特朗普夫妇确诊感染新冠病毒 造势活动取消

(德国之声中文网) 刚刚做了"已看到疫情终结的曙光"演讲后仅数小时，美国总统特朗普与第一夫人於美国时间10月1日晚间证实感染新冠病毒。特朗普在推特上宣布此消息，表示他与第一夫人梅拉尼娅会立即开始隔离与康复程序，他强调两人会一起度过这个难关。

稍后，第一夫人也发推说她与总统都感觉“良好”。



周四稍早，特朗普与梅拉尼娅因他的一名高级助手希克斯 (Hope Hicks) 被证实感染新冠病毒，所以两人立即开始自我隔离。过去一周，希克斯有非常多时间与特朗普近距离相处，包含周三与他一同出席造势活动。

此外，希克斯本周其他天也与特朗普一同出行，包含搭乘总统直升机与总统专机「空军一号」。

如果总统出现症状

在特朗普对外宣布他与梅拉尼娅确诊后的几分钟，白宫医生康利 (Sean Conley) 表示，特朗普身体健康。但他没有说明总统以及夫人是否出现患病症状。医生还表示总统在白宫隔离期间将继续履行职责，不让计划受到中断。特朗普总统的病例受到严格保密，但最新体检报告显示总统体重243英磅，以他身高而言算是超重。

《纽约时报》评论认为，特朗普夫妇以及身边高参被确诊新冠，显示该病毒已深入到总统最内层的圈子里，它也显示抗击疫情的难度之高。数月来，特朗普总统一直为新冠病毒的危害性轻描淡写，就在周四的一次晚宴上，他还在说已看到疫情终结的曙光。同拜登的电视辩论期间，特朗普也不忘嘲笑挑战者总是戴着口罩。

纽时还写道，即便特朗普无症状，74岁的他也必须撤离选战、待在白宫自我隔离，期限未知；而他真的出现病情，那么人们就不得不提出“他是否还应继续参选”的疑问。一旦出现病情，像他这样年纪的人康复时间需要持续数周。毫无疑问，就年龄而言，特朗普属于高危人群。美国新冠病亡者中8成人的年龄高于65岁。同样毫无悬念的是，特朗普总统会得到最好的医治条件。

按照美国宪法第25修正案，总统因健康状况不能履行其职责时，可以临时地将权力短期交给副总统。这个1967年生效的法律迄今为止只使用过3次。周如彭斯副总统的测试结果出炉，显示阴性。

在特朗普确诊新冠肺炎后，白宫立即取消他的造势行程。第一夫人梅拉尼娅也在推特上表示，她将延后所有原本预定出席的活动。不过她的参谋长葛利斯汉 (Stephanie Grisham) 表示没有任何事会阻止特朗普与第一夫人为美国人民奋斗。

白宫新闻秘书麦肯阿尼 (Kayleigh McEnany) 也在推特上写道：「你们的总统将继续将人民摆在第一顺位。」

美国副总统彭斯 (Mike Pence) 也在推特上表示，他与副总统夫人向他们亲爱的朋友「传送很多的爱与祈祷。我们与上千万美国人一起祝福他们迅速康复。」

印度总理莫迪也成为第一个在推特上支持特朗普的外国元首，他希望特朗普与梅拉尼娅能迅速康复。

虽然大部份染上新冠病毒的人都只有轻微症状，但部份有其他健康问题的老年人可能会出现严重的症状，包含会致命的肺炎。

白宫助理每日进行筛检

自从新冠疫情初期特朗普身边出现多起新冠确诊病例後，白宫对特朗普身边的高级助理，以及常与特朗普或副总统彭斯近距离接触的人员开始每日进行新冠病毒的检测，也包含记者。

白宫发言人迪尔 (Judd Deere) 表示：「总统非常严肃看待他自己丶所有团队成员及美国人民的健康跟安全。」

目前美国是全球新冠病亡数最高的国家，已有超过20万美国人死於新冠病毒，而每一天，都有将近1000人死于该病。累计计算，已有超过720万美国人确诊感染。过去几个月，美国社会不断批评特朗普处理疫情的方式，包含他曾公开低估了新冠病毒的威胁，并拒绝遵守医学专家所建议的公共卫生准则。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 特朗普夫妇 美国总统特朗普10月1日晚间在推特宣布他与第一夫人都确诊感染新冠病毒，但他强调两人将立即展开隔离并试图恢复健康。此前，特朗普身边一名助理已确诊感染。白宫医生表示，总统身体健康。特朗普也表示自己在隔离其间将继续履行自己的职责，不让计划受到任何中断，他和梅拉尼娅将继续待在白宫恢复健康。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 罗伯·派丁森 34岁的英国男性罗伯·派丁森以《暮光之城》中的吸血鬼爱德华一角走红。在确诊新冠肺炎后，他所主演的《蝙蝠侠》电影暂停拍摄。派丁森曾在电影《哈利波特—火杯的考验》中饰演西追·迪哥里。在美国男星班艾佛列克宣布不再出演《蝙蝠侠》电影后，派丁森接班成为新蝙蝠侠。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巨石强森 美国前职业摔跤运动员、演员“巨石”强森近期也确诊新冠肺炎。他在Instagram发布的一支影片中透露自己与妻子和两名女儿的检测结果都呈阳性，并语重心长地呼吁公众停止对疫情“政治化”并“戴好口罩”。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 “喜剧之王”志村健 日本著名搞笑艺人志村健今年3月因感染新冠肺炎病逝。志村健在3月中旬出现发烧、呼吸困难等症状，被诊断为重度肺炎而入院治疗，随后确诊新冠肺炎。他是日本演艺圈首位确诊的艺人。3月29日，一度进行插管治疗的志村健仍不敌病魔病逝，享年70岁。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巴西球星内马尔 根据法新社9月2日报道，巴黎圣日耳曼俱乐部中再有三名球员确诊新冠肺炎，巴西足球明星内马尔便是其中之一。该俱乐部的疫情爆发，据信与球员曾在西班牙伊比萨岛度假有关。内马尔在他的IG上贴出了与同样确诊的儿子的合照写道：“谢谢你们的问候。我们都很好！”

