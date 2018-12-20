 特朗普威胁不惮政府“长期停摆” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.12.2018

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时政风云

特朗普威胁不惮政府“长期停摆”

当地时间22日零时，美国部分政府机构工作停顿。这意味着众多美国公务员被迫无薪休假。而“停摆”的导火索是总统特朗普的美墨边界隔离墙计划。

USA Kapitol in Washington (Reuters/J. Ernst)

美国国会大厦一瞥

（德国之声中文网）美国政府多个重要部门从当地时间12月22日零时起陷于瘫痪。周五，国会内突破财政预算讨论障碍、在最后一分钟阻止出现"政府停摆"的所有努力均告失利。众议院中止了当晚的会议，延期至周六继续举行。参议院亦需批准一项过渡预算。

受到"停摆"影响的政府机构中包括外交、国土安全、司法、农业各部，以及国家税务局、国家公园管理局和宇航局。而国防、教育、卫生以及劳动部门已经于今年9月通过一份长期预算，没有受到此次停摆影响。

美墨界墙

国会财政预算谈判中出现分歧的原因是特朗普总统的一项决定。根据这一决定，预算法案必须与其移民政策中最具争议性的核心部分相挂钩：美墨界墙--特朗普表示，只有在法案中含有他所要求的在美墨边界构筑隔离墙的经费，他才会签字。

周六起，多达38万的美国政府雇员将可能被迫无薪休假；另有42万人，因其工作不可或缺，则仍得继续无偿干活。这些雇员中包括安全人员、执法、航空机构人员。

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特朗普建议在美墨边境修建太阳能墙

两个预算案

目前，共有两份预算法案：本周三，参院通过一份不含界墙经费的法案；翌日，经长时间讨价还价，直至明年一月初仍由共和党把持的众院通过另一份法案，内含57亿美元建墙拨款。目前，共和党人在总共100个议席的参院中虽占52席，但通过财政预算需60赞同票。

特朗普总统此前威胁说，如果由于民主党人的阻挠，参院表决中无法形成足够多数，就将出现"旷日持久" 的政府停摆。他称，"我们绝对为一个持续时间非常长的'停摆'做好了准备"。他到底所指为何，尚不清楚。

"恼羞成怒"

参议院民主党团领导人舒默（Chuck Schumer）呼吁特朗普，放弃其"停摆"战略。他称，这一战略就是特朗普"恼羞成怒"。舒默说："特朗普总统，您不会得到这界墙。"

历史上，美国曾一再发生政府工作停顿现象。今年以来便已发生过两次：一月底，"停摆"数日；二月初，"停摆"数小时。史上最长一次"停摆"发生于1995/96岁尾年初- 共21天。

  • Ein Cover, das dem frisch gewählten US-Präsidenten Ende 2016 gefallen haben dürfte: Das US-Nachrichtenmagazin Time wählte Trump zur Person des Jahres. Er stand damit in einer Reihe mit Persönlichkeiten wie Adenauer, Kennedy und Martin Luther King - aber auch Hitler und Stalin. Person des Jahres ist der Redaktion zufolge, wer die Welt maßgeblich beeinflusst hat - zum Guten oder zum Schlechten.

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    大国领袖风范

    这张《时代》杂志封面照应该会让刚刚当选美国总统的特朗普感到满意吧：当选年度人物，和德国二战后第一任总理阿登纳、美国前总统肯尼迪以及黑人运动领袖马丁·路德·金相并列——不过希特勒和斯大林也曾获得这样的头衔。因为对于该杂志编辑部来说，年度人物应该是对世界政治起到巨大影响力的人——不管是积极还是消极影响。

  • Die Mauer zu Mexiko war eines der zentralen Wahlkampfversprechen, folglich griff The New Yorker Trumps Vorhaben zwei Wochen nach dessen Wahl im November 2016 kreativ auf. Bei der Gestaltung der Titelbilder zeigten die Redakteure der internationalen Presse ein breites Spektrum: von eher leisen Kommentaren wie diesem hier bis hin zu explizit derben Darstellungen...

