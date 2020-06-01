 特朗普威胁军队镇压 弗洛伊德死因存疑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.06.2020

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时政风云

特朗普威胁军队镇压 弗洛伊德死因存疑

美国因弗洛伊德死亡而引爆的抗议潮扩大至全美24州，已有40个城市实施宵禁。美国总统批评暴力与极端份子，扬言不惜出动军队恢复秩序。但死者的验尸报告显示，他的死还没有获得平反。

USA Präsident Trump vor der St John's Church in Washington (Reuters/T. Brenner)

特朗普手持圣经，扬言不惜出动军队恢复秩序

(德国之声中文网) 美国总统特朗普6月1日在白宫玫瑰园发表全国电视讲话，回应因为乔治•弗洛伊德(George Floyd)遭白人警察暴力执法致死所引发的抗议潮。

他说自己是重法律与秩序的总统，希望各州州长出动的国民警卫队数量足以「主导街区」，否则他将会出动美国军队，「帮助他们解决问题」。就在他说话的同时，一列军队车辆驶过白宫前的賓夕法尼亞大道。

接着特朗普突然抛下一句「我要去个很重要的地方」，便转身迈开步伐。现场众记者匆促跟着他移动，然后他在圣约翰公会教堂停下脚步。圣约翰教堂建于1816年，从麦迪逊总统开始每一任总统都曾在此参加过礼拜，因此该教堂又称为「总统的教堂」。上周末，圣约翰教堂遭到弗洛伊德事件的示威者纵火。

特朗普看着受损的教堂，并举起圣经供媒体拍照。

原本，和平抗议的民众占据了白宫周围，也包括圣约翰教堂。为了替特朗普清出道路，执法单位使用催泪弹驱赶和平抗议的民众。特朗普稍早在玫瑰花园讲话的时候，还可以听到警方施放催泪弹驱赶人潮的声音。

特朗普批评州长「很弱」

USA Proteste gegen Polizeigewalt - Tod von George Floyd (Reuters/E. Miller)

佛洛伊德的弟弟Terrece Floyd在其他示威者的陪同下，到哥哥遭警方压制的事发地点致哀

路透社报导，一名美国资深国防官员匿名表示，华府全数1200个国民兵都已经出动，也已经有5个州政府另外增加了600到800个国民兵，在傍晚就可以出勤。另一名国防官员表示，国民警卫队配备有致命性的武器。

除了国民警卫队以外，美国现役军人也已经在首都周围待命。匿名国防官员表示，但愿国民兵就已经足够，不必派现役军人上场。

周一稍早，在一个视频会议当中，特朗普批评州长就连国民警卫队都不愿意增派，让他们「看起来像蠢蛋」。他说:「你们大多很弱。」

美军的预备役部队可分为国民警卫队和联邦后备役部队两大部分。国民警卫队是州政府的预备役军事部队，由各州政府指挥。联邦后备军队则由美国联邦政府指挥。

他补充道: 「你要逮捕人，要追踪人，你要把他们关到牢里10年，然后你不会再看到这些抗议。」

另一方面，美国前副总统、民主党总统候选人拜登表示，如果他选上总统，他会在上任后一百天之内处理体制性的种族歧视问题。拜登现在已经和特拉华州的黑人领袖见面，并且与其他大城市的市长举行视频会议。他说: 「恨意，在某个有权力的人对恨意煽风点火的时后滋长。」

USA Minneapolis Polizei |Tod eines Schwarzen Mannes (AFP/Facebook/Darnella Frazier)

警察用膝盖压住佛洛伊德脖颈的图像震惊了美国

弗洛伊德验尸报告有出入

疑似被警察压制而窒息身亡的佛洛伊德，其家人聘请的验尸人员认为，弗洛伊德死于颈部和背部压缩性窒息。

这与政府的验尸报告有所差异: 政府官方的验尸报告认为，弗洛伊德是受到其潜在的健康问题以及其体内残存的毒物影响致死。 官方验尸报告认为「没有任何支持诊断为创伤性窒息或勒死的证据。」

