特朗普夫妇确诊新冠肺炎

(德国之声中文网) 美国总统特朗普与第一夫人於美国时间10月1日晚间证实感染新冠病毒。特朗普在推特上宣布此消息，表示他与第一夫人梅拉尼娅会立即开始隔离与康复程序，他强调两人会一起度过这个难关。

周四稍早，特朗普与梅拉尼娅因他的一名高级助手希克斯 (Hope Hicks) 被证实感染新冠病毒，所以两人立即展开隔离。过去一周，希克斯有非常多时间与特朗普近距离相处，包含周三与他一同出席造势活动。

此外，希克斯本周其他天也与特朗普一同出行，包含搭乘总统直升机与总统专机「空军一号」。

白宫助理每日进行筛检

自从新冠疫情初期特朗普身边出现多起新冠确诊病例後，白宫对特朗普身边的高级助理，以及常与特朗普或副总统彭斯近距离接触的人员开始每日进行新冠病毒的检测，也包含记者。

白宫发言人迪尔 (Judd Deere) 表示：「总统非常严肃看待他自己丶所有团队成员及美国人民的健康跟安全。」

目前美国是全球新冠病亡数最高的国家，已有超过20万美国人死於新冠病毒，也有超过720万美国人确诊感染。过去几个月，美国社会不断批评特朗普处理疫情的方式，包含他曾公开低估了新冠病毒的威胁，并拒绝遵守医学专家所建议的公共卫生准则。

杨威廉/张慈 (美联社、路透社)