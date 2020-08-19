特朗普女顾问凯莉安·康威辞职

（德国之声中文网）美国总统高级顾问凯莉安·康威（Kellyanne Conway）在11月3日大选开始两个多月前宣布辞职。康威在推特上发表的一份声明中写道，月底离任"完全是她自己的决定"。她将在适当时候公布她的未来计划。这位4个孩子的母亲表示，届时将"会免去很多的麻烦"。

在特朗普最信任的幕僚中，很少有人能够像这位53岁的女顾问这样在总统身边工作如此长久。早在2016年的总统大选中，这位政治学家，律师和民意调查专家便发挥了至关重要的作用。特朗普当时的发言人肖恩·斯派塞（Sean Spicer）在2017年1月20日总统就职典礼后声称，"这是有史以来最多观众见证的就职典礼"。然而当人们将特朗普就职典礼的航拍照片与奥巴马就职典礼时的照片进行比较时，一眼就能看出这是谎言。康威则为斯派塞辩称，说他讲的是"另类事实"。这个词臭名昭著，在德国"被评为2017年年度"恶词"。

康威本人也在散播一些有利于特朗普的"另类事实"。例如她试图通过她自己编造的肯塔基州鲍灵格林市发生大屠杀来抹黑前任巴拉克·奥巴马（Barack Obama）的难民政策。她因在媒体面前口无遮拦，语言刻薄而声名狼藉。

康威与律师乔治·康威（George Conway）的婚姻本身就曾多次成为政治报道的话题。这位女顾问总是坚定不移地为特朗普辩护，但她的丈夫却对总统严厉批评。乔治·康威本人也是特朗普总统所在的共和党成员。

很少有人能够像这位53岁的女顾问这样在总统身边工作如此长久

家庭是辞职的原因吗？

《南德意志报》的一篇报道表明，家庭内部对特朗普完全不同的立场可能是促使康威辞职的原因之一。据媒体报道，自上周六开始，康威夫妇的女儿克劳迪娅·康威（Claudia Conway）在其推特帐户上推文说，多年来她的母亲尽管看到其孩们的痛苦，但是依然坚持走自己的道路。 她写道： "女士们，先生们，这太自私了，一切都是为了钱和名望。"克劳迪娅还在另一条推文中表示，如果她的母亲真的在共和党代表大会上演讲，她会伤心至极。

康威和众多特朗普幕僚将演讲？

本周一（当地时间），共和党将举行为期四天的提名大会，正式确认特朗普为参加11月3日总统大选的总统候选人，并随后投身于激烈的竞选阶段。与反对党民主党所不同的是，共和党至少有部分代表和发言人亲自前往北卡罗来纳州的夏洛特出席会议。特朗普也计划参加。而民主党则仅举行了在线会议。



但是特朗普想在白宫发表讲话，而历届前任总统都是避免在总统府从事竞选活动。共和党发言人名单中缺少前总统乔治·W·布什（George W. Bush）等党内知名人士，引人注目的反倒是多名特朗普家庭成员被列入名单。 凯莉安·康威也在演讲人之列。她的辞职是否还包括取消在提名大会上的演讲，现在还不清楚。

李京慧/洪沙 (法新社、德新社等)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。