特朗普威胁不惮政府“长期停摆”

（德国之声中文网）美国政府多个重要部门从当地时间12月22日零时起陷于瘫痪。周五，国会内突破财政预算讨论障碍、在最后一分钟阻止出现"政府停摆"的所有努力均告失利。众议院中止了当晚的会议，延期至周六继续举行。参议院亦需批准一项过渡预算。

受到"停摆"影响的政府机构中包括外交、国土安全、司法、农业各部，以及国家税务局、国家公园管理局和宇航局。而国防、教育、卫生以及劳动部门已经于今年9月通过一份长期预算，没有受到此次停摆影响。

美墨界墙

国会财政预算谈判中出现分歧的原因是特朗普总统的一项决定。根据这一决定，预算法案必须与其移民政策中最具争议性的核心部分相挂钩：美墨界墙--特朗普表示，只有在法案中含有他所要求的在美墨边界构筑隔离墙的经费，他才会签字。

周六起，多达38万的美国政府雇员将可能被迫无薪休假；另有42万人，因其工作不可或缺，则仍得继续无偿干活。这些雇员中包括安全人员、执法、航空机构人员。

观看视频 00:52 直播 00:52 分钟 特朗普建议在美墨边境修建太阳能墙

两个预算案

目前，共有两份预算法案：本周三，参院通过一份不含界墙经费的法案；翌日，经长时间讨价还价，直至明年一月初仍由共和党把持的众院通过另一份法案，内含57亿美元建墙拨款。目前，共和党人在总共100个议席的参院中虽占52席，但通过财政预算需60赞同票。

特朗普总统此前威胁说，如果由于民主党人的阻挠，参院表决中无法形成足够多数，就将出现"旷日持久" 的政府停摆。他称，"我们绝对为一个持续时间非常长的'停摆'做好了准备"。他到底所指为何，尚不清楚。

"恼羞成怒"

参议院民主党团领导人舒默（Chuck Schumer）呼吁特朗普，放弃其"停摆"战略。他称，这一战略就是特朗普"恼羞成怒"。舒默说："特朗普总统，您不会得到这界墙。"

历史上，美国曾一再发生政府工作停顿现象。今年以来便已发生过两次：一月底，"停摆"数日；二月初，"停摆"数小时。史上最长一次"停摆"发生于1995/96岁尾年初- 共21天。

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 大国领袖风范 这张《时代》杂志封面照应该会让刚刚当选美国总统的特朗普感到满意吧：当选年度人物，和德国二战后第一任总理阿登纳、美国前总统肯尼迪以及黑人运动领袖马丁·路德·金相并列——不过希特勒和斯大林也曾获得这样的头衔。因为对于该杂志编辑部来说，年度人物应该是对世界政治起到巨大影响力的人——不管是积极还是消极影响。

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 含蓄的评论 修建和墨西哥之间的边界隔离墙，是特朗普最核心的竞选诺言之一。因此，在特朗普当选为总统之后两周，《纽约客》杂志就设计了这幅别出心裁的封面。如果与接下来的一张封面图对比来看，就会发现全世界媒体编辑在评论风格上十分迥异，有的比较含蓄，有的就相当直白……

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 大胆的讽刺 这就是法国讽刺性杂志《查理周刊》的表达方式：在一段被曝光的录像资料中，特朗普显然对人大肆吹嘘自己如何利用金钱地位对女人为所欲为，可以“抓摸她们的私处”。针对这段对白，《查理周刊》问道：“应该让这个人掌握核武器按钮吗？”

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 美国精神病人 面对特朗普胜选的消息，法国左派报纸《解放报》（Libération）做出了大胆的讽刺：他们借用了畅销小说《美国精神病人》（American Psycho）主人公杀人狂魔帕特里克·贝特曼（Patrick Bateman）的人物设定：富有、浮华、自恋、虚荣——是不是有点似曾相识？

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 白宫“造反派”？ 英国《经济学人》周刊在2017年2月的一期封面中把这个美国最高领导人塑造成了放火的“造反派”。该杂志在头条文章中写道，通常情况下政策上的混乱都会以失败告终，但是在特朗普身上，似乎这种混乱就是他的计划之一。

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 被“斩首”的自由 同样在2017年2月出版的还有德国《明镜周刊》的这幅封面：手持屠刀和自由女神头颅的特朗普。这一封面设计是为了讽刺特朗普的“美国优先”政策以及对七个穆斯林国家公民实施的入境禁令。不过，把恐怖组织“伊斯兰国”惯用的斩首罪行放到美国总统身上，这一类比也引起了不少争议。

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 世上只有爸爸好 在特朗普时代，政治现实变得如此荒诞，导致讽刺文学都面临挑战。美国《疯狂杂志》（Mad）就对特朗普将家族成员带进政治班子的做法进行嘲讽：站在父亲身后的是伊万卡，不过站在夫婿库什内的位置上“客串”的，是《疯狂杂志》的封面男孩儿纽曼。所以“第一女儿”的眼神才会这么古怪。封面标题是“每天都带着孩子去上班”。

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 右翼传声筒 2017年8月，在美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔的极右翼游行中，一名右翼分子蓄意驾车冲撞反种族主义的示威者，造成一人死亡，十九人受伤。尽管如此，特朗普仍然说这些右翼游行行列中“有好人”。在《经济学人》眼中，这位总统俨然成了右翼势力的传声筒。

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 打破禁忌的纳粹礼手势 德国《明星》周刊在讽刺的道路上走得更远，甚至直接把特朗普和希特勒相提并论。封面标题写着“他的奋斗”，影射希特勒自传《我的奋斗》。在社交媒体上，不少人批评该杂志哗众取宠。毕竟拿希特勒来作类比，在德国舆论界是个禁忌。

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 懒惰小子 美国《新闻周刊》2017年夏末发表的一期封面塑造的特朗普形象，和人们从最近发表的爆料书《火与怒》所讲述的内容也许比较接近：这是一位手里捧着垃圾食品，坐在电视机前百无聊赖的总统。上任半年，在高尔夫俱乐部里度过40天，一部重要的法律也没通过，这就是该杂志为特朗普作的总结。“请想象一下，如果他工作起来会是什么样。”

这一年，特朗普登上的那些杂志封面 俄罗斯的新娘？ 可能自从特朗普一上任，全世界讽刺文学界就发掘到了宝贵的素材。在网上充斥着各种“山寨版”的《时代》封面。人们给原本西装革履的特朗普“换装”，不亦乐乎。比如这张——身批白色婚纱的俄罗斯新娘，自然是影射“通俄门”丑闻。 作者: Torsten Landsberg



凝炼/王凡（德新社、路透社）