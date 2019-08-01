特朗普威胁再提高税率 美国零售商跳脚

(德国之声中文网) 美国总统特朗普告诉记者，他可以进一步提高关税税率，甚至超过25％ 。而这取决于与中国国家主席习近平会谈的进展情况。他刚刚宣布，9月1日开始将对剩余3000亿美元中国进口产品征收10％的关税。

特朗普说：「我认为习主席想要达成协议，但说白了，他的速度还不够快。」他强调，关税税率可以分阶段提高。 「10％是短期的，然后我可以加得更多，或者减少。这取决于谈判的情况。」

这一消息严重打击了美国金融市场。油价暴跌7％，布伦特原油价格创下自2016年2月以来的最大单日跌幅。标准普尔500指数在周四下午本来还算稳定，收盘却下跌0.9％。基准美国国债收益率也下跌。

国际评级机构穆迪预测，在美，中和欧元区经济增长放缓之际，新的关税将对全球经济造成压力。专家表示，关税还可能迫使美联储再次降息以保护美国经济免受贸易政策风险的影响。

美国零售业将受重创

受到新关税影响的商品包括从手机、笔记本电脑、玩具、鞋类、吹风机、平板电视、新娘装和其他特殊服装等大量消费品。

零售协会预测消费者价格会飙升。 4个大型零售行业协会周四警告，新的关税将在返校购买季节开始时抬高消费者的价格。协会表示:「实际上，特朗普总统在他的贸易战谈判中将美国家庭作为人质。」

消费者科技协会主席沙皮罗 (Gary Shapiro)强调:「报复性关税，无论是10％还是25％，都是很糟糕的政策......关税是由美国消费者而非中国政府支付的。这些报复性关税不是有效的贸易政策，还有可能违反美国法律。」

美国全国零售联合会副总法兰奇(David French)也跳出来表示:「我们支持政府重建美中贸易关系的目标。但我们对政府正在加倍制定有缺陷的关税战略感到失望......这些额外的关税只会威胁到美国的就业机会，并增加美国家庭日常生活用品的成本。」

玩具协会主席帕西博(Steve Pasierb)在接受采访时表示:「这直接打击了消费者......影响到的是成品，不是原料。」新泽西州婚纱业者兰格(Stephen Lang)也说:「这对美国消费者来说非常不公平，也对制造商非常不公平，不应该发生这种情况。

特朗普这次全面征税可能会威胁美国消费者的支出。过去这些消费是美国和全球经济支撑的基石。也是美国在制造业和企业支出趋势减弱的情况下，美国和全球经济仍然表现强势的原因。现在全球都在观望，美国要如何承担征税后的巨大风险。

夏立民/楊威廉 (法新社、路透社)