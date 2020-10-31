特朗普女顾问“唱反调”：疫情进入最危险阶段

(德国之声中文网)据《华盛顿邮报》周二报道说，伯克斯在给白宫的一份内部报告中指出，我们正在进入新冠疫情最令人担忧和最致命的阶段，将导致死亡率上升。鉴于目前的形势，有必要采取"更严厉" 措施。

据《华盛顿邮报》的报道，作为白宫新冠疫情特别工作组协调员的伯克斯在报告中提出的论点在很多方面与美国总统的政策大相径庭。 她明确警告要禁止举行大型活动，例如有数百人参加的特朗普的竞选活动。

伯克斯在报告中提出，与特朗普声称的相反，美国感染数量的增加并不是因为测试数量增加。 在许多病例增加的地区，测试不但没有增加甚至更少。

美国卫生专家安东尼·福奇（Anthony Fauci）也一再警告疫情的危险发展趋势。 上周五（10月30日）他向《华盛顿邮报》表示："我们正面临着许多的伤痛。"

特朗普在周日（11月1日）的竞选活动中暗示，如果获得连任，他将解雇这位科学家。 尽管感染数量显著增加，但特朗普一再保证美国会走出新冠危机的困境。

白宫通讯主管法拉赫（Alyssa Farah）否认危机期间政府采取的措施不够。 她强调，白宫"大量增加"了防护服的储备，并为1.5亿最受威胁的居民进行了新冠病毒测试。 法拉赫说："我们正在昼夜工作，安全地进行治疗并最终消灭该病毒。"

在美国，死于与新型冠状病毒相关原因的人数已超过231000人，多于任何其它国家。近930万人被感染。 根据约翰霍普金斯大学公布的数字，美国的感染人数高于印度和巴西，为全球最多。



李京慧/苗子 （据德新社）

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