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    含蓄的评论

    修建和墨西哥之间的边界隔离墙，是特朗普最核心的竞选诺言之一。因此，在特朗普当选为总统之后两周，《纽约客》杂志就设计了这幅别出心裁的封面。如果与接下来的一张封面图对比来看，就会发现全世界媒体编辑在评论风格上十分迥异，有的比较含蓄，有的就相当直白……

  • Schrill ging es beim französischen Satiremagazin Charlie Hebdo zu, das auf einen aufgetauchten Videomitschnitt reagierte. In diesem hatte Trump gesagt, man(n) könne Frauen in den Schritt greifen und überhaupt alles machen, was man wolle. Charlie Hebdo fragte: Sollte man ihm den nuklearen Knopf anvertrauen?

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    大胆的讽刺

    这就是法国讽刺性杂志《查理周刊》的表达方式：在一段被曝光的录像资料中，特朗普显然对人大肆吹嘘自己如何利用金钱地位对女人为所欲为，可以“抓摸她们的私处”。针对这段对白，《查理周刊》问道：“应该让这个人掌握核武器按钮吗？”

  • Die linksliberale französische Tageszeitung Libération reagierte auf den Wahlausgang mit beißendem Sarkasmus. Immerhin entlieh die Redaktion die Schlagzeile American Psycho beim Bestseller von Bret Easton Ellis, in dem es, nun ja, um einen psychopathischen Serienmörder geht: Patrick Bateman ist reich, oberflächlich, selbstverliebt und hat einen Hang zu Statussymbolen. Genug Parallelen?

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    美国精神病人

    面对特朗普胜选的消息，法国左派报纸《解放报》（Libération）做出了大胆的讽刺：他们借用了畅销小说《美国精神病人》（American Psycho）主人公杀人狂魔帕特里克·贝特曼（Patrick Bateman）的人物设定：富有、浮华、自恋、虚荣——是不是有点似曾相识？

  • Das britische Wochenmagazin The Economist inszenierte den obersten Befehlshaber im Februar 2017 als Aufständler, der Brandsätze wirft. Während Chaos in der Politik normalerweise im Versagen ende, scheine es bei Trump ein Teil des Plans zu sein, schrieb das Magazin in der Titelgeschichte.

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    白宫“造反派”？

    英国《经济学人》周刊在2017年2月的一期封面中把这个美国最高领导人塑造成了放火的“造反派”。该杂志在头条文章中写道，通常情况下政策上的混乱都会以失败告终，但是在特朗普身上，似乎这种混乱就是他的计划之一。

  • Für weltweites Aufsehen sorgte im Februar 2017 dieser Titel des deutschen Nachrichtenmagazins Spiegel: Als Reaktion auf die America first-Politik sowie den Einreisestopp für Menschen aus sieben islamischen Ländern zeigt es Trump mit dem abgetrennten Kopf der Freiheitsstatue samt blutigem Messer. Die bildliche Gleichsetzung des Präsidenten mit den Schlächtern der Terrormiliz IS war umstritten.

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    被“斩首”的自由

    同样在2017年2月出版的还有德国《明镜周刊》的这幅封面：手持屠刀和自由女神头颅的特朗普。这一封面设计是为了讽刺特朗普的“美国优先”政策以及对七个穆斯林国家公民实施的入境禁令。不过，把恐怖组织“伊斯兰国”惯用的斩首罪行放到美国总统身上，这一类比也引起了不少争议。

  • Satire kann es schwer haben, wenn der politische Alltag so bizarr ist wie bisweilen unter Donald Trump. Das Magazin Mad nahm sich der sorglosen, von Ethik befreiten Einbindung von Trumps Familie in den politischen Stab an, hier in Person von Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner - mit Mad-Coverboy Alfred E. Neumann als Kushner: Nehmt eure Kinder jeden Tag mit zur Arbeit.