这一次负责为弗洛伊德制作政府验尸报告的验尸官，在6年前非裔美国人加纳 (Eric Garner)遭警方勒颈死亡后也负责验尸。当时他判断警察压迫胸腔与勒紧脖子是导致加纳死亡的主因。

邹宗翰/张慈 (路透社、美联社)

  • USA New York | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt (picture-alliance/newscom/C. Sipkin)

    弗洛伊德之死牵动全球

    “我喘不上气了！”

    抗议警方对黑人施暴的运动迅速从明尼亚波利斯蔓延至纽约等美国其他城市，图为纽约一名妇女抗议的画面。一名警员将四十六岁黑人男子弗洛伊德（George Floyd）按倒在地，戴上手铐后，又以膝盖抵压其颈部，直至弗洛伊德窒息死亡。事件曝光后，美国各地先后爆发示威游行。

  • USA Washington | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt (picture-alliance/ZUMA/J. Mallin)

    弗洛伊德之死牵动全球

    和平集会与严重骚乱

    周六的抗议集会基本是在和平氛围中进行的，但当夜局势却出现了逆转，一些人开始采取激进行为。上图下跪的男子是在华盛顿特区的一次集会活动上，当地已出动国民警卫队为白宫担当警戒。印第安纳波利斯的示威活动中有人开枪，至少一人死亡。在纽约，有两辆警车冲入了人群。

  • USA Los Angeles | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt (picture-alliance/AP Photo/C. Pizello)

    弗洛伊德之死牵动全球

    打砸抢烧

    图为一名男子手持“猎物”走出被砸的店铺。在洛杉矶、亚特兰大、纽约、芝加哥和明尼亚波利斯等城市，示威活动演变为骚乱。一些人对店铺和官方机构实施打砸抢烧。

  • USA Los Angeles | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt: Graffiti (picture-alliance/ZUMA/K. Birmingham)

    弗洛伊德之死牵动全球

    谁之错？

    特朗普总统发出威胁称，要动用军队去镇压抗议活动，他的政府会坚决制止暴力。特朗普称，是极左组织在煽动骚乱。明尼苏达州长沃尔茨对记者说，他获得的一些未经证实的消息显示，白人种族主义者正在煽动暴力。

  • USA Minneapolis Proteste nach dem Tod von George Floyd (Getty Images/S. Olson)

    弗洛伊德之死牵动全球

    媒体成了攻击目标

    一些报道抗议活动的记者也成了攻击的对象。周五，一名CNN记者及其团队在明尼亚波利斯被逮捕，另有多名记者被橡皮子弹击中，或在转播现场被警方带走。德国之声记者西蒙斯（Stefan Simons)也在现场报道时遭布袋弹射击。

  • Kanada Toronto | Proteste nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch Polizeigewalt (picture-alliance/NurPhoto/A. Shivaani)

    弗洛伊德之死牵动全球

    抗议席卷全球

    在加拿大的多伦多和温哥华，也有民众走上街头，抗议无处不在的种族主义。示威者同时悼念此前去世的黑人女子里吉斯·科钦斯基-帕奎特(Regis Korchinski-Paquet)。上周三，这名女子从其高层住宅的阳台上坠楼身亡，而事发现场只有警员在场。死者家属呼叫警察本来是希望警方对精神异常的科钦斯基-帕奎特提供帮助。

  • Deutschland Berlin | Graffity mit George Floyd im Mauerpark (picture-alliance/AP Photo/M:.Schreiber)

    弗洛伊德之死牵动全球

    德国人的愤怒

    柏林墙纪念公园的这副涂鸦就是为了纪念死于暴力的弗洛伊德。他临终前的哀求“我喘不上气了“（I can't breathe）已经成了疯传网络的热搜词。周六，柏林美国大使馆前聚焦了数以千计的抗议者。

    作者: Martin Kuebler


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