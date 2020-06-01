特朗普威胁军队镇压 佛洛依德死因存疑

(德国之声中文网) 美国总统特朗普6月1日在白宫玫瑰园发表全国电视讲话，回应因为乔治•佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察暴力执法致死所引发的抗议潮。

他说自己是重法律与秩序的总统，希望各州州长出动的国民警卫队数量足以「主导街区」，否则他将会出动美国军队，「帮助他们解决问题」。就在他说话的同时，一列军队车辆驶过白宫前的賓夕法尼亞大道。

接着特朗普突然抛下一句「我要去个很重要的地方」，便转身迈开步伐。现场众记者匆促跟着他移动，然后他在圣约翰公会教堂停下脚步。圣约翰教堂建于1816年，从麦迪逊总统开始每一任总统都曾在此参加过礼拜，因此该教堂又称为「总统的教堂」。上周末，圣约翰教堂遭到佛洛依德事件的示威者纵火。

特朗普看着受损的教堂，并举起圣经供媒体拍照。

原本，和平抗议的民众占据了白宫周围，也包括圣约翰教堂。为了替特朗普清出道路，执法单位使用催泪弹驱赶和平抗议的民众。特朗普稍早在玫瑰花园讲话的时候，还可以听到警方施放催泪弹驱赶人潮的声音。

特朗普批评州长「很弱」

佛洛伊德的弟弟Terrece Floyd在其他示威者的陪同下，到哥哥遭警方压制的事发地点致哀

路透社报导，一名美国资深国防官员匿名表示，华府全数1200个国民兵都已经出动，也已经有5个州政府另外增加了600到800个国民兵，在傍晚就可以出勤。另一名国防官员表示，国民警卫队配备有致命性的武器。

除了国民警卫队以外，美国现役军人也已经在首都周围待命。匿名国防官员表示，但愿国民兵就已经足够，不必派现役军人上场。

周一稍早，在一个视频会议当中，特朗普批评州长就连国民警卫队都不愿意增派，让他们「看起来像蠢蛋」。他说:「你们大多很弱。」

美军的预备役部队可分为国民警卫队和联邦后备役部队两大部分。国民警卫队是州政府的预备役军事部队，由各州政府指挥。联邦后备军队则由美国联邦政府指挥。

他补充道: 「你要逮捕人，要追踪人，你要把他们关到牢里10年，然后你不会再看到这些抗议。」

另一方面，美国前副总统、民主党总统候选人拜登表示，如果他选上总统，他会在上任后一百天之内处理体制性的种族歧视问题。拜登现在已经和特拉华州的黑人领袖见面，并且与其他大城市的市长举行视频会议。他说: 「恨意，在某个有权力的人对恨意煽风点火的时后滋长。」

佛洛伊德验尸报告有出入

疑似被警察压制而窒息身亡的佛洛伊德，其家人聘请的验尸人员认为，佛洛伊德死于颈部和背部压缩性窒息。

这与政府的验尸报告有所差异: 政府官方的验尸报告认为，佛洛伊德是受到其潜在的健康问题以及其体内残存的毒物影响致死。 官方验尸报告认为「没有任何支持诊断为创伤性窒息或勒死的证据。」

这一次负责为佛洛伊德制作政府验尸报告的验尸官，在6年前非裔美国人加纳 (Eric Garner)遭警方勒颈死亡后也负责验尸。当时他判断警察压迫胸腔与勒紧脖子是导致加纳死亡的主因。

邹宗翰/张慈 (路透社、美联社)