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    世上只有爸爸好

    在特朗普时代，政治现实变得如此荒诞，导致讽刺文学都面临挑战。美国《疯狂杂志》（Mad）就对特朗普将家族成员带进政治班子的做法进行嘲讽：站在父亲身后的是伊万卡，不过站在夫婿库什内的位置上“客串”的，是《疯狂杂志》的封面男孩儿纽曼。所以“第一女儿”的眼神才会这么古怪。封面标题是“每天都带着孩子去上班”。

  • Nach den rechtsextremen Demonstrationen in Charlottesville im Bundesstaat Virginia fuhr ein Teilnehmer vorsätzlich mit dem Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten, tötete eine Frau und verletzte 19 Personen. Trotz dieser Tat brachte es Trump fertig, unter den Demonstranten gute Leute zu erkennen. Für den Economist machte ihn das zum Sprachrohr der Rechten.

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    右翼传声筒

    2017年8月，在美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔的极右翼游行中，一名右翼分子蓄意驾车冲撞反种族主义的示威者，造成一人死亡，十九人受伤。尽管如此，特朗普仍然说这些右翼游行行列中“有好人”。在《经济学人》眼中，这位总统俨然成了右翼势力的传声筒。

  • Der deutsche Stern ging noch weiter und inszenierte Trump wenig subtil als neuen Hitler. Das Titelbild trug die Schlagzeile Sein Kampf - und sorgte gerade dadurch für Kritik: Der Zentralrat der Juden sprach von einer Relativierung von Hitlers Propagandaschrift Mein Kampf. In den sozialen Medien wurde dem Magazin Effekthascherei vorgeworfen. Merke: Hitlervergleiche sind tabu.

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    打破禁忌的纳粹礼手势

    德国《明星》周刊在讽刺的道路上走得更远，甚至直接把特朗普和希特勒相提并论。封面标题写着“他的奋斗”，影射希特勒自传《我的奋斗》。在社交媒体上，不少人批评该杂志哗众取宠。毕竟拿希特勒来作类比，在德国舆论界是个禁忌。

  • Das Nachrichtenmagazin Newsweek zeigte Trump im Spätsommer, wie man ihn sich wohl auch nach der Lektüre des aktuellen Buchs Fire and Fury vorstellen muss: als Junkfood futternden, gelangweilten Fernsehjunkie. 40 Tage im Golfklub, aber kein einziges wichtiges Gesetz, resümierte Newsweek das erste Halbjahr: Stellen Sie sich vor, wie er sich erst fühlen müsste, wenn er mal arbeiten würde.

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    懒惰小子

    美国《新闻周刊》2017年夏末发表的一期封面塑造的特朗普形象，和人们从最近发表的爆料书《火与怒》所讲述的内容也许比较接近：这是一位手里捧着垃圾食品，坐在电视机前百无聊赖的总统。上任半年，在高尔夫俱乐部里度过40天，一部重要的法律也没通过，这就是该杂志为特朗普作的总结。“请想象一下，如果他工作起来会是什么样。”

  • Dass Donald Trump als US-Präsident ein gefundenes Fressen für Satiriker ist, war schnell klar. Das Internet überschlug sich anlässlich des Time-Covers zur Wahl der Person des Jahres mit kreativen Abwandlungen, zeigte ihn in Gefängnismontur oder wie hier - in Anspielung auf die mutmaßliche Einflussnahme Russlands auf die US-Wahl - als russische Braut.

    这一年，特朗普登上的那些杂志封面

    俄罗斯的新娘？

    可能自从特朗普一上任，全世界讽刺文学界就发掘到了宝贵的素材。在网上充斥着各种“山寨版”的《时代》封面。人们给原本西装革履的特朗普“换装”，不亦乐乎。比如这张——身批白色婚纱的俄罗斯新娘，自然是影射“通俄门”丑闻。

    作者: Torsten Landsberg


凝炼/王凡（德新社、路透社）

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