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 意大利前总理贝卢斯科尼 现年83岁的意大利前总理贝卢斯科尼9月初也确诊新冠肺炎。据他所属的政党表示，贝卢斯科尼并未出现感染症状。他在确诊前曾前往意大利撒丁岛度假。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 短跑名将博尔特 牙买加著名短跑名将博尔特8月底曾举办派对庆祝34岁生日，几天后便确诊新冠。博尔特随即展开居家隔离，但他表示自己并无症状。视频显示，在博尔特的户外生日派对上，宾客并未佩戴口罩。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 西班牙影帝班德拉斯 西班牙演员班德拉斯在60岁生日前夕发现确诊新冠。班德拉斯表示，他的生日是在自我隔离中度过，感觉到自己“比平时更疲倦”，“希望能尽快康复”。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 宝莱坞巨星阿米塔巴昌 印度宝莱坞传奇演员阿米塔巴昌7月自爆罹患新冠肺炎。他在医院接受了三周治疗，8月初才出院。他的儿子、宝莱坞明星阿比谢克巴昌，以及演员媳妇艾西瓦娅·雷和孙女都感染新冠肺炎。阿比谢克巴昌目前还在医院治疗。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 巴西总统博索尔纳罗 疫情期间曾经反对封锁并低估疫情严重性的巴西总统博索尔那罗，7月底感染新冠肺炎。他在感染前后多次被批评忽视卫生专家建议的安全措施，与人群握手并拥抱支持者。博索尔纳罗妻儿的新冠检测结果都呈阳性。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 美国影星汤姆·汉克斯 美国知名演员汤姆·汉克斯及妻子、丽塔·威尔逊是最早宣布自己感染新冠肺炎的名人之一。两人3月中在澳洲确诊，病愈后返回美国。汤姆·汉克斯曾呼吁人们尽自己所能减缓病毒的传播。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 加拿大第一夫人 加拿大总理特鲁多的妻子索菲3月中从英国返回加拿大后确诊新冠。特鲁多随后宣布在家中自我隔离。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 英国首相约翰逊 今年3下旬，英国首相约翰逊因为新冠肺炎被送医治疗。约翰逊在伦敦一家医院中待了一星期，其中三日在重症监护病房接受氧气治疗。约翰逊在四月中出院，并感谢医院的工作人员让他捡回了一条命。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 欧盟首席谈判代表巴尼耶 欧盟负责英国脱欧事务的首席谈判代表巴尼耶3月确诊。巴尼耶随后在推特上以英文和法文透露自己状况不错而且精神良好。他还表示自己及团队正遵循所有必要的医疗指示。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 白俄罗斯总统卢卡申科 白俄罗斯总统卢卡申科7月28日在视察部队时对在场军官表示，他曾经无症状感染新冠病毒。几日后卢卡申科在大选中成功连任。由于时机敏感，部分人士对卢卡申科是否曾感染新冠抱持质疑态度。卢卡申科在疫情初期曾称对新冠疫情的恐慌只是一种精神病，还建议喝伏特加、桑拿及打冰上曲棍球防疫。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 玻利维亚临时总统阿涅斯 玻利维亚的临时总统阿涅茨7月10日宣布自己感染新冠肺炎。她当时在推特上表示自己身体状况良好，将在家线上办公，同时感谢所有帮助玻利维亚度过这场健康危机的人民。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 洪都拉斯总统埃尔南德斯 洪都拉斯总统埃尔南德斯6月感染新冠病毒，在一家军医院中接受治疗。他的妻子以及两名助手也同样确诊。埃尔南德斯7月初在症状好转后出院。

那些“中招”确诊新冠病毒的名人们 瓜地马拉总统贾马太 瓜地马拉总统贾马太9月18日对当地电台透露自己确诊新冠。现年64岁的贾马太患有多发性硬化症并且依靠拐杖助行。他表示他的症状轻微。瓜地马拉政府称，贾马太在家隔离期间将继续办公。 作者: Rebecca Staudenmaier



杨威廉/张慈 (美联社、路透社)

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