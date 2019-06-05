特朗普威胁再加码3000亿 北京称“奉陪到底”

（德国之声中文网）"我可能再对至少3000亿美元的商品加征关税，会在适当的时候实施该措施"，美国总统特朗普在爱尔兰夏侬机场表示。他当时准备搭乘"空军一号"前往法国参加诺曼底登陆的纪念活动。

他还表示，认为中国（以及墨西哥）希望能与美国达成协议。

针对特朗普的表态，中国商务部迅速做出回应，表示"如果美方一意孤行升级贸易摩擦，中方将采取必要措施反制"。

商务部发言人高峰在周四的例行新闻会上说，贸易战没有赢家，如果美方加征关税措施持续下去，会导致美国经济增速下滑、损害美国自身的就业和投资。同时表示以加征关税、不断升级贸易摩擦相威胁无益于经贸问题的解决，美国"想利用自认为的有利地位肆意施压，企图逼迫中方让步，只能适得其反"，中国将"奉陪到底"。

反制措施之"不可靠实体清单"

北京上周公布，将建立"不可靠实体清单"。普遍认为，这是对一美国制裁华为等中国科技企业的回应。英国《金融时报》报道称，该消息"吓到外商"，很多外国高管对此感到不安。

在周四的例行新闻发布会上，商务部发言人高峰表示，具体的措施和细节将于近期公布，并特别强调这是针对"严重损害中国企业正当权益者"。

高峰说"'不可靠实体清单'规范的对象是不遵守市场规则、背离契约精神、出于非商业目的对中国企业实施封锁或者断供、严重损害中国企业正当权益的外国企业、组织或者个人，不同于涉及行业市场准入的'负面清单'"。

CNN民调：多数民众认为特朗普有望连任

今年5月初，特朗普曾通过推特向北京喊话，不要采取拖延战术，别指望2020美国换总统。他当时写道，中国这个算盘打错了，"（2020年）大选我赢定了"。一项新民调显示，特朗普如此说并非没有根据。

美媒CNN在当地时间6月5日报道称，根据CNN最新民意调查，多数美国人认为，特朗普将会在2020年大选中成功连任。报道称，受访民众中有54%认为这位美国总统将会连任，41%则持否定看法。

这样的数字与CNN去年12月的民调形成鲜明对比，当时认为特朗普无法连任的民众还占多数（51%）。

这也超过了2011年5月美国民众对奥巴马连任的预期。当时本拉登刚刚被击毙，51%的美国民众认为奥巴马会成功连任（奥巴马也确实成功连任）。

CNN的这项最新民调也显示，民众认为，特朗普总统任期中最大的亮点在经济方面。有七成民众认为目前美国经济状况良好，52%受访者表示认同特朗普的经济政策。不过在贸易方面，认同特朗普贸易政策者的比例（41%）仍然低于反对者（47%），与半年前的民调区别不大。不过在特朗普的核心选民中（没有大学文凭的白人），对他贸易政策的支持率在半年里增加了9%。