进口商品征收惩罚性关税。8月，美国宣布重新审查土耳其最惠国地位。在普惠制下，土向美国出口的享受普惠制待遇的商品总额接近17亿美元，其中包括汽车、汽车配件、首饰和贵重金属，占美国从土耳其进口总额的18%。

特朗普认为，美国在同很多国家的贸易关系中利益都遭到忽视。也正因此，他对中国发动了贸易战。他还威胁欧盟，将对欧洲汽车征收特别关税。在特朗普的压力下，加拿大、墨西哥和美国重新谈判并签署了新的《美墨加协定》以取代此前已运行25年的《北美自由贸易协定》。

洪沙/凝炼 （德新社、路透社、法新社）