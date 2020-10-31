 特朗普女顾问“唱反调”：疫情进入最危险阶段 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.11.2020

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时政风云

特朗普女顾问“唱反调”：疫情进入最危险阶段

特朗普顾问伯克斯（Deborah Birx ）医生在大选前夕要求美国政府针对美国的新冠疫情采取更严厉的措施。

Dr. Anthony Stephen Fauci (Getty Images/Afp/M. Ngan)

传染病专家福奇和白宫疫情特别工作组协调员伯克斯（右）

DW.COM

在此次的美国大选期间，新冠疫情以及堕胎权利是特朗普及拜登阵营展开激辩的两大重要议题。来看看今年美国选民关注的重要议题有哪些。

彭斯幕僚长确诊后，密切接触者彭斯本人却没有隔离，继续竞选活动。欧洲各国则不断上修确诊与死亡病例，纷纷祭出更严格的限制措施。白宫已经表示不再继续尝试控制疫情而转为着眼疫苗和疗法。

特朗普和福奇过去时常并肩亮相，现在这位专家疏远了特朗普。可以断定，美国总统特朗普和顶级防疫专家福奇不再是朋友，福奇不再帮助特朗普竞选。

(德国之声中文网)据《华盛顿邮报》周二报道说，伯克斯在给白宫的一份内部报告中指出，我们正在进入新冠疫情最令人担忧和最致命的阶段，将导致死亡率上升。鉴于目前的形势，有必要采取"更严厉" 措施。

据《华盛顿邮报》的报道，作为白宫新冠疫情特别工作组协调员的伯克斯在报告中提出的论点在很多方面与美国总统的政策大相径庭。 她明确警告要禁止举行大型活动，例如有数百人参加的特朗普的竞选活动。

伯克斯在报告中提出，与特朗普声称的相反，美国感染数量的增加并不是因为测试数量增加。 在许多病例增加的地区，测试不但没有增加甚至更少。

美国卫生专家安东尼·福奇（Anthony Fauci）也一再警告疫情的危险发展趋势。 上周五（10月30日）他向《华盛顿邮报》表示："我们正面临着许多的伤痛。"

USA Corona-Pandemie | New York Grand Central Terminal (Spencer Platt/Getty Images)

特朗普在周日（11月1日）的竞选活动中暗示，如果获得连任，他将解雇这位科学家。 尽管感染数量显著增加，但特朗普一再保证美国会走出新冠危机的困境。

白宫通讯主管法拉赫（Alyssa Farah）否认危机期间政府采取的措施不够。 她强调，白宫"大量增加"了防护服的储备，并为1.5亿最受威胁的居民进行了新冠病毒测试。 法拉赫说："我们正在昼夜工作，安全地进行治疗并最终消灭该病毒。"

在美国，死于与新型冠状病毒相关原因的人数已超过231000人，多于任何其它国家。近930万人被感染。 根据约翰霍普金斯大学公布的数字，美国的感染人数高于印度和巴西，为全球最多。


李京慧/苗子 （据德新社）

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